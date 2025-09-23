Мои заказы

Ночь, мотоциклы и рок

Прочувствовать Москву в движении, звуках улиц и гитарных аккордах
Настройтесь на правильный ритм — вас ждёт мотопрогулка, где гремит рок, ревут моторы и не нужны слова.

Это поездка по знаковым рок-местам Москвы — с плейлистом на ваш вкус и мощной акустикой, встроенной прямо в байки.

Мы заглянем в легендарный «РокБункер», сделаем остановку у стены Цоя на Арбате, а завершим вечер в байкерском клубе, где рок-н-ролл — не жанр, а образ жизни.
Описание экскурсии

Это не классическая экскурсия. Это концерт на колёсах — для тех, кто слышит ритм сердцем и чувствует ветер как аккорд свободы. На нашем пути — места, где живёт дух рока: старейший магазин с пластинками и байкерскими артефактами, стена Цоя, смотровая у «Москва-Сити» и клуб, где моторы гудят в унисон с музыкой.

Маршрут поездки

  • Станция метро «ВДНХ», выход № 4 — сбор, знакомство, инструктаж, начало пути
  • «РокБункер» — культовый магазин с коллекцией кожаных аксессуаров и виниловыми пластинками
  • Мотопрогулка по Проспекту Мира, Садовому кольцу — к стене Цоя на Старом Арбате
  • Пресненская набережная — остановка на смотровой с видом на башни «Москва-Сити»
  • Байкерский клуб — финальная точка маршрута. Рёв моторов, музыка, живая культура
  • Возвращение к станции метро «ВДНХ»

Организационные детали

Как проходит мотопрогулка

  • Поедем на люксовых мотоциклах Honda и BMW с разноцветными огнями и музыкой
  • Наши мотоциклы оборудованы профессиональной голосовой связью, встроенной в мотошлема (вы будете всегда на связи с нашими пилотами)
  • Каждый пассажир обязательно надевает шлем, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду
  • За рулём поедет опытный водитель из нашей команды

Особенности программы

- Вес одного участника — не более 120 кг для двухколёсного мотоцикла. На мотоцикле с боковой люлькой Honda Gold Wing можно перевозить пассажиров весом более 120 кг
- Дети от 5 до 12 лет могут принять участие в программе только на мотоцикле c боковой люлькой с родителем. Дети от 12 лет могут кататься пассажирами на стандартных двухколёсных мотоциклах

Мотопрогулка зимой и в прохладную погоду

  • Зимой всегда используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской) для пассажиров Honda Goldwing
  • На мотоциклах есть подогрев сидений и ветрозащита
  • Каждому выдаём непродуваемую непромокаемую одежду (раздельные мото-комбинезоны)
  • В дождь выдаём дождевики

Дополнительные опции

  • Организуем мотопрогулки для маломобильных людей (возможно потребуется помощь 3 человек, чтобы сесть в коляску)
  • По вашему желанию заберём вас от дома и привезём обратно — 1000 ₽ с чел. в одну сторону (в пределах МКАД). Стоимость подачи мотоциклов за МКАД зависит от вашего места жительства
  • Видеосъёмка мотопрогулки на профессиональные экшн-камеры.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Музыкальный мотоцикл с люлькой для 2 пассажиров (круглый год) - цена за двоих12 500 ₽
Стандартный (доступен с 1 апреля 2026 года)12 500 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
читать дальше

(коляской), подогревом и ветрозащитой. В прохладную погоду выдаём непродуваемую и непромокаемую одежду, дождевики. За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот, а все шлемы оснащены голосовой связью. Прокатим с ветерком и в полной безопасности. Поехали!

Отзывы и рейтинг

Анна
Анна
23 сен 2025
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, окунулась в мир ночной жизни, организовано все на высшем уровне и безопасно, была на аналогичных экскурсиях в Сочи и Санкт-Петербурге, есть, с чем сравнить. Спасибо Георгию за прекрасно проведенные 3 часа. Сейчас в отпуске на Кипре, с удовольствием бы покаталась на мотоцикле и здесь:)
К
Ксения
26 авг 2025
25.08.25. Красивая дата.
Поездка-экскурсия с Георгием может быть описана только в превосходных степенях! Внимательный, вежливый, интересный собеседник, человек с которым было очень комфортно и спокойно Георгий сделал эту вечернюю прогулку незабываемой.
Очень рекомендую! Удобство, безопасность, интересные места и Москва с новой точки зрения.
Татьяна
Татьяна
9 авг 2025
Ну что начнем… Нашла экскурсию еще в феврале и дочерям сказала, что надо попробовать. Сначала все опасались, в т. ч. и я. Но все опасения развеялись, как только сели на
читать дальше

байки (сидение, к слову, очень удобное). Обязательный инструктаж, выбор музыки. И… полетели… Мы жили рядом со "стеной Цоя", поэтому первой остановкой стала она. Далее, смотровая площадка на берегу Москвы-реки напротив Москва-Сити. Ляпота, как говорит герой известного фильма! Когда будете фотографироваться, не отказывайтесь от подсветки (фото на байках как раз с ней). Мы побывали в байкерских клубах с интересной историей, попробовали байкерский чай в неожиданной подаче. Жаль, что можно разместить до 10 фото в комментах. Время пролетело незаметно. Много потеряете, если не прокатитесь на байках по вечерней Москве. Всё что Вам необходимо - это внимательно прослушать правила поведения в поездке. И вот он праздник! Наша безопасность в приоритете, ребята постоянно спрашивали о нашем самочувствии и ощущениях. В будущем хотим еще раз воспользоваться их услугами.

