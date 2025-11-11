Эта экскурсия — возможность взглянуть на День Победы через конкретные образы, судьбы и факты, не теряясь в общих словах. Вас ждёт разговор о решающих сражениях и тех, кто выстоял в нечеловеческих условиях. Вы увидите уникальные экспонаты и личные вещи героев. И выйдете с чувством сопричастности и пониманием, что именно мы передаём нашим детям.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
В залах музея, где собраны десятки подлинных артефактов, вы узнаете не только общеизвестные, но и забытые или малоизвестные факты. Речь пойдёт о людях, символах и событиях войны.
Мы поговорим:
- о Битве за Москву, Сталинградской битве и Курской дуге
- партизанском движении
- блокаде Ленинграда и форсировании Днепра
- штурме и взятии Берлина
- создании плаката «Родина-мать зовёт»
- юных героях — Лёне Голикове, Валентине Котике и других
- кому Борис Полевой посвятил «Повесть о настоящем человеке»
- как собаки спасали жизни на фронте
- кто придумал противотанковый ёж и как он выглядел
И о многом другом!
Организационные детали
- Возрастное ограничение 10+
- Дополнительно оплачиваются входные билеты (купим их в самом музее): взрослый — 500 ₽, детский — 250 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия возможна для школьных групп:
- 6–10 человек: 1450 ₽ за чел. + входные билеты в музей
- 11–15 человек: 1350 ₽ за чел. + входные билеты в музей
- 16–30 человек: 1250 ₽ за чел. + входные билеты в музей
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Советской армии (станция метро «Достоевская»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 9068 туристов
Мы с моей командой очень любим Москву, потому что она настолько многогранна, что её можно изучать всю жизнь. Нам нравится рассказывать о городе взрослым и детям. Все представители нашей командыЗадать вопрос
