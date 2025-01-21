Для старшеклассников – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Для старшеклассников» в Москве, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Квест «13 необычных историй для детей»
Пешая
8 отзывов
2 часа
Квест
до 4 чел.
Квест «13 необычных историй для детей»
Погрузитесь в атмосферу загадок и тайн Москвы, разгадывая шифры и узнавая мистические истории о великих писателях. Идеально для детей от 12 до 16 лет
Начало: На Триумфальной площади
7 фев в 11:00
8 фев в 11:00
7999 за всё до 4 чел.
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Пешая
25 отзывов
2 часа
Квест
до 23 чел.
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Почувствуйте себя архитекторами, разбирая небоскребы Москва-Сити «по кусочкам» и выполняя увлекательные задания! Идеально для школьных групп с 3 по 11 класс
Завтра в 19:00
6 фев в 10:00
от 9000 за всё до 9 чел.
Революция в Москве
Пешая
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Революция в Москве
Пройти по местам, где происходили переломные события в истории России
Начало: В районе метро Площадь Революции
Завтра в 09:00
6 фев в 09:00
7000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    21 января 2025
    Революция в Москве
    Рекомендую любителям истории. Виталий оживил события 1917-1918 годов. Рассказывал увлечённо и с глубоким пониманием предмета.
  • В
    Вера
    2 октября 2024
    Революция в Москве
    Огромное спасибо Виталию за великолепную экскурсию и рассказ о революционных деятелях, движениях и событиях в Москве! Виталий- потрясающий, невероятно начитанный,
    читать дальше

    знающий, мы узнали столько интересных моментов того времени, на многие события посмотрели иначе. Три часа пролетели, как один миг. Виталий такой рассказчик, что мы- компания людей за 40к, многое повидавших путешественников, слушали его открыв рты))) огромное еще раз спасибо! Виталий! Разрабатывайте, пожалуйста, новые маршруты! Мы с Вами пойдем везде!!!

  • А
    Анастасия
    21 апреля 2024
    Революция в Москве
    Огромное спасибо Виталию за интереснейший рассказ! Было приятно освежить старые знания, получить новые и увидеть на местности, где происходили революционные
    читать дальше

    события 1917-1918. Маршрут продуманный, построен так, чтобы рассказать обо всех событиях в хронологическом порядке. Виталий делится многими необычными фактами как по теме экскурсии, так и о Москве в целом. Всем интересующимся этим периодом истории рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Для старшеклассников»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест «13 необычных историй для детей»
  2. Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
  3. Революция в Москве
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Василия Блаженного
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Александровский сад
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в феврале 2025
Сейчас в Москве в категории "Для старшеклассников" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 9000. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год для старшеклассников, 46 ⭐ отзывов, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель