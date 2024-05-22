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1.5 часа
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«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Билеты
2 часа
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Квест
2 часа
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы
Начало: На мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 7 чел.
Билеты
1 час
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила22 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Советую всем.
- ИИрина2 мая 2024В целом интересно было. Единственное, в описании заявлено, что мы сделаем шоколад от начала и до конца. В реальности мы
- ВВиктория15 апреля 2024Экскурсия понравилась, очень познавательная для детей, но не просто сидишь и слушаешь, а сам участвуешь во всех действах, можно даже
- ККсения8 апреля 2024От экскурсии остались только приятные впечатления. Наш гид встретил нас у дороги и провёл в здание. Очень вежливый и грамотный экскурсовод. Дали детям всё понюхать, потрогать, перебрать, сделать… Впечатлились не только дети, но и взрослые. Однозначно посоветую.
- ТТатьяна7 апреля 2024Масса впечатлений! Организовано отлично. Всё ребята молодцы, особенно лифтеры)))
- ТТатьяна7 января 2024Рассказчица понравилась, замечаний нет! А вот с погодой не повезло. Вся Москва была в тумане, башен не было видно. Посоветовала бы посещать
- ММария6 августа 2023Екатерина - прекрасный рассказчик, умеет работать с детьми. Экскурсия познавательная, все организационные детали были учтены, поэтому всё прошло чётко и по плану. Огромное спасибо!
- ЮЮлия31 марта 2022Спасибо за экскурсию. Интересно было и детям и взрослым!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Фабрика мороженого»
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