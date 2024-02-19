Квест по Бульварному кольцу
Индивидуальная квест-экскурсия в Москве

Вас ждет погружение в историю Москвы через увлекательные задания и встречи с прошлым на каждом шагу

Приглашаем вас принять участие в уникальной квест-экскурсии по Бульварному кольцу Москвы, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории.

В процессе этого захватывающего путешествия вы будете решать задачи, отвечать на вопросы и разгадывать загадки, которые позволят вам взглянуть на историю столицы под совершенно новым углом.

Узнайте о необычных событиях, связанных с передвижением домов, особенностях высотного строительства и нюансах денежной политики Российской империи.

Откройте для себя утраченные святыни, вспомните имена великих поэтов, исследуйте исторические подвалы и кафе, чьи стены помнят 17 век.

Ваше приключение будет полно открытий и интересных фактов, которые сделают ваш визит в Москву незабываемым
Квест по Бульварному кольцу
Квест по Бульварному кольцу
Квест по Бульварному кольцу
Ближайшие даты:
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Пушкинская площадь. Вы найдёте следы монастыря и узнаете, что случилось с памятником Пушкину. А также заглянете в переулки, чтобы найти первый московский небоскрёб.

Ссудная казна. Вы узнаете, что за прекрасный терем спрятался в переулках и при чём тут печенье Юбилейное.

Нарышкинский сквер. На входе в него нас встретит Твардовский. Вам предстоит отгадать, какое из известных стихотворений принадлежит его перу. Другого поэта вы узнаете по песням. А ещё выясните, почему его памятник стоит именно здесь.

Кофейня со старинными сводами. Мы заглянем в кофейню со сводами 17 века. Вы услышите историю места и узнаете, как вступить в местный беговой клуб и выучить французский под чашку кофе.

Трубная площадь. Здесь придумали «Оливье». А ещё под площадью течёт невидимая река. Я расскажу, зачем она была нужна.

Рождественский бульвар. Вы выясните, что скрывается за дверьми Центрального рынка и что здесь было 50 лет назад. Подниметесь на холм, полюбуетесь панорамой одноимённого монастыря и почувствуете себя москвичами 19 века.

Организационные детали

Программа включает посещение кофейни со старинными сводами. Напитки оплачиваются дополнительно (по желанию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураНеобычныеНочныеЗимниеЛетниеКвестыНеобычные домаИнтерактивныеБульварное кольцоАктивности

Похожие туры из Москвы

Москва: исторический центр за пару часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Москва: исторический центр за пару часов
памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Завтра
21 фев
22 фев
23 фев
от 10 000 за всё до 6 чел.
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
24 отзыва
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс
Завтра
21 фев
22 фев
23 фев
от 9 000 за всё до 9 чел.
Легенды и мифы центра Москвы
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Легенды и мифы центра Москвы
Познакомиться со столицей через истории из её неоднозначного прошлого
у Третьяковской галереи
Сегодня
Завтра
22 фев
23 фев
24801 984 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM