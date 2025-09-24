Мои заказы

Гоголевский бульвар – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Гоголевский бульвар» в Москве, цены от 843 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Уютная мистическая экскурсия по центру столицы с гаданиями и чаем
Пешая
2.5 часа
-
5%
429 отзывов
Групповая
до 22 чел.
Уютная мистическая экскурсия по центру столицы с гаданиями и чаем
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
Сегодня в 20:00
30 окт в 20:00
843.60 ₽888 ₽ за человека
В поисках Гостьи из будущего - городской квест по следам Алисы Селезневой
Пешая
2 часа
-
10%
Квест
до 5 чел.
В поисках Гостьи из будущего - городской квест по следам Алисы Селезневой
Начало: Россия, Москва, Центральный административный округ...
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
30 окт в 09:00
5400 ₽6000 ₽ за всё до 5 чел.
Бульварное кольцо Москвы: Гоголевский бульвар
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бульварное кольцо Москвы: Гоголевский бульвар
Начало: М. «Кропоткинская», выход № 1
Расписание: В понедельник, вторник, среду, пятницу, см. расписание
31 окт в 18:00
5 ноя в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

