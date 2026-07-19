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«Двойка, которой рады»: мастер-класс по мотоезде для пассажиров

Научиться уверенно сидеть за спиной пилота и почувствовать кайф от езды на мотоцикле
Мечтаете прокатиться на мотоцикле, но переживаете, что будет страшно? На этом мастер-классе вы узнаете, как правильно быть пассажиром.

Вместе с инструктором разберёте основы безопасной посадки, попробуете себя в роли «двойки» и поймёте, почему заднее сиденье мотоцикла может быть самым комфортным местом для путешествия.
«Двойка, которой рады»: мастер-класс по мотоезде для пассажиров
«Двойка, которой рады»: мастер-класс по мотоезде для пассажиров
«Двойка, которой рады»: мастер-класс по мотоезде для пассажиров

Описание мастер-класса

Знакомство с мотоциклом

В начале занятия инструктор расскажет, как устроено взаимодействие водителя и пассажира, почему важно правильно распределять вес и как сделать поездку комфортной и безопасной.

Учимся быть идеальным пассажиром

Вы разберёте:

  • как правильно садиться и держаться на мотоцикле
  • как вести себя во время разгона, торможения и поворотов
  • как не мешать пилоту и двигаться вместе с мотоциклом
  • почему не стоит бояться наклонов и как доверять технике

Практическая поездка с инструктором

После подготовки отправимся на безопасный маршрут. Вы сможете применить полученные знания на практике, почувствовать динамику мотоцикла и получить обратную связь от инструктора. Если вы сильно волнуетесь или впервые садитесь на мотоцикл, можно начать знакомство с трёхколёсной модели — это поможет сделать первый шаг спокойно и уверенно.

Организационные детали

  • Возраст участников:
    — для двухколёсных мотоциклов от 12 лет
    — для трёхколёсных мотоциклов от 5 лет
  • С вами будет инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Базовый билет990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1639 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
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(коляской), подогревом и ветрозащитой. В прохладную погоду выдаём непродуваемую и непромокаемую одежду, дождевики. За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот, а все шлемы оснащены голосовой связью. Прокатим с ветерком и в полной безопасности. Поехали!

Входит в следующие категории Москвы

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