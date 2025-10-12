Путешествие по ресторанной Москве предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу дореволюционного города. Участники узнают о знаменитых заведениях, где собирались аристократы и купцы, и о первых кофейнях, открывших двери в мир изысканных напитков. Программа включает возможность дегустации салата оливье и мастер-класса по его приготовлению. Исторические здания, старинные предметы и мелодии той эпохи позволят ощутить дух времени

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Москве

Мария Ваш гид в Москве

Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Погуляем по центральным улицам, полюбуемся великолепием зданий, в которых располагались исторические рестораны

Я расскажу о знаменитых заведениях, где собирались аристократы и купцы

Вы выясните, какие из старинных ресторанов продолжают работать до сих пор и где сохранились интерьеры тех далёких времён

Услышите о пышных банкетах, домашних обедах и весёлых кутежах

Увидите, где находился легендарный «Яръ», завсегдатаем которого был Пушкин

Узнаете о первых кофейнях Москвы, которые открыли двери в мир изысканных напитков, роскоши и непринуждённых бесед

Мы поговорим о салате оливье, который стал символом русской кухни. Обсудим его рецепт, историю и эволюцию

А также:

у вас будет возможность подержать в руках старинные предметы

увидеть дореволюционную рекламу

услышать мелодии, которые позволят ощутить атмосферу ушедшей эпохи

Мастер-класс или дегустация (по желанию)

Завершим экскурсию в том самом ресторане где повар-виртуоз по фамилии Оливье изобрёл ставший символом русской кухни салат. У вас будет возможность продегустировать настоящий оливье и научиться его правильно готовить — под руководством профессионала.

Организационные детали

Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 14 лет

Возможно проведение экскурсии для большего числа участников (до 20 человек) — доплата 1000 ₽ за каждого