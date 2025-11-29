Расследование тайн Бульварного кольца

Эта экскурсия-детектив предлагает нестандартный взгляд на историю Бульварного кольца через решение 12 загадок. Маршрут соединяет литературные, архитектурные и гастрономические истории, превращая прогулку в увлекательное расследование.

Литературные расследования

В ходе экскурсии вы посетите места, связанные с Пушкиным и Гоголем, узнаете, где был сожжен второй том «Мертвых душ» и какие литературные тайны хранят бульвары. Каждая остановка сопровождается вопросом викторины.

Архитектурные загадки

Маршрут включает расшифровку замысла египетского храма в вестибюле метро «Кропоткинская» и изучение утопической идеи дома-коммуны художников. Вы познакомитесь с архитектурными решениями, которые до сих пор привлекают творческих людей.

Гастрономические и культурные истории

Экскурсия раскрывает историю булочки, покорившей весь город, и тайны дружбы Чайковского и фон Мекк. Вы посетите кинотеатр «Художественный» и Дом журналиста, связанные с Есениным, а также узнаете о Доме полярников — памятнике покорителям Арктики.