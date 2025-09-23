Настройтесь на правильный ритм — вас ждёт мотопрогулка, где гремит рок, ревут моторы и не нужны слова.
Это поездка по знаковым рок-местам Москвы — с плейлистом на ваш вкус и мощной акустикой, встроенной прямо в байки.
Мы заглянем в легендарный «РокБункер», сделаем остановку у стены Цоя на Арбате, а завершим вечер в байкерском клубе, где рок-н-ролл — не жанр, а образ жизни.
Описание экскурсии
Это не классическая экскурсия. Это концерт на колёсах — для тех, кто слышит ритм сердцем и чувствует ветер как аккорд свободы. На нашем пути — места, где живёт дух рока: старейший магазин с пластинками и байкерскими артефактами, стена Цоя, смотровая у «Москва-Сити» и клуб, где моторы гудят в унисон с музыкой.
Маршрут поездки
- Станция метро «ВДНХ», выход № 4 — сбор, знакомство, инструктаж, начало пути
- «РокБункер» — культовый магазин с коллекцией кожаных аксессуаров и виниловыми пластинками
- Мотопрогулка по Проспекту Мира, Садовому кольцу — к стене Цоя на Старом Арбате
- Пресненская набережная — остановка на смотровой с видом на башни «Москва-Сити»
- Байкерский клуб — финальная точка маршрута. Рёв моторов, музыка, живая культура
- Возвращение к станции метро «ВДНХ»
Организационные детали
Как проходит мотопрогулка
- Поедем на люксовых мотоциклах Honda и BMW с разноцветными огнями и музыкой
- Наши мотоциклы оборудованы профессиональной голосовой связью, встроенной в мотошлема (вы будете всегда на связи с нашими пилотами)
- Каждый пассажир обязательно надевает шлем, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождливую погоду выдаём непромокаемую одежду
- За рулём поедет опытный водитель из нашей команды
Особенности программы
- Вес одного участника — не более 120 кг для двухколёсного мотоцикла. На мотоцикле с боковой люлькой Honda Gold Wing можно перевозить пассажиров весом более 120 кг
- Дети от 5 до 12 лет могут принять участие в программе только на мотоцикле c боковой люлькой с родителем. Дети от 12 лет могут кататься пассажирами на стандартных двухколёсных мотоциклах
Мотопрогулка зимой и в прохладную погоду
- Зимой всегда используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской) для пассажиров Honda Goldwing
- На мотоциклах есть подогрев сидений и ветрозащита
- Каждому выдаём непродуваемую непромокаемую одежду (раздельные мото-комбинезоны)
- В дождь выдаём дождевики
Дополнительные опции
- Организуем мотопрогулки для маломобильных людей (возможно потребуется помощь 3 человек, чтобы сесть в коляску)
- По вашему желанию заберём вас от дома и привезём обратно — 1000 ₽ с чел. в одну сторону (в пределах МКАД). Стоимость подачи мотоциклов за МКАД зависит от вашего места жительства
- Видеосъёмка мотопрогулки на профессиональные экшн-камеры.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Музыкальный мотоцикл с люлькой для 2 пассажиров (круглый год) - цена за двоих
|12 500 ₽
|Стандартный (доступен с 1 апреля 2026 года)
|12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Анна
23 сен 2025
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, окунулась в мир ночной жизни, организовано все на высшем уровне и безопасно, была на аналогичных экскурсиях в Сочи и Санкт-Петербурге, есть, с чем сравнить. Спасибо Георгию за прекрасно проведенные 3 часа. Сейчас в отпуске на Кипре, с удовольствием бы покаталась на мотоцикле и здесь:)
К
Ксения
26 авг 2025
25.08.25. Красивая дата.
Поездка-экскурсия с Георгием может быть описана только в превосходных степенях! Внимательный, вежливый, интересный собеседник, человек с которым было очень комфортно и спокойно Георгий сделал эту вечернюю прогулку незабываемой.
Очень рекомендую! Удобство, безопасность, интересные места и Москва с новой точки зрения.
Татьяна
9 авг 2025
Ну что начнем… Нашла экскурсию еще в феврале и дочерям сказала, что надо попробовать. Сначала все опасались, в т. ч. и я. Но все опасения развеялись, как только сели на
