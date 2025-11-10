О Оксана Очень понравилась экскурсия) Прошлись по Москве с музыкальным сопровождением, с танцами, с конфетами, с ароматами духов), с песнями) Насладились архитектурой домов, узнали их тайны. Необычно, удивительно и очень позитивно! Спасибо большое Татьяне за чудесный выходной! 👌👍👍👍💯🙏🤗

Е Евгения читать дальше будет невероятный. Я была на утренней экскурсии, а энергии получила столько, что гуляла по Москве до самой темноты и при этом улыбалась и продолжила замечать прекрасные детали в окружающем пространстве. Если вы любите слушать занудные лекции, много фактов и описаний (которые все равно не запомните), скучных и уставших экскурсоводов, то вам точно не подойдет такой формат! Мне зашло абсолютно всё: улыбка экскурсовода, ее внимание и забота, ритм передвижения, места которые гармонично и заботливо подобраны. Задания вас не будут заставлять делать, но если вы попробуете, то эффект

Т Татьяна Доброго дня! Мы пошли на экскурсию группой 5 человек, были в восторге от формата, выверенности повествования, подбора музыки. Приятно, что фото нас со стороны входило в экскурсию, и мы просто наслаждались процессом. Обязательно приеду и пройду еще раз с детьми. Порекомендую всем кого знаю! Желаю всяческих успехов создателям! Татьяна(это наш экскурсовод) Вы неподражаема!

Н Надежда читать дальше жизнерадостного и обаятельного экскурсовода Татьяны! И,конечно же, история самого красивого города Москвы была подана непринужденно, просто,с перерывами на веселье, и на отвлечения для маленьких радостей для себя! Это ж надо было так всё продумать и подготовить! Татьяна вы большая умница, очень креативна и доброжелательна… Успехов вам в вашей работе, новых интересных идей и много благодарных клиентов! 🥰🌹 очень оригинальная экскурсия, с танцами,песнями, с подарочками, да ещё и "кино" делают,и фото на память дарят! 🙂👍. Все эти сюрпризы просто вызывали удивление и восхищение,и очень было приятно внимание такого

Е Елена Очень понравилась экскурсия в таком формате!!! Экскурсовод Татьяна очень позитивная, весёлая. Душевно провели время. Очень приятны маленькие подарочки и была предусмотрена водичка. После экскурсии нам прислали фотографии и даже клип. Очень здорово! Всем рекомендую!

З Заболотнова Очень понравилась экскурсия в таком формате!!! Экскурсовод Татьяна очень позитивная, весёлая. Душевно провели время. Очень приятны маленькие подарочки и была предусмотрена водичка. После экскурсии нам прислали фотографии и даже клип. Очень здорово! Всем рекомендую!

О Ольга Заказывали экскурсию по Москве - были мы с мужем и двумя детьми. Очень необычный формат - экскурсию ведет ИИ через наушники, а живой экскурсовод сопровождает и дополняет.

Татьяна, большое спасибо за интересную экскурсию и теплую атмосферу!

И Ирина Татьяна, большое спасибо за экскурсию.

Я всем рекомендую попробовать эту чудесную прогулку, на которой вы с помощью ИИ узнаете много нового о Москве, посмотрите в закоулочки, на которые раньше не обращали внимания и отлично проведете время, разрешив себе подурачиться без стеснения.

Мы были на экскурсии с мужем и вот вчера отправляли родителей. Они были в детском восторге от всего происходящего.

Татьяна очень позитивно помогала нам смотреть именно на то, о чем говорится читать дальше в наушниках, добавляла по ходу движения свои ремарки) кроме основной исторической части можно (и поощрялись) подпевания и пританцовывая! Для поддержания сил перед началом экскурсии были выданы вода и батончики, а в конце еще и сюрпризы! Надеюсь попасть на такой формат и в других городах, где уже есть такие программы! Мне очень понравился такой формат экскурсии. Так необычно, что основной голос экскурсии виртуальный, а живой гид является его помощником!Татьяна очень позитивно помогала нам смотреть именно на то, о чем говорится

М Мария читать дальше незнакомой компании на глазах у других людей танцевать и петь, что предполагается форматом экскурсии, но ведь никто и не заставляет😊 Уверена, что для многих людей это не проблема😊Очень приятны маленькие сюрпризы-подарочки от ведущей! Спасибо! Было здорово! Прогулка по Москве "Войс Трип" очень понравилась прежде всего своим необычным форматом: наушники, музыка, познавательный рассказ о достопримечательностях. Очень доброжелательная, знающая и весёлая ведущая Татьяна! Не все, конечно, готовы в

О Ольга читать дальше вами разговаривает ИИ Эмилия, которая попросит вас и станцевать, и спеть и побегать под песни наших родителей или бабушек-дедушек, рассказывая в то же время вам интересные истории и факты.

Начиная от встречи с Татьяной и до конца экскурсии, она вас обдарит подарками, о которых вы узнаете, если выберете эту экскурсию.

Также она отличный фотограф и клипмейкер. Она создаст и подарит вам видеоролик вашего путешествия в историю.

От всего сердца рекомендую!!! Самая необычная экскурсия в моей жизни! Татьяна подготовила авторскую программу по самым главным местам центра столицы, и создала, с помощью ИИ, путешествие в мир истории, архитектуры, искусства. Через наушники с

С Светлана Экскурсия очень понравилась! Интересный маршрут, легкая подача информации. Увлекательно! Гид Татьяна замечательная! Рекомендую.

Это новый формат, который погружает в историю и изолирует от постороннего шума современного города.

Для нас стало неожиданностью, что мы не просто слушаем информацию от читать дальше искусственного интеллекта, но и сами становимся объектами действий и частью этой истории.

Помимо интересной и познавательной информации, экскурсия помогает раскрепоститься, подурачиться и даже потанцевать в центре Москвы. Просто так, без осуждений.

Ушли с подарками и великолепным настроением.

Еще можно не отвлекаться на фото, потому что Татьяна делает контент для своих клиентов, это очень здорово 🙌

Татьяна, спасибо 🙏 Мы с женой в восторге от экскурсии.Это новый формат, который погружает в историю и изолирует от постороннего шума современного города.Для нас стало неожиданностью, что мы не просто слушаем информацию от

О Оксана Получилась очень Увлекательная прогулка. Новая информация о Москве и ее достопремечательностях была закреплена действиями в виде танцев, красивых жестов и позирования!!! Экскурсовод Татьяна очень приветливая девушка, весь маршрут удивляла, снимала и фотографировала! Незабываемая экскурсия, мне очень понравилось, что не отвлекалась на фото и съемку. Спасибо, я под впечатлением досих пор!!!