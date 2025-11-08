Москва и «Космос»: экскурсия с посещением легендарной гостиницы

Монумент «Покорителям космоса» и гостиница «Космос» — две доминанты ВДНХ. Что их объединяет? Почему именно здесь сформировался космический кластер? Идём со мной — и вы всё это узнаете, а ещё увидите Москву с ранее недоступной высоты и угоститесь советскими пирожными.

Описание экскурсии

Аллея Космонавтов — тихое место для прогулок среди шумного города.

Монумент «Покорителям космоса» — он возведён в честь запуска первого искусственного спутника Земли.

Гостиница «Космос», построенная к Олимпиаде 1980 года. Мы поднимемся на 25-й этаж и оттуда полюбуемся панорамой на город.

Ресторан при отеле «Совет № 7». Вы полакомитесь здесь пирожными в стиле 80-х.

Я расскажу:

почему было решено увековечить достижения космонавтики именно здесь

что общего у гостиницы «Космос» с другими элементами этой локации

какие прогрессивные инженерные решения были реализованы при строительстве гиганта

Кому подойдёт экскурсия

Москвичам и гостям столицы, которые уже изучили главные достопримечательности, а также всем, кто хочет взглянуть на панораму Москвы с высоты, ранее недоступной для публики.

Организационные детали