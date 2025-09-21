На нашей ферме живут более 600 коров, которых можно погладить, покормить и сфотографировать.
Вы получите тёплые эмоции от общения с животными и узнаете много нового — как мы ухаживаем за ними, как производим молоко и какие технологии используем. А после экскурсии вы заглянете в магазин, где можно купить свежайшие продукты, сделанные с заботой.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Коровники — просторные помещения, где вы понаблюдаете за жизнью коров.
- Доильный зал. Вы станете свидетелями того, как молоко попадает от коровы в специальные резервуары системы доения.
- Телятник — место, где содержатся маленькие телята.
- Магазин фермерских продуктов. Здесь можно купить молоко, сыр, творог, йогурты и другие продукты, сделанные на нашей ферме.
И узнаете:
- Как создавалась ферма, какие этапы развития прошла и чем гордятся её владельцы.
- Какие породы коров живут на ферме, чем мы их кормим и как ухаживаем.
- Чем натуральные продукты отличаются от магазинных.
- Какие интересные привычки есть у коров.
Организационные детали
- Коровы любят хлеб, морковь и капусту. Эти лакомства можно привезти с собой — животные будут рады угощению!
- Возле магазина фермы есть удобная парковка.
- Посещение можно организовать для школьной группы — детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведёт один из сотрудников нашей фермы.
в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Щёлково
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 49 туристов
Наша ферма — это семейный бизнес, которым мы занимаемся уже несколько лет, а сельским хозяйством в целом — всю жизнь. За это время мы получили множество наград и признаний за качество нашей продукции и подход к делу. Это не просто работа, а наша страсть и образ жизни. Приезжайте — и мы покажем вам мир, который вдохновляет и заряжает энергией!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
21 сен 2025
Дочки и я в восторге! Еще и нашим друзьям понравилось. Экскурсовод так интересно рассказывала и отвечала на любые наши вопросы. Я как ребенок наслаждалась контактом с животными. Это огромный труд содержать такое хозяйство. Восхищаюсь такими местами и людьми. Еще и есть такая возможность приобщиться к такому делу.
С
Светлана
24 авг 2025
Экскурсия понравилась. Конечно, здесь больше тактильных ощущений, а не текста, будто в контактном зоопарке побывал, но для детей это самое то, особенно маленьких. Были с трехлетним малышом. Ненавязчивый рассказ экскурсовода,
Входит в следующие категории Москвы
