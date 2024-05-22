Фабрика мороженого – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Фабрика мороженого» в Москве, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
Групповая
1.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
Билеты
2 часа
36 отзывов
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы
Начало: На мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000 за всё до 7 чел.
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
🚶 Пешая
Билеты
1 час
26 отзывов
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    22 мая 2024
    Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
    Экскурсия очень понравилась. Советую всем.
  • И
    Ирина
    2 мая 2024
    «Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
    В целом интересно было. Единственное, в описании заявлено, что мы сделаем шоколад от начала и до конца. В реальности мы
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    посмотрели на все этапы изготовления шоколада, что было очень интересно, выяснилось, что 1 этап занимает несколько дней и в связи с этим наша плитка получилась просто залитой в форму и охлажденная. Но в защиту экскурсии скажу еще, что эта экскурсия интереснее, чем на фабрику мороженого «чистая линия», и намного информативнее.

  • В
    Виктория
    15 апреля 2024
    «Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
    Экскурсия понравилась, очень познавательная для детей, но не просто сидишь и слушаешь, а сам участвуешь во всех действах, можно даже
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    самому сделать себе шоколадку, украсить на свой вкус. А на память даже какао-бобы можно взять) От них пахнет шоколадом. Детей было не оторвать от всех машин, да и взрослым было интересно. Плюс, что это небольшое производство, компактно все

    Экскурсия понравилась, очень познавательная для детей, но не просто сидишь и слушаешь, а сам участвуешь воЭкскурсия понравилась, очень познавательная для детей, но не просто сидишь и слушаешь, а сам участвуешь во
  • К
    Ксения
    8 апреля 2024
    «Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
    От экскурсии остались только приятные впечатления. Наш гид встретил нас у дороги и провёл в здание. Очень вежливый и грамотный экскурсовод. Дали детям всё понюхать, потрогать, перебрать, сделать… Впечатлились не только дети, но и взрослые. Однозначно посоветую.
    От экскурсии остались только приятные впечатления. Наш гид встретил нас у дороги и провёл в зданиеОт экскурсии остались только приятные впечатления. Наш гид встретил нас у дороги и провёл в зданиеОт экскурсии остались только приятные впечатления. Наш гид встретил нас у дороги и провёл в здание
  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2024
    Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
    Масса впечатлений! Организовано отлично. Всё ребята молодцы, особенно лифтеры)))
  • Т
    Татьяна
    7 января 2024
    Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
    Рассказчица понравилась, замечаний нет! А вот с погодой не повезло. Вся Москва была в тумане, башен не было видно. Посоветовала бы посещать
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    это место в ясную теплую погоду. Т. к. в зимнюю погоду не угодать, хотя до посещения все дни было ясно, а в день экскурсии туман.

  • М
    Мария
    6 августа 2023
    Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
    Екатерина - прекрасный рассказчик, умеет работать с детьми. Экскурсия познавательная, все организационные детали были учтены, поэтому всё прошло чётко и по плану. Огромное спасибо!
  • Ю
    Юлия
    31 марта 2022
    Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
    Спасибо за экскурсию. Интересно было и детям и взрослым!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фабрика мороженого»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. «Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
  2. Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
  3. Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
  4. Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Фабрика мороженого" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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