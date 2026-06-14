Мы были на экскурсии в Музее космонавтики с экскурсоводом Александрой и это было просто замечательно!Александра с первых минут смогла увлечь детей так, что они слушали с большим интересом на протяжении

всей экскурсии. Всё было подано легко, увлекательно и с отличным настроением. Помимо познавательной части, у нас были даже танцы, что сделало экскурсию ещё более запоминающейся и необычной. Отдельный восторг вызвал подарок -набор еды для космонавта, который Александра вручила детям. Это стало настоящим сюрпризом! Нам всё очень понравилось, огромное спасибо Александре за такой яркий и интересный опыт!

С Светлана

Мы в полном восторге. Было двое детей 9 лет и четверо взрослых. Какой труд за этим квестом! Сколько знаний! И методически как здорово все выверено. Были уже на некоторых экскурсиях про космос, и все же, узнали много нового и интересного. Огромное спасибо! В целом, эта экскурсия топовая среди тех, которые мы посещали. Огромное спасибо!