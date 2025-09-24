читать дальше

но и помог отвлечься от городской суеты на пару часов.



Никита прекрасен во всем — добрый, внимательный, интеллектуально подкованный и немного напоминающий муми-маму из сказок Туве Янссон. У него, как и у персонажа, была черная сумка, из которой он то и дело доставал магические предметы: карты, шар, маятник и многое другое. Это было потрясающе!



Спасибо большое за этот чудесный вечер, обязательно пойдем еще!