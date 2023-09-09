Два лика Москвы: трактир "Ад" и ресторан "Эрмитаж"

Узнать, какие секреты хранят здания и улицы исторического района столицы

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Один из самых неблагополучных районов Москвы 19 века сейчас полностью стёрт с лица земли, но мы всё же найдём его следы.

Гуляя по кварталам Сретенки и Трубной, увидим очень контрастную Москву: самый дорогой ресторан «Эрмитаж» и расположенный рядом трактир «Ад». А сквозной темой станут дома терпимости и отношение русских классиков к этой проблеме.
Два лика Москвы: трактир "Ад" и ресторан "Эрмитаж"
Два лика Москвы: трактир "Ад" и ресторан "Эрмитаж"
Два лика Москвы: трактир "Ад" и ресторан "Эрмитаж"
Два лика Москвы: трактир "Ад" и ресторан "Эрмитаж"
Два лика Москвы: трактир "Ад" и ресторан "Эрмитаж"
Два лика Москвы: трактир "Ад" и ресторан "Эрмитаж"
Два лика Москвы: трактир "Ад" и ресторан "Эрмитаж"
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Описание

Что вас ожидает

Отправляемся в бурный 19 век, когда Москва уже стала городом контрастов. Исследуем ту часть столицы, которая помнит и парадные приёмы, и жизнь на самом дне. Итак, в нашем маршруте:

  • Ресторан Эрмитаж. Мы заглянем в его парадную и посмотрим на сохранившиеся интерьеры 19 века. Именно здесь повар Франсуа Оливье придумал рецепт того самого салата.
  • Трактир Ад. Мы вспомним Гиляровского и перенесёмся в те дни, когда здесь члены кружка Каракозова готовили заговор против царя. Сейчас на месте трактира находится БЦ «Легенды Цветного».
  • Трубная улица — бывший квартал Красных фонарей. После легализации проституции в 1843 году здесь появилось более 50 домов терпимости.
  • Рудневка — сохранившееся здание дома терпимости высшей категории.
  • Мастерская «русского Бэнкси». Мы посмотрим работы одного из самых талантливых уличных художников России.
  • Остатки Сухаревского рынка — редкая работа архитектора Константина Мельникова.

Организационные детали

Принять участие в экскурсии можно с 16 лет.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Трубная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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