Экскурсия-детектив по Бульварному кольцу с решением 12 загадок, связанных с литературой, архитектурой и историей Москвы.
Вы посетите места, где творили Пушкин и Гоголь, раскроете архитектурные тайны и узнаете гастрономические истории города.
Описание экскурсии
Расследование тайн Бульварного кольца
Эта экскурсия-детектив предлагает нестандартный взгляд на историю Бульварного кольца через решение 12 загадок. Маршрут соединяет литературные, архитектурные и гастрономические истории, превращая прогулку в увлекательное расследование.
Литературные расследования
В ходе экскурсии вы посетите места, связанные с Пушкиным и Гоголем, узнаете, где был сожжен второй том «Мертвых душ» и какие литературные тайны хранят бульвары. Каждая остановка сопровождается вопросом викторины.
Архитектурные загадки
Маршрут включает расшифровку замысла египетского храма в вестибюле метро «Кропоткинская» и изучение утопической идеи дома-коммуны художников. Вы познакомитесь с архитектурными решениями, которые до сих пор привлекают творческих людей.
Гастрономические и культурные истории
Экскурсия раскрывает историю булочки, покорившей весь город, и тайны дружбы Чайковского и фон Мекк. Вы посетите кинотеатр «Художественный» и Дом журналиста, связанные с Есениным, а также узнаете о Доме полярников — памятнике покорителям Арктики.
Согласно расписанию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бульварное кольцо
- Места, связанные с Пушкиным и Гоголем
- Вестибюль метро «Кропоткинская»
- Дом-коммуна художников
- Кинотеатр «Художественный»
- Дом журналиста
- Дом полярников
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Пречистенские Ворота
Завершение: Театр у Никитских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
