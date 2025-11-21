Атмосферное путешествие в XII век в сердце столичного леса Скучные цифры и сухие факты на экскурсиях? Забудьте! Отправляйтесь на иммерсивную прогулку-спектакль в историческом лесу. Подобные экскурсии в московских лесах еще никто не проводил. У нас — первая! История города начинается с корней. Здесь гости надевают 3D-наушники и погружаются в атмосферу XII века, туда, где когда-то зарождалась Москва. Здесь лес становится живой декорацией, а история оживает вдали от суеты и шума машин. Что вас ждет:

Вы пройдете по историческим тропам древнего Битцевского леса.

Увидите культурные памятники, спрятанные в чаще леса — курганы XII-XIII вв.

Почувствуете свежий запах леса и традиций.

Узнаете, почему история Москвы начинается с корней, кто охранял жилища в лесу, кто такие лесные люди – вятичи, кому на смену пришел Дед Мороз, зачем корове надевали рубаху на рога и как «рокерская коза» может спасти эхо леса.

Прикоснетесь к древним украшениям и даже… попробуете историю на вкус! Традиционное пряничное печенье, изготовленное по старинным рецептам, из муки, перемолотой вручную на каменных жерновах. Важная информация:.

