Мечтаете прокатиться на мотоцикле, но переживаете, что будет страшно? На этом мастер-классе вы узнаете, как правильно быть пассажиром. Вместе с инструктором разберёте основы безопасной посадки, попробуете себя в роли «двойки» и поймёте, почему заднее сиденье мотоцикла может быть самым комфортным местом для путешествия.

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Описание мастер-класса

Знакомство с мотоциклом

В начале занятия инструктор расскажет, как устроено взаимодействие водителя и пассажира, почему важно правильно распределять вес и как сделать поездку комфортной и безопасной.

Учимся быть идеальным пассажиром

Вы разберёте:

как правильно садиться и держаться на мотоцикле

как вести себя во время разгона, торможения и поворотов

как не мешать пилоту и двигаться вместе с мотоциклом

почему не стоит бояться наклонов и как доверять технике

Практическая поездка с инструктором

После подготовки отправимся на безопасный маршрут. Вы сможете применить полученные знания на практике, почувствовать динамику мотоцикла и получить обратную связь от инструктора. Если вы сильно волнуетесь или впервые садитесь на мотоцикл, можно начать знакомство с трёхколёсной модели — это поможет сделать первый шаг спокойно и уверенно.

Организационные детали