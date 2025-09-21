читать дальше

который отвечал на все вопросы о содержании коров, об особенностях животных и т. д. Коровы, телята, кролики, гуси, утки, куры - вот кого там можно увидеть, потрогать. Обязательно возьмите с собой угощения для коров и кроликов. Хлеба побольше, морковку. Кормление животных - это особое впечатление. Особенно для детей. Продукцию фермы рекомендую покупать до экскурсии, потому что в магазине ее не так много, и потом большая очередь. А так спасибо организаторам за возможность узнать что-то новое о жизни коров и фермы. А детям - познакомиться воочию с животными и погладить их. И коровы, и телята, и кролики, и другие животные все не агрессивные, всех можно погладить и они будут этому рады.