Вы отправитесь в экологическое путешествие в мир животных с посещением уникальных мест.
Вас ждут удивительные встречи с четвероногими друзьями, мастер-классы, шоу дрессированных животных и сладкий стол. Каждому участнику вручается именной сертификат!
Описание экскурсии
Московский зоопарк Мы посетим Московский зоопарк с экскурсией и мастер-классом по содержанию больших и маленьких животных. В зоопарке работают профессиональные сотрудники, которые проводят экскурсии, рассказывая о каждом виде животного, его повадках и особенностях. Дети и взрослые могут покормить животных, погладить их, а иногда даже покормить с рук. Это не только увлекательно, но и очень трогательно, ведь можно увидеть, как животные проявляют свою благодарность и радость от внимания. Музей лошади Первая в России интерактивная экспозиция «Музей Лошади» — это место, где соединяются история, искусство и современность. Главная особенность «Музея Лошади» — инновационный подход и высокотехнологичное оснащение. Гостей ждут захватывающие истории о великих лошадях, уникальные экспонаты, удивительные фотографии и инсталляции, которые перенесут вас в эпохи, когда человек и лошадь были неразрывно связаны. В каждом зале установлены интерактивные панели с дополнительной информацией. Демонстрационная конюшня В Демонстрационной конюшне Центра национальных конных традиций представлено крупнейшее собрание национальных пород лошадей — каждая из которых олицетворяет историю, культуру и дух России! На экскурсии гости смогут:
- Оценить особенности современной конюшни и её устройства;
- Углубиться в историю коневодства России;
- Узнать, как ухаживают за лошадьми, их рацион и быт;
Увидеть традиционное снаряжение и экипировку. Узнайте, что делает каждую из представленных пород уникальной. Подарите себе и близким незабываемую встречу с историей и культурой в самом сердце конного искусства!
- После окончания программы тура в центре национальных конных традиций гости, по желанию, в свободном формате могут посетить ЭКО тропу и другие удивительные и легендарные места связанные с ВДНХ и историей нашей страны!
- Тур состоится при наборе минимального количества участников (10 человек). За два дня до проведения тура мы свяжемся с вами и подтвердим его проведение.
- Возможно проведение тура в будние дни по предварительной групповой заявке в согласованное с организатором время.
Каждую субботу и воскресенье
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Московский зоопарк
- Музей лошади
- Центр национальных конных традиций
- Демонстрационная конюшня
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные активности по окончанию экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Краснопресненская
Завершение: ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую субботу и воскресенье
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
