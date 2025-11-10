Мои заказы

Иммерсивная прогулка по Москве «Войс Трип»

Новый формат аудиопроменада в наушниках по центру Москвы с эффектом полного погружения.

Вы почувствуете себя героями прогулки и получите невероятный заряд энергии и позитива! Прогуляемся от Пушкинской площади до Парящего моста в сопровождении виртуального рассказчика, будем петь, танцевать, путешествовать во времени и удивляться! Войс Трип — больше, чем экскурсия!
20 отзывов
Описание экскурсии

Самая позитивная иммерсивная прогулка по центру Москвы! Надевая наушники, вы попадаете в удивительный мир звуков и тематической музыки. Гость становится не просто участником экскурсии, но самым настоящим героем действия. Интерактивные задания, музыка и танцы не дадут заскучать или замёрзнуть. Гости города обязательно узнают центральные улицы и визитные карточки столицы. А москвичей также ждут сюрпризы: вы вспомните то, что уже знаете о городе и увидите то, на что никогда не обращали внимания. Прогулка в новом, небанальном формате не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей. Дети от 5 лет с удовольствием слушают нашу экскурсию и участвуют во всех интерактивах. Прогулка начинается в Пушкинском сквере и проходит по главным центральным улицам Москвы: Тверская, Большая Дмитровка, Никольская и Ветошный переулок. Финишируем на Парящем мосту в парке Зарядье на яркой и запоминающейся ноте! Наш сервис на 360 вас приятно удивит: перекус и напиток в дорогу, сюрпризы и подарки, фото и видео после прогулки каждому участнику. Приходите улыбаться и удивляться!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник Пушкину
  • Тверская площадь
  • Сквер Майи Плисецкой
  • Большой театр
  • Гостиница Метрополь
  • Улица Никольская
  • ГУМ
  • Красная площадь
  • Парк Зарядье
Что включено
  • Иммерсивная прогулка
  • Наушники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пушкинская площадь
Завершение: Парящий мост в парке Зарядье
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

Основано на 20 отзывах
О
Оксана
10 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия) Прошлись по Москве с музыкальным сопровождением, с танцами, с конфетами, с ароматами духов), с песнями) Насладились архитектурой домов, узнали их тайны. Необычно, удивительно и очень позитивно! Спасибо большое Татьяне за чудесный выходной! 👌👍👍👍💯🙏🤗
Е
Евгения
30 сен 2025
Мне зашло абсолютно всё: улыбка экскурсовода, ее внимание и забота, ритм передвижения, места которые гармонично и заботливо подобраны. Задания вас не будут заставлять делать, но если вы попробуете, то эффект
будет невероятный. Я была на утренней экскурсии, а энергии получила столько, что гуляла по Москве до самой темноты и при этом улыбалась и продолжила замечать прекрасные детали в окружающем пространстве. Если вы любите слушать занудные лекции, много фактов и описаний (которые все равно не запомните), скучных и уставших экскурсоводов, то вам точно не подойдет такой формат!

Т
Татьяна
29 сен 2025
Доброго дня! Мы пошли на экскурсию группой 5 человек, были в восторге от формата, выверенности повествования, подбора музыки. Приятно, что фото нас со стороны входило в экскурсию, и мы просто наслаждались процессом. Обязательно приеду и пройду еще раз с детьми. Порекомендую всем кого знаю! Желаю всяческих успехов создателям! Татьяна(это наш экскурсовод) Вы неподражаема!
Н
Надежда
4 сен 2025
очень оригинальная экскурсия, с танцами,песнями, с подарочками, да ещё и "кино" делают,и фото на память дарят! 🙂👍. Все эти сюрпризы просто вызывали удивление и восхищение,и очень было приятно внимание такого
жизнерадостного и обаятельного экскурсовода Татьяны! И,конечно же, история самого красивого города Москвы была подана непринужденно, просто,с перерывами на веселье, и на отвлечения для маленьких радостей для себя! Это ж надо было так всё продумать и подготовить! Татьяна вы большая умница, очень креативна и доброжелательна… Успехов вам в вашей работе, новых интересных идей и много благодарных клиентов! 🥰🌹

Е
Елена
31 авг 2025
Очень понравилась экскурсия в таком формате!!! Экскурсовод Татьяна очень позитивная, весёлая. Душевно провели время. Очень приятны маленькие подарочки и была предусмотрена водичка. После экскурсии нам прислали фотографии и даже клип. Очень здорово! Всем рекомендую!
З
Заболотнова
31 авг 2025
Очень понравилась экскурсия в таком формате!!! Экскурсовод Татьяна очень позитивная, весёлая. Душевно провели время. Очень приятны маленькие подарочки и была предусмотрена водичка. После экскурсии нам прислали фотографии и даже клип. Очень здорово! Всем рекомендую!
О
Ольга
30 авг 2025
Заказывали экскурсию по Москве - были мы с мужем и двумя детьми. Очень необычный формат - экскурсию ведет ИИ через наушники, а живой экскурсовод сопровождает и дополняет.
Татьяна, большое спасибо за интересную экскурсию и теплую атмосферу!
И
Ирина
19 авг 2025
Татьяна, большое спасибо за экскурсию.
Я всем рекомендую попробовать эту чудесную прогулку, на которой вы с помощью ИИ узнаете много нового о Москве, посмотрите в закоулочки, на которые раньше не обращали внимания и отлично проведете время, разрешив себе подурачиться без стеснения.
Мы были на экскурсии с мужем и вот вчера отправляли родителей. Они были в детском восторге от всего происходящего.
Спасибо.
И
Ирина
4 авг 2025
Мне очень понравился такой формат экскурсии. Так необычно, что основной голос экскурсии виртуальный, а живой гид является его помощником!
Татьяна очень позитивно помогала нам смотреть именно на то, о чем говорится
в наушниках, добавляла по ходу движения свои ремарки) кроме основной исторической части можно (и поощрялись) подпевания и пританцовывая! Для поддержания сил перед началом экскурсии были выданы вода и батончики, а в конце еще и сюрпризы! Надеюсь попасть на такой формат и в других городах, где уже есть такие программы!

М
Мария
1 авг 2025
Прогулка по Москве "Войс Трип" очень понравилась прежде всего своим необычным форматом: наушники, музыка, познавательный рассказ о достопримечательностях. Очень доброжелательная, знающая и весёлая ведущая Татьяна! Не все, конечно, готовы в
незнакомой компании на глазах у других людей танцевать и петь, что предполагается форматом экскурсии, но ведь никто и не заставляет😊 Уверена, что для многих людей это не проблема😊Очень приятны маленькие сюрпризы-подарочки от ведущей! Спасибо! Было здорово!

О
Ольга
19 июл 2025
Самая необычная экскурсия в моей жизни! Татьяна подготовила авторскую программу по самым главным местам центра столицы, и создала, с помощью ИИ, путешествие в мир истории, архитектуры, искусства. Через наушники с
вами разговаривает ИИ Эмилия, которая попросит вас и станцевать, и спеть и побегать под песни наших родителей или бабушек-дедушек, рассказывая в то же время вам интересные истории и факты.
Начиная от встречи с Татьяной и до конца экскурсии, она вас обдарит подарками, о которых вы узнаете, если выберете эту экскурсию.
Также она отличный фотограф и клипмейкер. Она создаст и подарит вам видеоролик вашего путешествия в историю.
От всего сердца рекомендую!!!

С
Светлана
17 июл 2025
Экскурсия очень понравилась! Интересный маршрут, легкая подача информации. Увлекательно! Гид Татьяна замечательная! Рекомендую.
А
Анатолий
12 июл 2025
Мы с женой в восторге от экскурсии.
Это новый формат, который погружает в историю и изолирует от постороннего шума современного города.
Для нас стало неожиданностью, что мы не просто слушаем информацию от
искусственного интеллекта, но и сами становимся объектами действий и частью этой истории.
Помимо интересной и познавательной информации, экскурсия помогает раскрепоститься, подурачиться и даже потанцевать в центре Москвы. Просто так, без осуждений.
Ушли с подарками и великолепным настроением.
Еще можно не отвлекаться на фото, потому что Татьяна делает контент для своих клиентов, это очень здорово 🙌
Татьяна, спасибо 🙏

О
Оксана
30 июн 2025
Получилась очень Увлекательная прогулка. Новая информация о Москве и ее достопремечательностях была закреплена действиями в виде танцев, красивых жестов и позирования!!! Экскурсовод Татьяна очень приветливая девушка, весь маршрут удивляла, снимала и фотографировала! Незабываемая экскурсия, мне очень понравилось, что не отвлекалась на фото и съемку. Спасибо, я под впечатлением досих пор!!!
Т
Татьяна
30 июн 2025
Очень интересная и необычная экскурсия! Поскольку в наушниках искусственный интеллект, то текст был внятным, понятным, с хорошим ритмом и интонацией. Очень хорошо усваивается информация и маршрут хороший. А настроение создают
чудесные улыбчивые девчонки! Татьяна в Москве и Мария в Санкт-Петербурге. Действительно, чувствуешь себя частью процесса - и пели мы с ними, и танцевали, и азбукой Морзе чего-то там хлопали! Вообще все прошло легко и на одном дыхании, хотелось еще прогуляться по городу в таком настроении. Девочки по ходу экскурсии нас фотографировали, получились хорошие фотографии и клип. Очень рекомендую, всё хорошо - и экскурсия, и экскурсоводы!

