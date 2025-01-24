по графику

Бункер Сталина в Измайлово с дегустацией любимого вина тов. Сталина

Бункер Сталина в Измайлово с дегустацией любимого вина тов

В группе
до 10 чел.
Бункер Сталина в Измайлово с дегустацией любимого вина тов. Сталина
Бункер Сталина в Измайлово с дегустацией любимого вина тов. Сталина
Бункер Сталина в Измайлово с дегустацией любимого вина тов. Сталина
Бункер Сталина в Измайлово с дегустацией любимого вина тов. Сталина
Бункер Сталина в Измайлово с дегустацией любимого вина тов. Сталина
Бункер Сталина в Измайлово с дегустацией любимого вина тов. Сталина
Бункер Сталина в Измайлово с дегустацией любимого вина тов. Сталина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
экскурсия в настоящий довоенный бункер Верховного Главнокомандующего с осмотром помещений и дегустацией любимого вина тов. Сталина
В ходе экскурсии посетители обстоятельно познакомятся с историей закрытого мемориала сталинской эпохи, как сверхсекретного подземного объекта с полностью автономной системой жизнеобеспечения; история создания, забвения и возрождения мемориала.
Во время посещения объекта особое внимание уделяется Залу заседаний Ставки и рабочему кабинету Верховного Главнокомандующего, отражающих события ноября 1941 г., ключевых дней Московской битвы.
После экскурсии у всех желающих (посетители 21+) будет возможность продегустировать любимое вино тов. Сталина

Важно знать

  • Во время экскурсии туристы должны иметь QR-код, использовать индивидуальные средства защиты (маски/респираторы) и соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.
  • Школьники, студенты и пенсионеры должны предоставить документы, подтверждающего право на льготу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия с гидом по музею бункер Сталина в Измайлово
  • дегустация (для посетителей 21+) любимого вина тов. Сталина (посетителям до 21 года - сок)
Что не входит
  • Проезд до музея
  • сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, ул. Вернисажная, д. 6, у проходной
Завершение: бункер Сталина (ул. Вернисажная, д. 6)
Когда и сколько длится
Когда: по графику
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО!!!
  • С 28 октября 2021 года включительно посетить музеи гор. Москвы можно будет при наличии:
  • QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции или
  • QR-кода, подтверждающего факт перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией или подлежащего учёту медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских противопоказаний и заверенного в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации, наделённым такими полномочиями), и выданного в бумажной форме или в виде QR-кода отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до посещения Музея, для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации.
  • Обращаем ваше внимание, что при посещения музея необходимы:
  • документ удостоверяющий личность (для проверки QR-кода)
  • средства индивидуальной защиты (маcки или респираторы), в том числе для лиц, не достигших возраста 18 лет.
  • соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по графику

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