Мечтаете прокатиться на мотоцикле, но переживаете, что будет страшно? На этом мастер-классе вы узнаете, как правильно быть пассажиром.
Вместе с инструктором разберёте основы безопасной посадки, попробуете себя в роли «двойки» и поймёте, почему заднее сиденье мотоцикла может быть самым комфортным местом для путешествия.
Вместе с инструктором разберёте основы безопасной посадки, попробуете себя в роли «двойки» и поймёте, почему заднее сиденье мотоцикла может быть самым комфортным местом для путешествия.
Описание мастер-класса
Знакомство с мотоциклом
В начале занятия инструктор расскажет, как устроено взаимодействие водителя и пассажира, почему важно правильно распределять вес и как сделать поездку комфортной и безопасной.
Учимся быть идеальным пассажиром
Вы разберёте:
- как правильно садиться и держаться на мотоцикле
- как вести себя во время разгона, торможения и поворотов
- как не мешать пилоту и двигаться вместе с мотоциклом
- почему не стоит бояться наклонов и как доверять технике
Практическая поездка с инструктором
После подготовки отправимся на безопасный маршрут. Вы сможете применить полученные знания на практике, почувствовать динамику мотоцикла и получить обратную связь от инструктора. Если вы сильно волнуетесь или впервые садитесь на мотоцикл, можно начать знакомство с трёхколёсной модели — это поможет сделать первый шаг спокойно и уверенно.
Организационные детали
- Возраст участников:
— для двухколёсных мотоциклов от 12 лет
— для трёхколёсных мотоциклов от 5 лет
- С вами будет инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1639 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
Входит в следующие категории Москвы
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