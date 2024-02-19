Приглашаем вас принять участие в уникальной квест-экскурсии по Бульварному кольцу Москвы, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. В процессе этого захватывающего путешествия вы будете решать задачи, отвечать на вопросы и разгадывать загадки, которые позволят вам взглянуть на историю столицы под совершенно новым углом. Узнайте о необычных событиях, связанных с передвижением домов, особенностях высотного строительства и нюансах денежной политики Российской империи. Откройте для себя утраченные святыни, вспомните имена великих поэтов, исследуйте исторические подвалы и кафе, чьи стены помнят 17 век. Ваше приключение будет полно открытий и интересных фактов, которые сделают ваш визит в Москву незабываемым

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Описание

Что вас ожидает

Пушкинская площадь. Вы найдёте следы монастыря и узнаете, что случилось с памятником Пушкину. А также заглянете в переулки, чтобы найти первый московский небоскрёб.

Ссудная казна. Вы узнаете, что за прекрасный терем спрятался в переулках и при чём тут печенье Юбилейное.

Нарышкинский сквер. На входе в него нас встретит Твардовский. Вам предстоит отгадать, какое из известных стихотворений принадлежит его перу. Другого поэта вы узнаете по песням. А ещё выясните, почему его памятник стоит именно здесь.

Кофейня со старинными сводами. Мы заглянем в кофейню со сводами 17 века. Вы услышите историю места и узнаете, как вступить в местный беговой клуб и выучить французский под чашку кофе.

Трубная площадь. Здесь придумали «Оливье». А ещё под площадью течёт невидимая река. Я расскажу, зачем она была нужна.

Рождественский бульвар. Вы выясните, что скрывается за дверьми Центрального рынка и что здесь было 50 лет назад. Подниметесь на холм, полюбуетесь панорамой одноимённого монастыря и почувствуете себя москвичами 19 века.

Организационные детали

Программа включает посещение кофейни со старинными сводами. Напитки оплачиваются дополнительно (по желанию).