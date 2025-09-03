Один из самых неблагополучных районов Москвы 19 века сейчас полностью стёрт с лица земли, но мы всё же найдём его следы.
Гуляя по кварталам Сретенки и Трубной, увидим очень контрастную Москву: самый дорогой ресторан «Эрмитаж» и расположенный рядом трактир «Ад». А сквозной темой станут дома терпимости и отношение русских классиков к этой проблеме.
Гуляя по кварталам Сретенки и Трубной, увидим очень контрастную Москву: самый дорогой ресторан «Эрмитаж» и расположенный рядом трактир «Ад». А сквозной темой станут дома терпимости и отношение русских классиков к этой проблеме.
Описание экскурсии
Отправляемся в бурный 19 век, когда Москва уже стала городом контрастов. Исследуем ту часть столицы, которая помнит и парадные приёмы, и жизнь на самом дне. Итак, в нашем маршруте:
- Ресторан Эрмитаж. Мы заглянем в его парадную и посмотрим на сохранившиеся интерьеры 19 века. Именно здесь повар Франсуа Оливье придумал рецепт того самого салата.
- Трактир Ад. Мы вспомним Гиляровского и перенесёмся в те дни, когда здесь члены кружка Каракозова готовили заговор против царя. Сейчас на месте трактира находится БЦ «Легенды Цветного».
- Трубная улица — бывший квартал Красных фонарей. После легализации проституции в 1843 году здесь появилось более 50 домов терпимости.
- Рудневка — сохранившееся здание дома терпимости высшей категории.
- Мастерская «русского Бэнкси». Мы посмотрим работы одного из самых талантливых уличных художников России.
- Остатки Сухаревского рынка — редкая работа архитектора Константина Мельникова.
Организационные детали
Принять участие в экскурсии можно с 16 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Трубная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 82 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я родилась и выросла в Москве. Проведение экскурсий — это мое хобби. В обычное время я работаю преподавателем в НИУ ВШЭ. Там же заканчивала курсы истории искусств. Очень люблю свой город и постараюсь передать эту любовь вам! Со мной вас ждут неспешные прогулки, нескучное погружение в историю, вкусный кофе и самые красивые локации для фото.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Легкая экскурсия. Понятная информация. Интересные факты о жителях улиц красных фонарей. Отлично провели время. Спасибо Татьяна.
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