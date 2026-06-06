Маленький, да удаленький Зарайск может похвастаться не только продолжительной историей и множеством древних памятников, но и тесной связью с легендарными людьми. Через судьбы дворянских и купеческих династий, промышленников, коллекционеров и благотворителей мы подробно изучим «биографию» этого уникального уголка Подмосковья.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На самой окраине Московской области притаился «старший брат Москвы» — Зарайск. Бессменный страж южных рубежей Московии, обладатель самого маленького кремля в России, родина первой женщины-скульптора Голубкиной — этот уютный городок «прямо за раем» удивит вас своими сказочными преданиями и невыдуманными рассказами о прошлом.

А чтобы вы как следует «распробовали» Зарайск, мы посетим:

Зарайский кремль и местный музей

Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи, чьими храмоздателями были братья Бахрушины.

Торговую площадь с рядами и Троицким храмом, сердце города

Водонапорную башню начала 20 века со смотровой площадкой

Церковь Благовещения и курган Лисовского 1608 года, насыпанный в память рязанско-арзамасского ополчения

Дом-музей Голубкиной, ученицы скульптора Родина

Белый Колодец, место встречи чудотворной иконы Святителя Николая

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт наш гид Василий — историк с богатейшим опытом и уверенный водитель

Поездка пройдёт на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport

Дополнительные расходы