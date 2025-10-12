Участники узнают о знаменитых заведениях, где собирались аристократы и купцы, и о первых кофейнях, открывших двери в мир изысканных напитков. Программа включает возможность дегустации салата оливье и мастер-класса по его приготовлению. Исторические здания, старинные предметы и мелодии той эпохи позволят ощутить дух времени
Что можно увидеть
- Яръ
- Исторические рестораны
Описание экскурсии
Погуляем по центральным улицам, полюбуемся великолепием зданий, в которых располагались исторические рестораны
Я расскажу о знаменитых заведениях, где собирались аристократы и купцы
Вы выясните, какие из старинных ресторанов продолжают работать до сих пор и где сохранились интерьеры тех далёких времён
Услышите о пышных банкетах, домашних обедах и весёлых кутежах
Увидите, где находился легендарный «Яръ», завсегдатаем которого был Пушкин
Узнаете о первых кофейнях Москвы, которые открыли двери в мир изысканных напитков, роскоши и непринуждённых бесед
Мы поговорим о салате оливье, который стал символом русской кухни. Обсудим его рецепт, историю и эволюцию
А также:
- у вас будет возможность подержать в руках старинные предметы
- увидеть дореволюционную рекламу
- услышать мелодии, которые позволят ощутить атмосферу ушедшей эпохи
Мастер-класс или дегустация (по желанию)
Завершим экскурсию в том самом ресторане где повар-виртуоз по фамилии Оливье изобрёл ставший символом русской кухни салат. У вас будет возможность продегустировать настоящий оливье и научиться его правильно готовить — под руководством профессионала.
Организационные детали
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 14 лет
- Возможно проведение экскурсии для большего числа участников (до 20 человек) — доплата 1000 ₽ за каждого
- Дополнительно (при желании) оплачивается мастер-класс по приготовлению салата оливье — 1600 ₽ (бокал игристого — в подарок) или дегустация мини-порции салата оливье — 900 ₽ (и бокал игристого в подарок). Мастер-класс и дегустацию необходимо согласовать и забронировать за 1–2 дня до экскурсии
Мария — не просто экскурсовод, а истинная знатокиня
Хочу поделиться восторгом от экскурсии "Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков" с гидом Марией! Это была не просто прогулка по центру города – это настоящее
Нам понравилось всё: маршрут, подача, в целом, атмосфера экскурсии, все было легко и интересно.
Спасибо большое Марии за организацию.
За Лайфхак в конце экскурсии отдельная благодарность)) Рекомендую, однозначно!
Прогулка с Марией была лёгкой и увлекательной, а сладкие сюрпризы добавили нам энергии)
Обязательно возьмите мастер-класс по приготовлению салата Оливье- не пожалеете!
Спасибо нашему замечательному гиду за незабываемый опыт и новые впечатления🤗
Хотелось чего-то то очень необычного и я выбрала экскурсию по ресторанной Москве.
Это было верное решение.
Для меня открылись ранее неизведанные очень красивые места Москвы, много интересных фактов. Рекомендую.