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знающий, мы узнали столько интересных моментов того времени, на многие события посмотрели иначе. Три часа пролетели, как один миг. Виталий такой рассказчик, что мы- компания людей за 40к, многое повидавших путешественников, слушали его открыв рты))) огромное еще раз спасибо! Виталий! Разрабатывайте, пожалуйста, новые маршруты! Мы с Вами пойдем везде!!!