Москва и «Космос»: экскурсия с посещением легендарной гостиницы

История достижений, виды с 25 этажа и советские пирожные
Монумент «Покорителям космоса» и гостиница «Космос» — две доминанты ВДНХ.

Что их объединяет? Почему именно здесь сформировался космический кластер? Идём со мной — и вы всё это узнаете, а ещё увидите Москву с ранее недоступной высоты и угоститесь советскими пирожными.
Описание экскурсии

Аллея Космонавтов — тихое место для прогулок среди шумного города.

Монумент «Покорителям космоса» — он возведён в честь запуска первого искусственного спутника Земли.

Гостиница «Космос», построенная к Олимпиаде 1980 года. Мы поднимемся на 25-й этаж и оттуда полюбуемся панорамой на город.

Ресторан при отеле «Совет № 7». Вы полакомитесь здесь пирожными в стиле 80-х.

Я расскажу:

  • почему было решено увековечить достижения космонавтики именно здесь
  • что общего у гостиницы «Космос» с другими элементами этой локации
  • какие прогрессивные инженерные решения были реализованы при строительстве гиганта

Кому подойдёт экскурсия

Москвичам и гостям столицы, которые уже изучили главные достопримечательности, а также всем, кто хочет взглянуть на панораму Москвы с высоты, ранее недоступной для публики.

Организационные детали

  • Угощение пирожными включено в стоимость
  • Продолжительность экскурсии — 1,5–2 часа. Первый час проходит на улице

Наталия
Наталия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 27 туристов
Аттестованный московский гид, искусствовед, победитель конкурса «Экскурсоводы Победы». Я замечаю красоту и детали там, где другие обычно проходят мимо и не останавливаются. Экскурсия со мной — это лёгкая и познавательная прогулка, которая наполняет смыслом знакомые места или открывает для гостей новые точки на карте города. Москва потрясающе красива и многослойна! Открывать её для себя можно бесконечно. Давайте делать это вместе!

Отзывы и рейтинг

Е
Елена
8 ноя 2025
Великолепная экскурсия, продуманный и необычный маршрут, супер интересный и профессиональный экскурсовод! Давно хотела попасть в гостиницу Космос. Экскурсия превзошла все ожидания! Прошлись по аллее космонавтов. Побывали в гостинице, в одном из лучших номеров, увидели потрясающие виды из окон, посидели в ресторане. Однозначно рекомендую к посещению! Наталье огромное спасибо за прекрасно проведенное время!
Наталья
Наталья
18 окт 2025
С мамой были на экскурсии и остались под приятным впечатлением)
Наталия - прекрасный экскурсовод, грамотно и интересно преподносит информацию)
Спасибо за познавательную экскурсию! ❤️ рекомендую к посещению)
Г
Галина
28 сен 2025
Когда готовились к экскурсии,думали,что поднимемся на верхний этаж" Космоса", посмотрим на ВДНХ и окрестности- отлично!
Оказалось - узнали много нового,интересного о покорителях космоса,об архитекторах и ещё множество интересных фактов из истории нашей Родины.
Точно буду советовать всем знакомым!
Юлия
Юлия
22 сен 2025
Отличная экскурсия! Было очень интересно побывать внутри гостиницы Космос и посмотреть на Москву с высоты.
Очень рада, что проводятся экскурсии внутри гостиницы.
Гид Наталия отлично рассказывала, было интересно слушать.
Е
Елена
3 сен 2025
Благодарим Наталию за чудесную прогулку!
Узнали много нового и интересного. Открыли неизведанные места и удивительные факты!
Увидели прекрасную Москву с высоты птичьего полета!!!
Великолепным завершением было чаепитие!
Ю
Юлия
30 авг 2025
Спасибо большое за экскурсию, очень интересные места, увидела их по новому. Отдельное спасибо за чай и пироженку в Космосе, очень кстати!
В
Виктория
26 авг 2025
Интересная, информативная и в восприятии приятная экскурсия. Прекрасный комфортный маршрут, и время так незаметно пролетело. Классное сочетание с посещением гостиницы Космос и видами с 25го этажа.
Наташа чудесный экскурсовод и это уже не первая моя экскурсия у неё. Обязательно приду на новые маршруты и посоветую друзьям
Olga
Olga
24 авг 2025
Было так здорово, что посмотрев фотографии с осенними пейзажами - захотелось сходить еще раз - уже с семьей всей.
А
Алла
24 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! Несмотря на пасмурную погоду, гулять было интересно и познавательно. Я не мечтала в детстве быть космонавтом, но судьбы героев, о которых мы говорили во время прогулки -
тронули и заставили задуматься.
В гостинице Космос я была один раз в жизни 30 лет назад - поэтому оказаться там снова было более чем любопытно - кроме вида из окна я не помнила ничего))) Спасибо огромное Наталье за это путешествие и за сладкое угощение, за приятный голос в наушниках и прекрасно подобранный материал!

Наталия
Наталия
20 авг 2025
Легкая и познавательная экскурсия!

Сначала прогулялись по аллее Космонавтов и прониклись духом великих свершений 🤩

А во второй части мы изучали уже другие свершения во впечатляющей гостинице Космос. Где поднялись на 25 этаж, а затем отведали советские десерты с американо, обсуждая все увиденное и услышанное

Благодарю Наталию за прекрасную прогулку ❤️
Е
Елена
19 авг 2025
Получила большое удовольствие от посещения экскурсии по Космопарку и гостинице Космос. Узнала много новой для себя информации об истории исследования космоса и об ученых и инженерах, создавших возможность полетов и
изучения космоса. Очень интересно было посетить гостиницу Космос, которая была построена к Олимпиаде 80, и до сих пор работает, принимает гостей Москвы. Огромное фойе для регистрации гостей. Чудесные виды из окон 25-го этажа гостиницы. Интересно было пройтись по коридорам и посетить один из номеров, а также побывать на кухне и столовой, где готовят вкусную еду для гостей. Также мы посмотрели экспонаты небольшого музея. И, конечно, очень приятно было, в завершении экскурсии, выпить кофе с вкусными пирожными в одном из ресторанов отеля. Большое спасибо гиду Наталии.

Лена
Лена
18 авг 2025
Огромное спасибо Наталье за экскурсию по Космопарку и гостинице космос! Прогулка в парке была легкой, но информативной. Посещение гостиницы оставило самое приятное впечатление: масштаб, как все организовано внутри и виды из окон 25го этажа. С удовольствием схожу на другие программы Натальи!
К
Ксения
17 авг 2025
Думали, чем заняться на выходные и заинтересовались возможностью побывать в гостинице Космос, насладиться видом на летнюю Москву из необычного места: и все это на экскурсии!

Мы прекрасно провели время за интересным
рассказом Наталии, получили свежий взгляд на места, где уже ходили (но без гида не обращали внимание на необычные детали), а также побывали в новых локациях.

А какой шикарный вид открывается на город 😍
Прошло на одном дыхании! А в конце были лучшие пирожные, пропитанные и ароматные.

Ирэна
Ирэна
17 авг 2025
Экскурсия прошла замечательно!
Я влюблена в нашего гида Наталью, такая тактичная, клиентоориентированная, а главное, настоящий профессионал!
Тема была настолько интересная, что у нас возникали вопросы и на все мы получали ответы!
Я столько
узнала нового, интересного, прямо загорелась темой космоса, астрономии, историей глобусов.
В тоже время я впервые побывала в легендарной гостинице Космос, узнала насколько это уникальное строение, сколько в нем было применено ноу-хау, я смогла все это увидеть своими глазами, даже потрогать)), погуляли по коридорам отеля, посетили номер на 25 этаже и увидели эти фантастические виды на Москву, это ВАУ!!!
А в завершение побывали в ресторане (бывшее казино), выпили по чашечки кофе и съели такие любимые пирожные!
День удался!
Всем рекомендую.

Olga
Olga
16 авг 2025
Скажу честно - меня очень манил маршрут и план экскурсии. Необычный, с посещением гостиницы Космос, куда я давно хотела попасть. И экскурсия оправдала все мои ожидания и даже больше!

Во-первых, Наталия
очень приятный эскурсовод, приятные голос и речь, эрудированная, профессионал! отвечает на разные вопросы, разбирается в истории, архитектуре и видно, что прям любит свое дело.
Во-вторых, особенно понравилось то, как составлена экскурсия - всего было в меру - фактов, историй, деталей. Было любопытно прикоснуться к космической теме, а также к судьбам тех, кто связан с космосом. Захотелось даже изучить биографию Королева и Циолковского…
В-третьих, маршрут. Была на эскурсии с мамой (в возрасте) и обратила внимание, что 2 часа прогулки прошли прям незаметно и без усталости. Мы не торопились, была возможность присесть, постоять в тенечке, сфотографироваться у достопримечательностей.

И конечно гостиница Космос произвела ну просто ВАУ эффект. Все!! начиная от ресепшена, 25 этажа и заканчивая уютным кафе с пирожными. Мы замечательно провели время и осталось очень приятное послевкусие от впечатлений и чудесного дня.
Огромное спасибо за экскурсию, обязательно вернемся с мужем и сыном, да и друзьям с детьми я уже тоже порекомендовала ее к посещению!!

