Иммерсивная экскурсия с Часовщиком

Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Гуляя по улицам столицы, вы узнаете интересные и неожиданные факты о людях, которые жили здесь раньше и день за днём возводили этот город — непредсказуемый и удивительный. Будут загадки, угощения и подарки! Москва раскроет вам секреты своей силы и стойкости. А экскурсия вдохновит на дальнейшее изучение её истории.
4.88
8 отзывов
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 17:00, 19:30

Описание аудиогида

Как проходит экскурсия

Вас встретят помощники Часовщика — вы узнаете их по синим плащам. Надев такой же плащ и наушники, вы отправитесь в путешествие во времени. Весь маршрут вас будут сопровождать организаторы. А поведёт вас голос Часовщика, который и расскажет любопытные истории о Москве.

Вы узнаете:
💫 что за необычный фонтан был в аптеке, открытой по распоряжению Петра I;
💫 какие тайны хранит самый известный собор России;
💫 какими камнями выложена Красная площадь;
💫 почему Савва Мамонтов запретил пускать Шаляпина на свои похороны;
💫 где находятся старейшие часы в стране;
💫 кто Москве подарил целую улицу;
💫 почему строили театр, а получилась гостиница;
💫 какие испытания выпали на долю Большого театра;
💫 где в столице найти Врата времени;
💫 как Ломоносов пришёл в Москву;
💫 что располагалось в ГУМе после революции 1917 года;
💫 сколько часов сменилось на Спасской башне
💫 и многое другое!

Наш маршрут: Кузнецкий мост — Большой театр — отель Метрополь — Третьяковский проезд — Детский мир (с посещением) — ул. Никольская — ГУМ (с посещением) — Красная площадь — памятник Минину и Пожарскому — Покровский собор — Спасская башня.

Не забудьте пригласить друзей! Приключения начинаются!

Организационные детали

  • Детский билет не продаётся отдельно от взрослого
  • Экскурсия рассчитана на участников от 7 лет (рекомендуемый возраст), но вы можете взять с собой и детей помладше (они идут бесплатно)
  • Обратите внимание: количество льготных билетов ограничено. Перед бронированием уточните у гида, есть ли нужное количество детских билетов на вашу дату.

в четверг в 19:30, в субботу в 16:00

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 200 ₽
Дети 8-16 лет1 250 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Кузнецкий Мост
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
А
17 мая 2023
Всем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсовод тут совершенно отличается от тех, к которым мы все привыкли на классических экскурсиях! Это
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не рассказчик, а артист жанра "мимики и жеста" . Задумка интересная, необычная) Иногда не хватало именно живой речи и повествования… Это было похоже на приятную прогулку, по главным достопримечательностям нашей прекрасной Москвы с аудио лекцией в наушниках.

Отличная организация и чётко просчитанное время от одной точки локации до другой!
И самое главное - само аудио очень хорошо и грамотно написано! Текст и музыкальное сопровождение- поразило своей продуманностью и красотой. И порой затрагивало тонкие струны нашей души.

Красивый,гармоничный и душевный финал у экскурсии.

Было необычно! Однозначно порекомендую всем!

Всем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсоводВсем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсоводВсем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсовод
Алина
15 мая 2023
Интересная, необычная прогулка по центру Москвы. На вас надевают синие плащи, наушники… и начинается сказка. Я узнала много интересных фактов, о которых я не знала, чуть не всплакнула в одном
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очень ностальгическом моменте и радовалась, как ребёнок, когда…. А не скажу когда - пусть это останется для вас сюрпризом 😇 Не знаю, как детям, но мне понравилось. Кстати, советую надевать удобную обувь и брать с собой бутылочку воды.

Марина
15 мая 2023
Необычная экскурсия, пройдя которую можно по-новому посмотреть даже тем людям, кто часто бывает в центре города.
Хорошо создаётся атмосфера, на начальном этапе выдаются мантии, наушники, всё проверяется. Отдельно хочется отметить работу
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помощников - очень заботливые и бережные, помогают и мягко направляют группу.
Сюрпризы были отдельным приятным пунктом) Маршрут и тайминг идеально сходятся друг с другом. Музыкальное сопровождение - тоже отдельный пункт, почему эта экскурсия хороша. Мы ходили на закате и это добавило волшебства нашей прогулки:)

Необычная экскурсия, пройдя которую можно по-новому посмотреть даже тем людям, кто часто бывает в центре города.Необычная экскурсия, пройдя которую можно по-новому посмотреть даже тем людям, кто часто бывает в центре города.Необычная экскурсия, пройдя которую можно по-новому посмотреть даже тем людям, кто часто бывает в центре города.Необычная экскурсия, пройдя которую можно по-новому посмотреть даже тем людям, кто часто бывает в центре города.Необычная экскурсия, пройдя которую можно по-новому посмотреть даже тем людям, кто часто бывает в центре города.Необычная экскурсия, пройдя которую можно по-новому посмотреть даже тем людям, кто часто бывает в центре города.
Екатерина
14 мая 2023
Это было сказочное путешествие. В центре Москвы среди людей, как будто перенеслась в отдельный мир, волшебный и добрый. Информация преподносится в форме историй, поэтому воспринимается легко, и интерес сохраняется во время всей экскурсии. Организация продумана до мелочей. Чувствовалось, что заботятся о каждом участнике, и это очень приятно.
Это было сказочное путешествие. В центре Москвы среди людей, как будто перенеслась в отдельный мир, волшебныйЭто было сказочное путешествие. В центре Москвы среди людей, как будто перенеслась в отдельный мир, волшебный
￼￼￼￼￼Наталия
14 мая 2023
Это был чудесный вечер! Красивейший закат, множество историй, сюрпризов, странствие во времени и атмосфера волшебства ✨
Благодарю организаторов за такую интересную идею и классную реализацию!
Это был чудесный вечер! Красивейший закат, множество историй, сюрпризов, странствие во времени и атмосфера волшебства ✨Это был чудесный вечер! Красивейший закат, множество историй, сюрпризов, странствие во времени и атмосфера волшебства ✨
Ж
14 мая 2023
Экскурсия прекрасна во всех отношениях! Во-первых, удобно построенный маршрут и удачное время начала позволили увидеть город в "золотой" закатный час и сделать много фото. Аудиочасть - выше всяческих похвал, стоит
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для меня в одном ряду с приключенческой литературой. Ну и работа Часовщика и его команды - это нечто! До мелочей выверенные и слаженные действия, приятные сюрпризы по пути (вы удивитесь, честно!) и забота о путешественниках на всем пути. Теперь я ваша поклонница, ждите снова в гости!

Экскурсия прекрасна во всех отношениях! Во-первых, удобно построенный маршрут и удачное время начала позволили увидеть городЭкскурсия прекрасна во всех отношениях! Во-первых, удобно построенный маршрут и удачное время начала позволили увидеть городЭкскурсия прекрасна во всех отношениях! Во-первых, удобно построенный маршрут и удачное время начала позволили увидеть городЭкскурсия прекрасна во всех отношениях! Во-первых, удобно построенный маршрут и удачное время начала позволили увидеть городЭкскурсия прекрасна во всех отношениях! Во-первых, удобно построенный маршрут и удачное время начала позволили увидеть город
Е
1 мая 2023
Отличная экскурсия! Всем понравилось)
О
30 апр 2023
Великолепная экскурсия! Продумана каждая деталь. Красочно, ярко, запоминающе. Остались под большим впечатлением. Однозначно рекомендую!

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