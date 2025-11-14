Московский зоопарк Мы посетим Московский зоопарк с экскурсией и мастер-классом по содержанию больших и маленьких животных. В зоопарке работают профессиональные сотрудники, которые проводят экскурсии, рассказывая о каждом виде животного, его повадках и особенностях. Дети и взрослые могут покормить животных, погладить их, а иногда даже покормить с рук. Это не только увлекательно, но и очень трогательно, ведь можно увидеть, как животные проявляют свою благодарность и радость от внимания. Музей лошади Первая в России интерактивная экспозиция «Музей Лошади» — это место, где соединяются история, искусство и современность. Главная особенность «Музея Лошади» — инновационный подход и высокотехнологичное оснащение. Гостей ждут захватывающие истории о великих лошадях, уникальные экспонаты, удивительные фотографии и инсталляции, которые перенесут вас в эпохи, когда человек и лошадь были неразрывно связаны. В каждом зале установлены интерактивные панели с дополнительной информацией. Демонстрационная конюшня В Демонстрационной конюшне Центра национальных конных традиций представлено крупнейшее собрание национальных пород лошадей — каждая из которых олицетворяет историю, культуру и дух России! На экскурсии гости смогут:

Оценить особенности современной конюшни и её устройства;

Углубиться в историю коневодства России;

Узнать, как ухаживают за лошадьми, их рацион и быт;

Увидеть традиционное снаряжение и экипировку. Узнайте, что делает каждую из представленных пород уникальной. Подарите себе и близким незабываемую встречу с историей и культурой в самом сердце конного искусства! Важная информация:.

Увидеть традиционное снаряжение и экипировку. Узнайте, что делает каждую из представленных пород уникальной. Подарите себе и близким незабываемую встречу с историей и культурой в самом сердце конного искусства! Важная информация:.

• Увидеть традиционное снаряжение и экипировку. Узнайте, что делает каждую из представленных пород уникальной. Подарите себе и близким незабываемую встречу с историей и культурой в самом сердце конного искусства! Важная информация: