читать дальше

постоянно учатся и имеют аккредитации во многие московские музеи и парки. Мы считаем, что современные дети предпочитают получать знания в активной форме, а интерес просыпается именно в тот момент, когда они вовлечены в решение какой-либо задачи. Каждый из наших квестов имеет сюжетную линию, в рамках которой маленькие (и не очень) путешественники отгадывают ребусы, ищут ответы на вопросы и загадки, играют. У нас не бывает монолога — всегда диалог. Интересный рассказ, наводящие вопросы, подсказки со стороны гида и версии, предположения, находки со стороны детей.