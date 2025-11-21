Мои заказы

«Эхо Леса». Иммерсивная прогулка-спектакль в Битцевском лесу

Иммерсивная экскурсия «Эхо Леса» — это новый вид городского культурного отдыха.

Вместо гида-проводника — Берегиня, хранительница леса, которая проведет историческими тропами, и голоса первых москвичей, которые жили в древнем лесу много веков назад.

Здесь нет сухих цифр и фактов — окунитесь в историю и жизнь людей, которые осваивали эту местность, и сами становитесь участниками событий прошлого!
«Эхо Леса». Иммерсивная прогулка-спектакль в Битцевском лесу
«Эхо Леса». Иммерсивная прогулка-спектакль в Битцевском лесу
«Эхо Леса». Иммерсивная прогулка-спектакль в Битцевском лесу

Описание экскурсии

Атмосферное путешествие в XII век в сердце столичного леса Скучные цифры и сухие факты на экскурсиях? Забудьте! Отправляйтесь на иммерсивную прогулку-спектакль в историческом лесу. Подобные экскурсии в московских лесах еще никто не проводил. У нас — первая! История города начинается с корней. Здесь гости надевают 3D-наушники и погружаются в атмосферу XII века, туда, где когда-то зарождалась Москва. Здесь лес становится живой декорацией, а история оживает вдали от суеты и шума машин. Что вас ждет:
  • Вы пройдете по историческим тропам древнего Битцевского леса.
  • Увидите культурные памятники, спрятанные в чаще леса — курганы XII-XIII вв.
  • Почувствуете свежий запах леса и традиций.
  • Узнаете, почему история Москвы начинается с корней, кто охранял жилища в лесу, кто такие лесные люди – вятичи, кому на смену пришел Дед Мороз, зачем корове надевали рубаху на рога и как «рокерская коза» может спасти эхо леса.
Прикоснетесь к древним украшениям и даже… попробуете историю на вкус! Традиционное пряничное печенье, изготовленное по старинным рецептам, из муки, перемолотой вручную на каменных жерновах. Важная информация:.
Прикоснетесь к древним украшениям и даже… попробуете историю на вкус! Традиционное пряничное печенье, изготовленное по старинным рецептам, из муки, перемолотой вручную на каменных жерновах. Важная информация:.
• Прикоснетесь к древним украшениям и даже… попробуете историю на вкус! Традиционное пряничное печенье, изготовленное по старинным рецептам, из муки, перемолотой вручную на каменных жерновах. Важная информация:
  • Прогулка возможна в групповом, индивидуальном, корпоративном формате. Максимальное количество гостей — 15, минимальное количество — 2 гостя.
  • Экскурсия-спектакль подходит для детей от 11 лет.
  • Важно приходить за 15 минут до показа, ровно по времени группа начинает движение в сторону основного действия.
  • На время экскурсии вы получите шумоподавляющие беспроводные наушники.
  • Вместе с Берегиней, вашей спутницей на маршруте, вы пройдёте 15 минут пешком до леса по удобному маршруту, уже погружаясь в действие спектакля, слушая увлекательные факты о природном историческом заповеднике. Длительность прогулки составляет 2,5 часа.

Для групп возможно забронировать любую дату и время по согласованию.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лесные тропы Битцевского леса
  • Курганы XII-XIII вв. - объекты культурного наследия Москвы
  • Древний пруд XII века
  • «Лысую гору» - священное место древних славян
Что включено
  • Актриса-проводница по маршруту
  • Стильные фирменные жилеты в зависимости от сезона, обережные пояса - всегда
  • Уникальный саунд - дизайн и озвучка профессиональными актерами дубляжа
  • Демонстрация украшений и предметов быта XII века
  • Эксклюзивное пряничное печенье по восстановленным рецептам
  • Беспроводные шумоподавляющие наушники
Что не входит в цену
  • Дождевики и зонты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро "Беляево", ТЦ "Капитолий", улица Миклухо-Маклая, 32А, кофейня CoffeeCombo - 2 этаж
Завершение: Битцевский лес, выход в город
Когда и сколько длится?
Когда: Для групп возможно забронировать любую дату и время по согласованию.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Прогулка возможна в групповом, индивидуальном, корпоративном формате. Максимальное количество гостей - 15, минимальное количество - 2 гостя
  • Экскурсия-спектакль подходит для детей от 11 лет
  • Важно приходить за 15 минут до показа, ровно по времени группа начинает движение в сторону основного действия
  • На время экскурсии вы получите шумоподавляющие беспроводные наушники
  • Вместе с Берегиней, вашей спутницей на маршруте, вы пройдёте 15 минут пешком до леса по удобному маршруту, уже погружаясь в действие спектакля, слушая увлекательные факты о природном историческом заповеднике. Длительность прогулки составляет 2,5 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

«Эхо Леса»: иммерсивная экскурсия в Битцевском лесу
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
«Эхо Леса»: иммерсивная экскурсия в Битцевском лесу
Надеть 3D-наушники и отправиться в театрализованное путешествие по страницам истории 12 века
Начало: У станции метро «Беляево». Прогулка пройдёт в Битц...
Завтра в 09:30
22 ноя в 12:00
3500 ₽ за человека
Иммерсивная экскурсия по центру Москвы
Пешая
1.5 часа
-
10%
75 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Иммерсивная экскурсия по Москве
Перенеситесь в прошлое Москвы, участвуя в интерактивной экскурсии с аудиогидом. Узнайте интересные факты и насладитесь атмосферой столицы
Начало: На Пушкинской площади
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽2000 ₽ за человека
Иммерсивная прогулка по Москве «Войс Трип»
Пешая
1.5 часа
-
10%
20 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Иммерсивная прогулка по Москве «Войс Трип»
Начало: Пушкинская площадь
Расписание: См. расписание
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽2000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве