Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков

Увлекательное путешествие по гастрономической истории Москвы. Узнайте о легендарных ресторанах и знаменитых поварах, которые творили кулинарные шедевры
Путешествие по ресторанной Москве предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу дореволюционного города.

Участники узнают о знаменитых заведениях, где собирались аристократы и купцы, и о первых кофейнях, открывших двери в мир изысканных напитков. Программа включает возможность дегустации салата оливье и мастер-класса по его приготовлению. Исторические здания, старинные предметы и мелодии той эпохи позволят ощутить дух времени
6 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Уникальная гастрономическая история
  • 🏛️ Величественные исторические здания
  • 🎶 Атмосфера ушедшей эпохи
  • 🥗 Дегустация салата оливье
  • 👨‍🍳 Мастер-класс от шеф-повара
  • 📜 Интересные факты о Москве
Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков
Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков© Мария
Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков© Мария
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Яръ
  • Исторические рестораны

Описание экскурсии

Погуляем по центральным улицам, полюбуемся великолепием зданий, в которых располагались исторические рестораны

Я расскажу о знаменитых заведениях, где собирались аристократы и купцы

Вы выясните, какие из старинных ресторанов продолжают работать до сих пор и где сохранились интерьеры тех далёких времён

Услышите о пышных банкетах, домашних обедах и весёлых кутежах

Увидите, где находился легендарный «Яръ», завсегдатаем которого был Пушкин

Узнаете о первых кофейнях Москвы, которые открыли двери в мир изысканных напитков, роскоши и непринуждённых бесед

Мы поговорим о салате оливье, который стал символом русской кухни. Обсудим его рецепт, историю и эволюцию

А также:

  • у вас будет возможность подержать в руках старинные предметы
  • увидеть дореволюционную рекламу
  • услышать мелодии, которые позволят ощутить атмосферу ушедшей эпохи

Мастер-класс или дегустация (по желанию)
Завершим экскурсию в том самом ресторане где повар-виртуоз по фамилии Оливье изобрёл ставший символом русской кухни салат. У вас будет возможность продегустировать настоящий оливье и научиться его правильно готовить — под руководством профессионала.

Организационные детали

  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 14 лет
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа участников (до 20 человек) — доплата 1000 ₽ за каждого
  • Дополнительно (при желании) оплачивается мастер-класс по приготовлению салата оливье — 1600 ₽ (бокал игристого — в подарок) или дегустация мини-порции салата оливье — 900 ₽ (и бокал игристого в подарок). Мастер-класс и дегустацию необходимо согласовать и забронировать за 1–2 дня до экскурсии

Мария
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 159 туристов
Дипломированный экскурсовод, выпускница «Школы гида» Музея Москвы. Влюблена в свой город и рассказываю о нём на нескучных экскурсиях. Вы не только увидите и узнаете, но ещё и ощутите город на вкус и запах, услышите его и прикоснетесь к прошлому.
Фотографии от путешественников
К
Кристина
12 окт 2025
Мария, провела великолепную экскурсию. Это был прекрасный, вечер наполненный магией, Мария провела нас по центральным улицам Москвы, ее рассказ сопровождали иллюстрации, создавалась впечатление, что мы гуляем по Москве 19 века. Рекомендую, Мария профессионал своего дела, живой прекрасный рассказ, всем безумно понравилось.
Кристина
Кристина
15 сен 2025
Поделюсь своими яркими впечатлениями от экскурсии с удивительной гидом Марией. Это было настоящее пешее рандеву по Москве, пронизанное историей и уютом дружеской компании.
Мария — не просто экскурсовод, а истинная знатокиня
и тонкая интеллектуалка, которая с легкостью и интересом рассказала нам о дореволюционной Москве XIX-XX веков. Прогулка превратилась в живую беседу, где каждый из нас вспоминал свои истории, узнавал новое о местах, в которых жил и работал, когда-то просто тусил или пробегал мимо.
Маршрут был продуман — мы увидели великолепные старинные здания, узнали о легендарных ресторанах того времени, культурных центрах с атмосферой праздника и жизни. Было здорово узнать, какие из этих заведений работают и по сей день, сохранив оригинальные интерьеры.
Любопытные истории о пышных банкетах и весёлых кутежах, о первых заведениях, открывших москвичам мир новых вкусов не без помощи французов, сделали прогулку живой и насыщенной.
В такой компании и с таким гидом чувствовалось невероятное удовольствие и комфорт, словно мы все — давние друзья, делящиеся сокровищами своей родной Москвы. По-моему, это отличный повод взять подруг с собой и снова окунуться в этот неповторимый мир истории и улиц. Собираемся спустя неделю еще на один променад.
Если хотите интересно провести время и узнать свою городскую историю по-новому — не пропускайте такую экскурсию с Марией!

В
Владимир
12 сен 2025
Очень интересная и качественно подобранная информация. Мария прекрасный рассказчик.
С
Светлана
10 авг 2025
Очень интересная экскурсия, большое спасибо Марии! Узнали много интересного из жизни Москвы конца 19 -начала 20 века, Мария сопровождала свой рассказ фотографиями, давала прикоснуться к подлинным вещами того времени)). Как
много было больших и роскошных ресторанов в дореволюционной Москве! Русские люди всегда умели работать, чтобы потом отдыхать от души, на всю катушку 😁 Мы остались очень довольны, присмотрели, после рассказа Марии, ресторанчик на Пушечной, куда сами бы не пошли, потому что думали, что там очень дорого. А оказалось- средний чек и очень вкусно! И ещё пару мест взяли на заметку)) Экскурсию рекомендую))

С
Светлана
31 июл 2025
Хотим выразить благодарность экскурсоводу Марии, которая необыкновенно интересно рассказала о ресторанной Москве. Мы родились сдесь и не смотря на это, мы узнали много нового. Мария показала фото и артефакты. Очень благодарны Марии за внимательность и профессионализм. Спасибо!!!
И
Ирина
29 июл 2025
Сходили семьей на др мужа и остались в полном восторге! Погрузились в эпоху 19 века: фотографии, тематические предметы, музыкальное сопровождение. Узнали много новых гастрономических мест, пропитанных историей и теперь обязательных для посещения. Завершилась экскурсия мастер-классом с секретами по приготовлению салата «Оливье». Очень рекомендую Марию - она не может не понравиться! Спасибо ❤️
Сходили семьей на др мужа и остались в полном восторге! Погрузились в эпоху 19 века: фотографии,
Елена
Елена
20 июл 2025
Погружение в историю с "вкусным" финалом!

Хочу поделиться восторгом от экскурсии "Ресторанная Москва на рубеже 19-20 веков" с гидом Марией! Это была не просто прогулка по центру города – это настоящее
путешествие во времени.
Мария – потрясающий рассказчик и знаток истории! Ее глубокие знания, харизма и искренняя увлеченность темой с первых минут захватили нас с дочерью. Она не просто перечисляла факты, а оживляла эпоху: рассказывала о роскошных банкетах и кутежах, о нравах московской богемы и купечества, о знаменитых ресторанах вроде "Эрмитажа" и "Яра". Каждое здание на маршруте (Кузнецкий Мост, Тверская и окрестности) оживало благодаря ее историям, старинным фотографиям, рекламным вывескам и даже музыке той эпохи. Узнали массу интересных деталей о быте, традициях и, конечно, о гастрономических пристрастиях москвичей позапрошлого века.
Апофеозом экскурсии стал мастер-класс по приготовлению легендарного салата Оливье! И это не просто кулинарный урок – он проходит с полным погружением в историю, прямо в стенах ресторана "Эрмитаж".
Почувствовали себя гостями Люсьена Оливье. Процесс был увлекательным, а результат – невероятно вкусным. Мария подробно рассказала историю создания салата, секреты рецепта и почему он так видоизменился со временем.
Сидя в историческом месте, пробуя салат, приготовленный своими руками по рецепту 150-летней давности, ощущаешь невероятную связь времен. Это был настоящий "wow"-эффект и идеальная точка в экскурсии.
Что особенно ценно:
Интерактивность: Экскурсия не пассивная. Историю можно было буквально потрогать (через старинные предметы, меню) и попробовать на вкус.
«Сладкие»сюрпризы: Мария делилась интересными лайфхаками и угощала нас по пути.
Профессионализм: Все очень четко организовано, информация подается структурированно, но легко и с юмором. Мария отвечала на все вопросы с глубоким пониманием темы.
Рекомендации:
Обязательно выбирайте опцию с мастер-классом (а не просто дегустацией). Полное погружение того стоит!
Итог:Это одна из самых запоминающихся, информативных и просто вкусных экскурсий, на которых я была. Узнала массу нового о Москве, получила огромное эстетическое и гастрономическое удовольствие. Огромное спасибо Марии за ее талант, эрудицию и умение создавать волшебную атмосферу прошлого! Однозначно рекомендую всем, кто любит историю, гастрономию и небанальные впечатления.

Погружение в историю с "вкусным" финалом!
Ольга
Ольга
6 июл 2025
Мария, прекрасный профессионал и очень приятный человек! В свой день рождения, я обратилась к Марии, чтобы она просела для нас прогулку по Москве. Мария провела нас по знаменитым улицам, но
тем не менее, я узнала столько интересных фактов о казалось бы, знакомых местах!
Было очень интересно! А мастер- класс по приготовлению классическооо оливье- просто вишенка на торте!
Очень очень рекомендую гида Марию!! Восторг!

Мария
Мария
12 июн 2025
Хотелось прогуляться по Москве со смыслом)) в итоге, задумка и выбор гида порадовали очень.
Нам понравилось всё: маршрут, подача, в целом, атмосфера экскурсии, все было легко и интересно.
Спасибо большое Марии за организацию.
За Лайфхак в конце экскурсии отдельная благодарность)) Рекомендую, однозначно!
Хотелось прогуляться по Москве со смыслом)) в итоге, задумка и выбор гида порадовали очень.
О
Олеся
11 июн 2025
Спасибо Марие за интересную, душевную и увлекательную экскурсию! Впечатление, что мы знали этого человека очень давно, так открыто и с душой. Спасибо! С радостью рекомендуем.
Татьяна
Татьяна
31 мая 2025
Экскурсия оказалась вкусной во всех смыслах этого слова!
Прогулка с Марией была лёгкой и увлекательной, а сладкие сюрпризы добавили нам энергии)
Обязательно возьмите мастер-класс по приготовлению салата Оливье- не пожалеете!
Спасибо нашему замечательному гиду за незабываемый опыт и новые впечатления🤗
Экскурсия оказалась вкусной во всех смыслах этого слова!
Е
Елена
12 мая 2025
Сегодня у моей мамы день рождения! Ей 85! Решили сделать ей подарок и поехали в Москву)))
Хотелось чего-то то очень необычного и я выбрала экскурсию по ресторанной Москве.
Это было верное решение.
Необычная, эмоциональная, занимательная экскурсия. Мария интересный рассказчик, с огромным багажом знаний о ресторанной жизни Москвы в прошлом. Да и она просто красавица, которую хочется слушать и слушать!
Благодарю ее от себя и моих взрослых спутниц!
А завершение экскурсии в бывшем ресторане Эрмитаж с салатом от Люсьена Оливье - это не просто изюминка, это бомба!
Очень рекомендую сходить! Получите удовольствие от увиденного, услышанного, распробованного)))

Сегодня у моей мамы день рождения! Ей 85! Решили сделать ей подарок и поехали в Москву)))
Елена
Елена
5 мая 2025
Очень приятный экскурсовод, грамотно выстроенная экскурсия.
Для меня открылись ранее неизведанные очень красивые места Москвы, много интересных фактов. Рекомендую.
Марина
Марина
5 апр 2025
Великолепная экскурсия! Открыли для себя много интересных мест. Идеальное времяпровождение - грамотно подобран маршрут и обьем информации. Время пролетело незаметно. Искренне рекомендую посетить!!!
Анастасия
Анастасия
5 апр 2025
Экскурсия с Марией очень понравилось. Причем, как приятная и интересная подача, так и ответы на дополнительные вопросы. У нас было пожелание поздравить именинника, Мария все организовала. Мастер-класс интересный. Оливье очень вкусный. Спасибо огромное

