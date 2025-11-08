Москва и «Космос»: экскурсия с посещением легендарной гостиницы

Монумент «Покорителям космоса» и гостиница «Космос» — две доминанты ВДНХ.
Что их объединяет? Почему именно здесь сформировался космический кластер? Идём со мной — и вы всё это узнаете, а ещё увидите Москву с ранее недоступной высоты и угоститесь советскими пирожными.
Описание экскурсии
Аллея Космонавтов — тихое место для прогулок среди шумного города.
Монумент «Покорителям космоса» — он возведён в честь запуска первого искусственного спутника Земли.
Гостиница «Космос», построенная к Олимпиаде 1980 года. Мы поднимемся на 25-й этаж и оттуда полюбуемся панорамой на город.
Ресторан при отеле «Совет № 7». Вы полакомитесь здесь пирожными в стиле 80-х.
Я расскажу:
- почему было решено увековечить достижения космонавтики именно здесь
- что общего у гостиницы «Космос» с другими элементами этой локации
- какие прогрессивные инженерные решения были реализованы при строительстве гиганта
Кому подойдёт экскурсия
Москвичам и гостям столицы, которые уже изучили главные достопримечательности, а также всем, кто хочет взглянуть на панораму Москвы с высоты, ранее недоступной для публики.
Организационные детали
- Угощение пирожными включено в стоимость
- Продолжительность экскурсии — 1,5–2 часа. Первый час проходит на улице
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1700 ₽
|Студенты, школьники, пенсионеры
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 27 туристов
Аттестованный московский гид, искусствовед, победитель конкурса «Экскурсоводы Победы». Я замечаю красоту и детали там, где другие обычно проходят мимо и не останавливаются. Экскурсия со мной — это лёгкая и познавательная прогулка, которая наполняет смыслом знакомые места или открывает для гостей новые точки на карте города. Москва потрясающе красива и многослойна! Открывать её для себя можно бесконечно. Давайте делать это вместе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
8 ноя 2025
Великолепная экскурсия, продуманный и необычный маршрут, супер интересный и профессиональный экскурсовод! Давно хотела попасть в гостиницу Космос. Экскурсия превзошла все ожидания! Прошлись по аллее космонавтов. Побывали в гостинице, в одном из лучших номеров, увидели потрясающие виды из окон, посидели в ресторане. Однозначно рекомендую к посещению! Наталье огромное спасибо за прекрасно проведенное время!
Наталья
18 окт 2025
С мамой были на экскурсии и остались под приятным впечатлением)
Наталия - прекрасный экскурсовод, грамотно и интересно преподносит информацию)
Спасибо за познавательную экскурсию! ❤️ рекомендую к посещению)
Г
Галина
28 сен 2025
Когда готовились к экскурсии,думали,что поднимемся на верхний этаж" Космоса", посмотрим на ВДНХ и окрестности- отлично!
Оказалось - узнали много нового,интересного о покорителях космоса,об архитекторах и ещё множество интересных фактов из истории нашей Родины.
Точно буду советовать всем знакомым!
Юлия
22 сен 2025
Отличная экскурсия! Было очень интересно побывать внутри гостиницы Космос и посмотреть на Москву с высоты.
Очень рада, что проводятся экскурсии внутри гостиницы.
Гид Наталия отлично рассказывала, было интересно слушать.
Е
Елена
3 сен 2025
Благодарим Наталию за чудесную прогулку!
Узнали много нового и интересного. Открыли неизведанные места и удивительные факты!
Увидели прекрасную Москву с высоты птичьего полета!!!
Великолепным завершением было чаепитие!
Ю
Юлия
30 авг 2025
Спасибо большое за экскурсию, очень интересные места, увидела их по новому. Отдельное спасибо за чай и пироженку в Космосе, очень кстати!
В
Виктория
26 авг 2025
Интересная, информативная и в восприятии приятная экскурсия. Прекрасный комфортный маршрут, и время так незаметно пролетело. Классное сочетание с посещением гостиницы Космос и видами с 25го этажа.
Наташа чудесный экскурсовод и это уже не первая моя экскурсия у неё. Обязательно приду на новые маршруты и посоветую друзьям
Olga
24 авг 2025
Было так здорово, что посмотрев фотографии с осенними пейзажами - захотелось сходить еще раз - уже с семьей всей.
А
Алла
24 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! Несмотря на пасмурную погоду, гулять было интересно и познавательно. Я не мечтала в детстве быть космонавтом, но судьбы героев, о которых мы говорили во время прогулки -
Наталия
20 авг 2025
Легкая и познавательная экскурсия!
Сначала прогулялись по аллее Космонавтов и прониклись духом великих свершений 🤩
А во второй части мы изучали уже другие свершения во впечатляющей гостинице Космос. Где поднялись на 25 этаж, а затем отведали советские десерты с американо, обсуждая все увиденное и услышанное
Благодарю Наталию за прекрасную прогулку ❤️
Е
Елена
19 авг 2025
Получила большое удовольствие от посещения экскурсии по Космопарку и гостинице Космос. Узнала много новой для себя информации об истории исследования космоса и об ученых и инженерах, создавших возможность полетов и
Лена
18 авг 2025
Огромное спасибо Наталье за экскурсию по Космопарку и гостинице космос! Прогулка в парке была легкой, но информативной. Посещение гостиницы оставило самое приятное впечатление: масштаб, как все организовано внутри и виды из окон 25го этажа. С удовольствием схожу на другие программы Натальи!
К
Ксения
17 авг 2025
Думали, чем заняться на выходные и заинтересовались возможностью побывать в гостинице Космос, насладиться видом на летнюю Москву из необычного места: и все это на экскурсии!
Мы прекрасно провели время за интересным
Ирэна
17 авг 2025
Экскурсия прошла замечательно!
Я влюблена в нашего гида Наталью, такая тактичная, клиентоориентированная, а главное, настоящий профессионал!
Тема была настолько интересная, что у нас возникали вопросы и на все мы получали ответы!
Я столько
Olga
16 авг 2025
Скажу честно - меня очень манил маршрут и план экскурсии. Необычный, с посещением гостиницы Космос, куда я давно хотела попасть. И экскурсия оправдала все мои ожидания и даже больше!
Во-первых, Наталия
