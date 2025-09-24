-
5%
Групповая
до 22 чел.
Уютная мистическая экскурсия по центру столицы с гаданиями и чаем
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
Сегодня в 20:00
30 окт в 20:00
843.60 ₽
888 ₽ за человека
-
10%
Квест
до 5 чел.
В поисках Гостьи из будущего - городской квест по следам Алисы Селезневой
Начало: Россия, Москва, Центральный административный округ...
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
30 окт в 09:00
5400 ₽
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бульварное кольцо Москвы: Гоголевский бульвар
Начало: М. «Кропоткинская», выход № 1
Расписание: В понедельник, вторник, среду, пятницу, см. расписание
31 окт в 18:00
5 ноя в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения24 сентября 2025Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового и интересного. Никита рассказывал все максимально интересно. Редко можно встретить настолько увлеченного своим делом человека
- ИИрина21 сентября 2025Понравилась экскурсия, насыщенно, информативно. Замечательный экскурсовод Никита, максимально были все вовлечены, умеет удерживать внимание участников экскурсии.
- ЛЛина17 сентября 2025Вчера была на экскурсии Мистическая Москва, 2,5 часа прошли оч интересно, приятная прогулка по самому красивому городу. Хороший экскурсовод Евгений, профессионально и с погружением в историю!
- ООльга17 сентября 2025Очень интересная экскурсия с необычными фактами, рассказанная Никитой сделана наш вечер.
- ЕЕвгения14 сентября 2025Отличная экскурсия! Наш гид в мир мистики и волшебства - Никита - это прирожденный талант! Насколько захватывающе и реалистично ты
- ЮЮлия11 сентября 2025Отличная экскурсия. Очень интересно и познавательно, у экскурсовода великолепно поставленная речь. Хороший маршрут, прогулялись вдоль набережной, посмотрели на вечернюю Москву, послушали интересные необычные истории.
- ДДиана9 сентября 2025Экскурсовод Тимофей интересно и легко рассказывает. Ему респект. А сама экскурсия на 4ку. Интересная и полезная информация есть. Но "вау" не произошло
- ВВиктория2 сентября 2025Экскурсия очень интересная! Тимофей дал очень много информации, и было очень увлекательно слушать! Прогулка по центру Москвы в прекрасную погоду! Всё супер! Спасибо
- ААльбина2 сентября 2025Было интересно, познавательно. С удовольствием слушали)
- ЕЕлена1 сентября 2025Увидели очень красивые места в необычном контексте. Узнали очень много.
- ННаталья26 августа 2025Экскурсия прекрааная, очнь хороший гид Евгений
- ААнжела26 августа 2025Очень понравилась экскурсия, гид замечательный!
- ГГорских25 августа 2025Экскурсия занимательная с оригинальными розыгрышами и гаданиями от гида. Два с половиной часа пролетели не заметно, узнали мистические истории о нашей столице, даже дождь нас сильно не намочил). Рекомендую для интересных прогулок по Москве.
- ЕЕлизавета25 августа 2025Очень интересно! Великолепный, талантливый Никита! Спасибо 🙏
- РРина25 августа 2025Лучшая экскурсия за долгое время. Большое спасибо Никите за его харизму и добрый юмор, который согревал нашу группу в дождик,
