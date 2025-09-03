Один из самых неблагополучных районов Москвы 19 века сейчас полностью стёрт с лица земли, но мы всё же найдём его следы. Гуляя по кварталам Сретенки и Трубной, увидим очень контрастную Москву: самый дорогой ресторан «Эрмитаж» и расположенный рядом трактир «Ад». А сквозной темой станут дома терпимости и отношение русских классиков к этой проблеме.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Отправляемся в бурный 19 век, когда Москва уже стала городом контрастов. Исследуем ту часть столицы, которая помнит и парадные приёмы, и жизнь на самом дне. Итак, в нашем маршруте:

Ресторан Эрмитаж . Мы заглянем в его парадную и посмотрим на сохранившиеся интерьеры 19 века. Именно здесь повар Франсуа Оливье придумал рецепт того самого салата.

. Мы заглянем в его парадную и посмотрим на сохранившиеся интерьеры 19 века. Именно здесь повар Франсуа Оливье придумал рецепт того самого салата. Трактир Ад . Мы вспомним Гиляровского и перенесёмся в те дни, когда здесь члены кружка Каракозова готовили заговор против царя. Сейчас на месте трактира находится БЦ «Легенды Цветного».

. Мы вспомним Гиляровского и перенесёмся в те дни, когда здесь члены кружка Каракозова готовили заговор против царя. Сейчас на месте трактира находится БЦ «Легенды Цветного». Трубная улица — бывший квартал Красных фонарей. После легализации проституции в 1843 году здесь появилось более 50 домов терпимости.

— бывший квартал Красных фонарей. После легализации проституции в 1843 году здесь появилось более 50 домов терпимости. Рудневка — сохранившееся здание дома терпимости высшей категории.

— сохранившееся здание дома терпимости высшей категории. Мастерская «русского Бэнкси» . Мы посмотрим работы одного из самых талантливых уличных художников России.

. Мы посмотрим работы одного из самых талантливых уличных художников России. Остатки Сухаревского рынка — редкая работа архитектора Константина Мельникова.

Организационные детали

Принять участие в экскурсии можно с 16 лет.