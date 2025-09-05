1935 год. Сталинский план реконструкции Москвы требует превратить узкие московские улочки в огромные проспекты.
Но как спасти исторические здания, которые не вяжутся с аппетитами новых градостроителей? Ответ поражает воображение — передвинуть их на новое место! Во время прогулки по самым «двинутым» улицам Москвы мы раскроем все секреты этой удивительной технологии, заглянем в потаенные дворики и переулки.
Описание экскурсии
На экскурсии вы увидите:
- здания, попавшие под план реконструкции Москвы 1935 года;
- старинные здания, спрятанные во дворах, которые избежали сноса;
- первый передвинутый дореволюционный дом;
• памятник, который переехал за 6 часов. И узнаете:
- почему в XX веке начали передвигать здания;
- как удавалось перемещать дома вместе с жильцами и что происходило с коммуникациями;
- как выглядела Тверская до и после реконструкции 1930-х;
• какому дому посвятила стихотворение Агния Барто. Важная информация:
- Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
- Организатор оставляет за собой право отказать в участии в экскурсии в случае, если у участника будет выявлено алкогольное опьянение. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и комфортного проведения мероприятия.
Что включено
- Услуги гида
- Использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm).
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. «Охотный ряд», у памятника Станиславскому и Немировичу-Данченко в Камергерском переулке
Завершение: Мамоновский пер., 7
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Бокова
5 сен 2025
Экскурсия очень интересная, отлично подобран и маршрут и фотоматериалы! 2 часа пролетели незаметно, нам очень понравилось!
