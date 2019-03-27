Мы встретимся на вокзале или у выхода из аэропорта и сразу отправимся знакомиться с главными достопримечательностями Москвы. Путешествовать будем на комфортабельном легковом автомобиле. А конечным пунктом поездки станет нужный вам аэропорт, вокзал или отель.
Экскурсия по главным объектам столицы
С учетом индивидуальных особенностей поездки мы вместе разработаем оптимальный экскурсионный маршрут, чтобы вы увидели как можно больше «визитных карточек» Москвы. Вы посетите Красную площадь, рассмотрите Кремль и храм Василия Блаженного, прогуляетесь по парку «Зарядье» и Александровскому саду, увидите храм Христа Спасителя и памятник Петру I, проедете по Варварке и Замоскворечью, Воробьёвым горам и другим известным местам Москвы. А по пути окунётесь в историю Первопрестольной и сделаете фотографии самых живописных и «открыточных» видов города.
Организационные детали
Окончательный маршрут зависит от загруженности дорог в центре города и конечного пункта экскурсии
По желанию вы можете продлить экскурсию за отдельную плату (уточняйте у гида)
Парковки оплачиваются дополнительно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 417 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Давайте знакомиться! Меня зовут Александр. Очень люблю Москву и хочу вам показать как самые интересные места, так и нетуристические уголки столицы. Очень люблю рассказывать историю, легенды читать дальшеуменьшить
и традиции города, а также знакомить с сегодняшней жизнью Москвы. Предпочитаю живой диалог, а не нудные лекции. Работаю с командой профессиональных, увлечённых гидов. Говорят, что лучшая приправа при приготовлении пищи, — любовь. Думаю, все, что ты делаешь с любовью, становится вкусным, в том числе и экскурсии. С удовольствием покажу вам удивительную Москву, и вы её полюбите также, как и я!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
Огромное спасибо нашему гиду Александру, за прекрасно проведенную экскурсию по Москве. Были проездом в Москве,наша экскурсия началась прямо от Казанского вокзала, где нас встретил наш гид (он заранее планирует маршрут, читать дальшеуменьшить
когда встречает гостей столицы) очень удобно и приятно даже, когда вас встречают и не надо добираться до места начала экскурсии. Несмотря на ветреную погоду, получили большое удовольствие, узнали много нового, увидели красивый парк "ЗАРЯДЬЕ" и невероятные архитектурные творения Храма "Христа Спасителя". Большое впечатление произвел Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь, сопровождаемый рассказом нашего гида о царевне Софье сестры Петра I. Побывали на Красной Площади, а так же увидели "Воробьевы горы" и главное здание МГУ. Экскурсия проводилась индивидуально,только для нас (2 человека), что позволяет, двигаясь по маршруту где то подольше задержаться, и наслаждаться увлекательным рассказом гида, а не слушать разговоры 20 человек, которые галдят и перебивают гида, от чего портятся все впечатления. Он потрясающе знает историю и так увлеченно рассказывает, что мы ходили за ним, как завороженные, не замечая усталости. После экскурсии Александр отвез нас в аэропорт и пожелал счастливого пути!))) Еще раз огромное спасибо! Ольга и Светлана.
Milana
Экскурсия прошла отлично. Наш гид Александр очень интересно рассказывал обо всех местах, которые мы посетили. Его знание исторических фактов обо всём просто поражает. На любой наш вопрос ответил. Даже не читать дальшеуменьшить
смотря на то, что мы прилетели из Хабаровска и были очень уставшие, Александр заинтересовал своей экскурсией. Если бы не прохладная погода и начавшийся дождь уже поздно вечером, Александр познакомил бы нас ещё с несколькими интересными местами Москвы. А после экскурсии Александр доставил нас уже дремавших в нашу гостиницу в Химках. Большое спасибо за прекрасную экскурсию, Александр! Желаю Вам успехов и много благодарных слушателей!
Татьяна
Выражаем Александру благодарность за отлично проведенную экскурсию! Были в Москве семьей, 2 взрослых, дочь 14 лет и сын 12 лет. Дети были в столице впервые, поэтому хотелось открыть для них читать дальшеуменьшить
этот город. Александр полностью оправдал наши ожидания, экскурсия получилась очень интересной! Мы прикоснулись к истории Москвы и увидели её современной - с новыми памятниками культуры, удивительным парком "Зарядье", вновь воссозданным Храмом Христа Спасителя. Несколько раз видели панораму столицы из разных точек города - она всегда была чудесной - и с видом на Москва-реку и Кремль, и с видом, утопающим в зелени, на смотровой площадке Воробьевых гор, и возле Новодевичьего монастыря. Александр втечение всей поездки был очень тактичным, раскрыл много интересных легенд и фактов, давал возможность сфотографироваться и насладиться удивительным обликом главного города страны. Будем всегда с благодарностью вспоминать эту поездку, порекомендуем своим знакомым и друзьям!
Сергей
Отличная экскурсия по Москве. Александр интересный собеседник, а также тактичный и пунктуальный, что немаловажно для гида. Экскурсия с ним оправдала ожидания, мы успели посмотреть, что запланировали, затем он отвез нас обратно в аэропорт. Экскурсией остались очень довольны и нисколько не пожалели о том, что поехали. Идеально для транзитных пассажиров, чтобы не терять зря время в аэропорту, а познакомиться с Москвой.
Юлия
Спасибо большое Александру за экскурсию, трансфер, доброжелательность, терпение. Двое активных детей могут утомить, но Александру это не стало помехой, он показал, рассказал все, что было в плане. Рассказал интересно. Обязательно буду рекомендовать такой удобный формат, когда тебя забирают из аэропорта, легко рассказывают и показывают город и отвозят в гостиницу) Убиты все зайцы разом. Спасибо!
Елена
Александр - очень интересный и коммуникабельный собеседник. У нас было не много времени и мы даже представить себе не могли, что сможем так много всего посмотреть благодаря Александру. Грамотно и индивидуально составленный маршрут, интересная и познавательная информация, приятный и многогранный собеседник - все это вместе превращается в отличную экскурсию.
