Вас ждет погружение в историю Москвы через увлекательные задания и встречи с прошлым на каждом шагу
В процессе этого захватывающего путешествия вы будете решать задачи, отвечать на вопросы и разгадывать загадки, которые позволят вам взглянуть на историю столицы под совершенно новым углом.
Узнайте о необычных событиях, связанных с передвижением домов, особенностях высотного строительства и нюансах денежной политики Российской империи.
Откройте для себя утраченные святыни, вспомните имена великих поэтов, исследуйте исторические подвалы и кафе, чьи стены помнят 17 век.
Ваше приключение будет полно открытий и интересных фактов, которые сделают ваш визит в Москву незабываемым
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даты
Описание
Что вас ожидает
Пушкинская площадь. Вы найдёте следы монастыря и узнаете, что случилось с памятником Пушкину. А также заглянете в переулки, чтобы найти первый московский небоскрёб.
Ссудная казна. Вы узнаете, что за прекрасный терем спрятался в переулках и при чём тут печенье Юбилейное.
Нарышкинский сквер. На входе в него нас встретит Твардовский. Вам предстоит отгадать, какое из известных стихотворений принадлежит его перу. Другого поэта вы узнаете по песням. А ещё выясните, почему его памятник стоит именно здесь.
Кофейня со старинными сводами. Мы заглянем в кофейню со сводами 17 века. Вы услышите историю места и узнаете, как вступить в местный беговой клуб и выучить французский под чашку кофе.
Трубная площадь. Здесь придумали «Оливье». А ещё под площадью течёт невидимая река. Я расскажу, зачем она была нужна.
Рождественский бульвар. Вы выясните, что скрывается за дверьми Центрального рынка и что здесь было 50 лет назад. Подниметесь на холм, полюбуетесь панорамой одноимённого монастыря и почувствуете себя москвичами 19 века.
Организационные детали
Программа включает посещение кофейни со старинными сводами. Напитки оплачиваются дополнительно (по желанию).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Пушкинская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.