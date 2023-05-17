Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Гуляя по улицам столицы, вы узнаете интересные и неожиданные факты о людях, которые жили здесь раньше и день за днём возводили этот город — непредсказуемый и удивительный. Будут загадки, угощения и подарки! Москва раскроет вам секреты своей силы и стойкости. А экскурсия вдохновит на дальнейшее изучение её истории.
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8 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 17:00, 19:30
Описание аудиогида
Как проходит экскурсия
Вас встретят помощники Часовщика — вы узнаете их по синим плащам. Надев такой же плащ и наушники, вы отправитесь в путешествие во времени. Весь маршрут вас будут сопровождать организаторы. А поведёт вас голос Часовщика, который и расскажет любопытные истории о Москве.
Вы узнаете: 💫 что за необычный фонтан был в аптеке, открытой по распоряжению Петра I; 💫 какие тайны хранит самый известный собор России; 💫 какими камнями выложена Красная площадь; 💫 почему Савва Мамонтов запретил пускать Шаляпина на свои похороны; 💫 где находятся старейшие часы в стране; 💫 кто Москве подарил целую улицу; 💫 почему строили театр, а получилась гостиница; 💫 какие испытания выпали на долю Большого театра; 💫 где в столице найти Врата времени; 💫 как Ломоносов пришёл в Москву; 💫 что располагалось в ГУМе после революции 1917 года; 💫 сколько часов сменилось на Спасской башне 💫 и многое другое!
Наш маршрут: Кузнецкий мост — Большой театр — отель Метрополь — Третьяковский проезд — Детский мир (с посещением) — ул. Никольская — ГУМ (с посещением) — Красная площадь — памятник Минину и Пожарскому — Покровский собор — Спасская башня.
Не забудьте пригласить друзей! Приключения начинаются!
Организационные детали
Детский билет не продаётся отдельно от взрослого
Экскурсия рассчитана на участников от 7 лет (рекомендуемый возраст), но вы можете взять с собой и детей помладше (они идут бесплатно)
Обратите внимание: количество льготных билетов ограничено. Перед бронированием уточните у гида, есть ли нужное количество детских билетов на вашу дату.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Кузнецкий Мост
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 43 туристов
Наш проект — это музыкальные иммерсивные экскурсии в Москве c Часовщиком Клокуокером. Вместе с ним вы пройдёте по линии времени туда, где живут люди, которые вдохновляют и с которыми вы читать дальше
хотите встретиться. И заглянете в будущее, чтобы наполнить сердце надеждой. Путешествие перенесёт вас в семимерное пространство. К земному трёхмерному измерению, звукам, запахам и вкусам добавится ещё одно. И это будет время!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
17 мая 2023
Всем доброго дня! На такого формата экскурсии побывала впервые. Что я под этим подразумеваю?) Что экскурсовод тут совершенно отличается от тех, к которым мы все привыкли на классических экскурсиях! Это читать дальше
не рассказчик, а артист жанра "мимики и жеста" . Задумка интересная, необычная) Иногда не хватало именно живой речи и повествования… Это было похоже на приятную прогулку, по главным достопримечательностям нашей прекрасной Москвы с аудио лекцией в наушниках.
Отличная организация и чётко просчитанное время от одной точки локации до другой! И самое главное - само аудио очень хорошо и грамотно написано! Текст и музыкальное сопровождение- поразило своей продуманностью и красотой. И порой затрагивало тонкие струны нашей души.
Красивый,гармоничный и душевный финал у экскурсии.
Было необычно! Однозначно порекомендую всем!
Алина
15 мая 2023
Интересная, необычная прогулка по центру Москвы. На вас надевают синие плащи, наушники… и начинается сказка. Я узнала много интересных фактов, о которых я не знала, чуть не всплакнула в одном читать дальше
очень ностальгическом моменте и радовалась, как ребёнок, когда…. А не скажу когда - пусть это останется для вас сюрпризом 😇 Не знаю, как детям, но мне понравилось. Кстати, советую надевать удобную обувь и брать с собой бутылочку воды.
Марина
15 мая 2023
Необычная экскурсия, пройдя которую можно по-новому посмотреть даже тем людям, кто часто бывает в центре города. Хорошо создаётся атмосфера, на начальном этапе выдаются мантии, наушники, всё проверяется. Отдельно хочется отметить работу читать дальше
помощников - очень заботливые и бережные, помогают и мягко направляют группу. Сюрпризы были отдельным приятным пунктом) Маршрут и тайминг идеально сходятся друг с другом. Музыкальное сопровождение - тоже отдельный пункт, почему эта экскурсия хороша. Мы ходили на закате и это добавило волшебства нашей прогулки:)
Екатерина
14 мая 2023
Это было сказочное путешествие. В центре Москвы среди людей, как будто перенеслась в отдельный мир, волшебный и добрый. Информация преподносится в форме историй, поэтому воспринимается легко, и интерес сохраняется во время всей экскурсии. Организация продумана до мелочей. Чувствовалось, что заботятся о каждом участнике, и это очень приятно.
￼￼￼￼￼Наталия
14 мая 2023
Это был чудесный вечер! Красивейший закат, множество историй, сюрпризов, странствие во времени и атмосфера волшебства ✨ Благодарю организаторов за такую интересную идею и классную реализацию!
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Жанна
14 мая 2023
Экскурсия прекрасна во всех отношениях! Во-первых, удобно построенный маршрут и удачное время начала позволили увидеть город в "золотой" закатный час и сделать много фото. Аудиочасть - выше всяческих похвал, стоит читать дальше
для меня в одном ряду с приключенческой литературой. Ну и работа Часовщика и его команды - это нечто! До мелочей выверенные и слаженные действия, приятные сюрпризы по пути (вы удивитесь, честно!) и забота о путешественниках на всем пути. Теперь я ваша поклонница, ждите снова в гости!
Е
Екатерина
1 мая 2023
Отличная экскурсия! Всем понравилось)
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Оксана
30 апр 2023
Великолепная экскурсия! Продумана каждая деталь. Красочно, ярко, запоминающе. Остались под большим впечатлением. Однозначно рекомендую!