Иммерсивная экскурсия «Эхо Леса» — это новый вид городского культурного отдыха.
Вместо гида-проводника — Берегиня, хранительница леса, которая проведет историческими тропами, и голоса первых москвичей, которые жили в древнем лесу много веков назад.
Здесь нет сухих цифр и фактов — окунитесь в историю и жизнь людей, которые осваивали эту местность, и сами становитесь участниками событий прошлого!
Вместо гида-проводника — Берегиня, хранительница леса, которая проведет историческими тропами, и голоса первых москвичей, которые жили в древнем лесу много веков назад.
Здесь нет сухих цифр и фактов — окунитесь в историю и жизнь людей, которые осваивали эту местность, и сами становитесь участниками событий прошлого!
Описание экскурсии
Атмосферное путешествие в XII век в сердце столичного леса Скучные цифры и сухие факты на экскурсиях? Забудьте! Отправляйтесь на иммерсивную прогулку-спектакль в историческом лесу. Подобные экскурсии в московских лесах еще никто не проводил. У нас — первая! История города начинается с корней. Здесь гости надевают 3D-наушники и погружаются в атмосферу XII века, туда, где когда-то зарождалась Москва. Здесь лес становится живой декорацией, а история оживает вдали от суеты и шума машин. Что вас ждет:
- Вы пройдете по историческим тропам древнего Битцевского леса.
- Увидите культурные памятники, спрятанные в чаще леса — курганы XII-XIII вв.
- Почувствуете свежий запах леса и традиций.
- Узнаете, почему история Москвы начинается с корней, кто охранял жилища в лесу, кто такие лесные люди – вятичи, кому на смену пришел Дед Мороз, зачем корове надевали рубаху на рога и как «рокерская коза» может спасти эхо леса.
Прикоснетесь к древним украшениям и даже… попробуете историю на вкус! Традиционное пряничное печенье, изготовленное по старинным рецептам, из муки, перемолотой вручную на каменных жерновах. Важная информация:.
Прикоснетесь к древним украшениям и даже… попробуете историю на вкус! Традиционное пряничное печенье, изготовленное по старинным рецептам, из муки, перемолотой вручную на каменных жерновах. Важная информация:.
• Прикоснетесь к древним украшениям и даже… попробуете историю на вкус! Традиционное пряничное печенье, изготовленное по старинным рецептам, из муки, перемолотой вручную на каменных жерновах. Важная информация:
- Прогулка возможна в групповом, индивидуальном, корпоративном формате. Максимальное количество гостей — 15, минимальное количество — 2 гостя.
- Экскурсия-спектакль подходит для детей от 11 лет.
- Важно приходить за 15 минут до показа, ровно по времени группа начинает движение в сторону основного действия.
- На время экскурсии вы получите шумоподавляющие беспроводные наушники.
- Вместе с Берегиней, вашей спутницей на маршруте, вы пройдёте 15 минут пешком до леса по удобному маршруту, уже погружаясь в действие спектакля, слушая увлекательные факты о природном историческом заповеднике. Длительность прогулки составляет 2,5 часа.
Для групп возможно забронировать любую дату и время по согласованию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лесные тропы Битцевского леса
- Курганы XII-XIII вв. - объекты культурного наследия Москвы
- Древний пруд XII века
- «Лысую гору» - священное место древних славян
Что включено
- Актриса-проводница по маршруту
- Стильные фирменные жилеты в зависимости от сезона, обережные пояса - всегда
- Уникальный саунд - дизайн и озвучка профессиональными актерами дубляжа
- Демонстрация украшений и предметов быта XII века
- Эксклюзивное пряничное печенье по восстановленным рецептам
- Беспроводные шумоподавляющие наушники
Что не входит в цену
- Дождевики и зонты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро "Беляево", ТЦ "Капитолий", улица Миклухо-Маклая, 32А, кофейня CoffeeCombo - 2 этаж
Завершение: Битцевский лес, выход в город
Когда и сколько длится?
Когда: Для групп возможно забронировать любую дату и время по согласованию.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Прогулка возможна в групповом, индивидуальном, корпоративном формате. Максимальное количество гостей - 15, минимальное количество - 2 гостя
- Экскурсия-спектакль подходит для детей от 11 лет
- Важно приходить за 15 минут до показа, ровно по времени группа начинает движение в сторону основного действия
- На время экскурсии вы получите шумоподавляющие беспроводные наушники
- Вместе с Берегиней, вашей спутницей на маршруте, вы пройдёте 15 минут пешком до леса по удобному маршруту, уже погружаясь в действие спектакля, слушая увлекательные факты о природном историческом заповеднике. Длительность прогулки составляет 2,5 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 15 чел.
«Эхо Леса»: иммерсивная экскурсия в Битцевском лесу
Надеть 3D-наушники и отправиться в театрализованное путешествие по страницам истории 12 века
Начало: У станции метро «Беляево». Прогулка пройдёт в Битц...
Завтра в 09:30
22 ноя в 12:00
3500 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Иммерсивная экскурсия по Москве
Перенеситесь в прошлое Москвы, участвуя в интерактивной экскурсии с аудиогидом. Узнайте интересные факты и насладитесь атмосферой столицы
Начало: На Пушкинской площади
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽
2000 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Иммерсивная прогулка по Москве «Войс Трип»
Начало: Пушкинская площадь
Расписание: См. расписание
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽
2000 ₽ за человека