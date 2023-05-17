Гуляя по улицам столицы, вы узнаете интересные и неожиданные факты о людях, которые жили здесь раньше и день за днём возводили этот город — непредсказуемый и удивительный. Будут загадки, угощения и подарки! Москва раскроет вам секреты своей силы и стойкости. А экскурсия вдохновит на дальнейшее изучение её истории.

Описание аудиогида

Как проходит экскурсия

Вас встретят помощники Часовщика — вы узнаете их по синим плащам. Надев такой же плащ и наушники, вы отправитесь в путешествие во времени. Весь маршрут вас будут сопровождать организаторы. А поведёт вас голос Часовщика, который и расскажет любопытные истории о Москве.

Вы узнаете:

💫 что за необычный фонтан был в аптеке, открытой по распоряжению Петра I;

💫 какие тайны хранит самый известный собор России;

💫 какими камнями выложена Красная площадь;

💫 почему Савва Мамонтов запретил пускать Шаляпина на свои похороны;

💫 где находятся старейшие часы в стране;

💫 кто Москве подарил целую улицу;

💫 почему строили театр, а получилась гостиница;

💫 какие испытания выпали на долю Большого театра;

💫 где в столице найти Врата времени;

💫 как Ломоносов пришёл в Москву;

💫 что располагалось в ГУМе после революции 1917 года;

💫 сколько часов сменилось на Спасской башне

💫 и многое другое!

Наш маршрут: Кузнецкий мост — Большой театр — отель Метрополь — Третьяковский проезд — Детский мир (с посещением) — ул. Никольская — ГУМ (с посещением) — Красная площадь — памятник Минину и Пожарскому — Покровский собор — Спасская башня.

Не забудьте пригласить друзей! Приключения начинаются!

Организационные детали