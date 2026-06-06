Маленький, да удаленький Зарайск может похвастаться не только продолжительной историей и множеством древних памятников, но и тесной связью с легендарными людьми.
Через судьбы дворянских и купеческих династий, промышленников, коллекционеров и благотворителей мы подробно изучим «биографию» этого уникального уголка Подмосковья.
Через судьбы дворянских и купеческих династий, промышленников, коллекционеров и благотворителей мы подробно изучим «биографию» этого уникального уголка Подмосковья.
Описание экскурсии
На самой окраине Московской области притаился «старший брат Москвы» — Зарайск. Бессменный страж южных рубежей Московии, обладатель самого маленького кремля в России, родина первой женщины-скульптора Голубкиной — этот уютный городок «прямо за раем» удивит вас своими сказочными преданиями и невыдуманными рассказами о прошлом.
А чтобы вы как следует «распробовали» Зарайск, мы посетим:
- Зарайский кремль и местный музей
- Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи, чьими храмоздателями были братья Бахрушины.
- Торговую площадь с рядами и Троицким храмом, сердце города
- Водонапорную башню начала 20 века со смотровой площадкой
- Церковь Благовещения и курган Лисовского 1608 года, насыпанный в память рязанско-арзамасского ополчения
- Дом-музей Голубкиной, ученицы скульптора Родина
- Белый Колодец, место встречи чудотворной иконы Святителя Николая
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт наш гид Василий — историк с богатейшим опытом и уверенный водитель
- Поездка пройдёт на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport
Дополнительные расходы
- Обед (в одном из заведений города на ваш выбор)
- Билет в музей Зарайского кремля — от 300 ₽
- Подъём на водонапорную башню 150 ₽
- Дом-музей А. С. Голубкиной — вход 60 ₽, экскурсия от местного гида (по желанию) 1300 ₽ с группы + входной билет для каждого участника
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Коньково»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 624 туристов
Меня зовут Ольга, я представляю дружное, профессиональное собщество современных экскурсоводов Москвы. Мы проводим яркие и запоминающиеся экскурсии по городу, организовываем туры выходного дня в Подмосковье и не только. Наши гиды интересно и динамично проводят экскурсии, блистательно владея историческими знаниями по своей теме. Главный отзыв после встреч с нами: спасибо за чувство дружбы, новые открытия и прекрасную подачу!
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