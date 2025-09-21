Мои заказы

Путешествие в мир фермерской жизни и молочных традиций в Подмосковье

Увидеть очаровательных коров и телят и почувствовать себя ближе к природе
На нашей ферме живут более 600 коров, которых можно погладить, покормить и сфотографировать.

Вы получите тёплые эмоции от общения с животными и узнаете много нового — как мы ухаживаем за ними, как производим молоко и какие технологии используем. А после экскурсии вы заглянете в магазин, где можно купить свежайшие продукты, сделанные с заботой.
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Коровники — просторные помещения, где вы понаблюдаете за жизнью коров.
  • Доильный зал. Вы станете свидетелями того, как молоко попадает от коровы в специальные резервуары системы доения.
  • Телятник — место, где содержатся маленькие телята.
  • Магазин фермерских продуктов. Здесь можно купить молоко, сыр, творог, йогурты и другие продукты, сделанные на нашей ферме.

И узнаете:

  • Как создавалась ферма, какие этапы развития прошла и чем гордятся её владельцы.
  • Какие породы коров живут на ферме, чем мы их кормим и как ухаживаем.
  • Чем натуральные продукты отличаются от магазинных.
  • Какие интересные привычки есть у коров.

Организационные детали

  • Коровы любят хлеб, морковь и капусту. Эти лакомства можно привезти с собой — животные будут рады угощению!
  • Возле магазина фермы есть удобная парковка.
  • Посещение можно организовать для школьной группы — детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведёт один из сотрудников нашей фермы.

в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Щёлково
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 49 туристов
Наша ферма — это семейный бизнес, которым мы занимаемся уже несколько лет, а сельским хозяйством в целом — всю жизнь. За это время мы получили множество наград и признаний за качество нашей продукции и подход к делу. Это не просто работа, а наша страсть и образ жизни. Приезжайте — и мы покажем вам мир, который вдохновляет и заряжает энергией!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Мария
21 сен 2025
Дочки и я в восторге! Еще и нашим друзьям понравилось. Экскурсовод так интересно рассказывала и отвечала на любые наши вопросы. Я как ребенок наслаждалась контактом с животными. Это огромный труд содержать такое хозяйство. Восхищаюсь такими местами и людьми. Еще и есть такая возможность приобщиться к такому делу.
С
Светлана
24 авг 2025
Экскурсия понравилась. Конечно, здесь больше тактильных ощущений, а не текста, будто в контактном зоопарке побывал, но для детей это самое то, особенно маленьких. Были с трехлетним малышом. Ненавязчивый рассказ экскурсовода,
который отвечал на все вопросы о содержании коров, об особенностях животных и т. д. Коровы, телята, кролики, гуси, утки, куры - вот кого там можно увидеть, потрогать. Обязательно возьмите с собой угощения для коров и кроликов. Хлеба побольше, морковку. Кормление животных - это особое впечатление. Особенно для детей. Продукцию фермы рекомендую покупать до экскурсии, потому что в магазине ее не так много, и потом большая очередь. А так спасибо организаторам за возможность узнать что-то новое о жизни коров и фермы. А детям - познакомиться воочию с животными и погладить их. И коровы, и телята, и кролики, и другие животные все не агрессивные, всех можно погладить и они будут этому рады.

