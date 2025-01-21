2 часа
Квест
до 4 чел.
Квест «13 необычных историй для детей»
Погрузитесь в атмосферу загадок и тайн Москвы, разгадывая шифры и узнавая мистические истории о великих писателях. Идеально для детей от 12 до 16 лет
Начало: На Триумфальной площади
7 фев в 11:00
8 фев в 11:00
7999₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Квест
до 23 чел.
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Почувствуйте себя архитекторами, разбирая небоскребы Москва-Сити «по кусочкам» и выполняя увлекательные задания! Идеально для школьных групп с 3 по 11 класс
Завтра в 19:00
6 фев в 10:00
от 9000₽ за всё до 9 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Революция в Москве
Пройти по местам, где происходили переломные события в истории России
Начало: В районе метро Площадь Революции
Завтра в 09:00
6 фев в 09:00
7000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий21 января 2025Рекомендую любителям истории. Виталий оживил события 1917-1918 годов. Рассказывал увлечённо и с глубоким пониманием предмета.
- ВВера2 октября 2024Огромное спасибо Виталию за великолепную экскурсию и рассказ о революционных деятелях, движениях и событиях в Москве! Виталий- потрясающий, невероятно начитанный,
- ААнастасия21 апреля 2024Огромное спасибо Виталию за интереснейший рассказ! Было приятно освежить старые знания, получить новые и увидеть на местности, где происходили революционные
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Для старшеклассников»
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