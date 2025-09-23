Настройтесь на правильный ритм — вас ждёт мотопрогулка, где гремит рок, ревут моторы и не нужны слова. Это поездка по знаковым рок-местам Москвы — с плейлистом на ваш вкус и мощной акустикой, встроенной прямо в байки. Мы заглянем в легендарный «РокБункер», сделаем остановку у стены Цоя на Арбате, а завершим вечер в байкерском клубе, где рок-н-ролл — не жанр, а образ жизни.

Описание экскурсии

Это не классическая экскурсия. Это концерт на колёсах — для тех, кто слышит ритм сердцем и чувствует ветер как аккорд свободы. На нашем пути — места, где живёт дух рока: старейший магазин с пластинками и байкерскими артефактами, стена Цоя, смотровая у «Москва-Сити» и клуб, где моторы гудят в унисон с музыкой.

Маршрут поездки

Станция метро «ВДНХ», выход № 4 — сбор, знакомство, инструктаж, начало пути

«РокБункер» — культовый магазин с коллекцией кожаных аксессуаров и виниловыми пластинками

Мотопрогулка по Проспекту Мира, Садовому кольцу — к стене Цоя на Старом Арбате

Пресненская набережная — остановка на смотровой с видом на башни «Москва-Сити»

Байкерский клуб — финальная точка маршрута. Рёв моторов, музыка, живая культура

Возвращение к станции метро «ВДНХ»

Организационные детали

Как проходит мотопрогулка

Поедем на люксовых мотоциклах Honda и BMW с разноцветными огнями и музыкой

с разноцветными огнями и музыкой Наши мотоциклы оборудованы профессиональной голосовой связью, встроенной в мотошлема (вы будете всегда на связи с нашими пилотами)

Каждый пассажир обязательно надевает шлем, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду

За рулём поедет опытный водитель из нашей команды

Особенности программы

- Вес одного участника — не более 120 кг для двухколёсного мотоцикла. На мотоцикле с боковой люлькой Honda Gold Wing можно перевозить пассажиров весом более 120 кг

- Дети от 5 до 12 лет могут принять участие в программе только на мотоцикле c боковой люлькой с родителем. Дети от 12 лет могут кататься пассажирами на стандартных двухколёсных мотоциклах

Мотопрогулка зимой и в прохладную погоду

Зимой всегда используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской) для пассажиров Honda Goldwing

На мотоциклах есть подогрев сидений и ветрозащита

Каждому выдаём непродуваемую непромокаемую одежду (раздельные мото-комбинезоны)

В дождь выдаём дождевики

Дополнительные опции