по графику

экскурсия в настоящий довоенный бункер Верховного Главнокомандующего с осмотром помещений и дегустацией любимого вина тов. Сталина

В ходе экскурсии посетители обстоятельно познакомятся с историей закрытого мемориала сталинской эпохи, как сверхсекретного подземного объекта с полностью автономной системой жизнеобеспечения; история создания, забвения и возрождения мемориала.

Во время посещения объекта особое внимание уделяется Залу заседаний Ставки и рабочему кабинету Верховного Главнокомандующего, отражающих события ноября 1941 г., ключевых дней Московской битвы.

После экскурсии у всех желающих (посетители 21+) будет возможность продегустировать любимое вино тов. Сталина

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