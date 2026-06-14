Мы отправимся в павильон «Космос», чтобы пройти этапы подготовки космонавтов и почувствовать себя членами космического экипажа. Этот квест соединяет науку, игру и эффект вау.
Маршрут продуман до мелочей: я несколько лет работала штатным гидом павильона, знаю экспозицию изнутри и умею показывать её так, чтобы загорались глаза — и у детей, и у взрослых.
Маршрут продуман до мелочей: я несколько лет работала штатным гидом павильона, знаю экспозицию изнутри и умею показывать её так, чтобы загорались глаза — и у детей, и у взрослых.
Описание квеста
- Макет ракеты по проекту Циолковского — напоминание о том, что путь в космос начался с мечты и чертежей задолго до первых запусков.
- Полноразмерный макет орбитальной станции «Мир» — тот самый, в котором космонавты жили и работали на орбите. Мы даже заглянем внутрь одного из модулей!
- Настоящий аппарат «Союз», побывавший в космосе.
- Масштабные макеты ракет-носителей — от первых конструкций до современных ракет, которые сегодня выводят корабли и спутники на орбиту.
- Спутники связи и навигации, в том числе аппараты серии ГЛОНАСС — ребята узнают, как космос помогает нам пользоваться телефоном и навигатором на Земле.
- Коллекция скафандров — от первых моделей до современных костюмов для выхода в открытый космос.
- Космическое питание: тюбики прошлого и упаковки в настоящем времени.
- Быт на орбите: туалет в невесомости, аптечка, личные вещи экипажа, набор для рисования Алексея Леонова, спортивные тренажёры и даже космическая баня.
На квесте ребята:
- Узнают, как питаются космонавты на орбите: есть ли у них оливье на Новый год и торт на день рождения.
- Попробуют космическую еду.
- Освоят настоящую космическую гимнастику — ведь в невесомости мышцы и кости быстро теряют силу, и без регулярных тренировок в полёте нельзя.
- Потренируют мозг на логических задачках, ведь космонавт должен принимать решения быстро и чётко.
- Соберут прототип одного из самых известных носителей.
- Из игрового ЦУПа отправят свои летательные аппараты.
- Проверят, смогут ли они справиться с неожиданными трудностями при выходе в открытый космос.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в павильон — 350 ₽ за ребёнка, 700 ₽ за взрослого, 1600 ₽ за семейный билет (2 взрослых + 2 ребёнка). Цены могут повышаться. Актуальную стоимость билетов смотрите на официальном сайте центра.
- Участие детей возможно только при сопровождении взрослых.
- Могу провести квест для большей группы. Каждый последующий ребенок — 1000 ₽, взрослый — 500 ₽.
- Квест также отлично подойдёт школьным группам. Подробности обсудим в переписке.
- При предварительном бронировании и при наличии билетов можно посетить 5D-кинотеатр «Космическая сфера». Стоимость билета — 150 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У павильона «Космос» на ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 74 туристов
Я родилась и выросла в Москве, а ещё я безумно люблю столицу! Давайте исследовать её вместе? Я аккредитованный гид с большим опытом работы с детьми. В мае 2024 года я вошла в ТОП 11 лучших детских гидов России, ура! Буду рада показать вам Москву, какой знаю и вижу её я.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Замечательный гид, слушали и бабушка, и внук. Поекрасная подача материала, профессиональный подход и завораживающая речь, много интересной информации. Однозначно рекомендуем
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С
Мы были на экскурсии в Музее космонавтики с экскурсоводом Александрой и это было просто замечательно!
Александра с первых минут смогла увлечь детей так, что они слушали с большим интересом на протяжении
Александра с первых минут смогла увлечь детей так, что они слушали с большим интересом на протяжении
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С
Мы в полном восторге. Было двое детей 9 лет и четверо взрослых. Какой труд за этим квестом! Сколько знаний! И методически как здорово все выверено. Были уже на некоторых экскурсиях про космос, и все же, узнали много нового и интересного. Огромное спасибо! В целом, эта экскурсия топовая среди тех, которые мы посещали. Огромное спасибо!
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Е
мы были с двумя детьми 4 и 7 лет,все было очень интересно, рекомендую
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