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посмотрели на все этапы изготовления шоколада, что было очень интересно, выяснилось, что 1 этап занимает несколько дней и в связи с этим наша плитка получилась просто залитой в форму и охлажденная. Но в защиту экскурсии скажу еще, что эта экскурсия интереснее, чем на фабрику мороженого «чистая линия», и намного информативнее.