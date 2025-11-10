Наряду с Кремлём и Третьяковской галереей Большой театр — одна из главных столичных достопримечательностей.
На легендарной сцене ставили балеты Мариус Петипа и Юрий Григорович, танцевали Майя Плисецкая и Рудольф Нуриев. Звучали голоса Фёдора Шаляпина и Ивана Козловского. На экскурсии вы прикоснётесь к истории и тайнам театра и, возможно, понаблюдаете за репетицией.
На легендарной сцене ставили балеты Мариус Петипа и Юрий Григорович, танцевали Майя Плисецкая и Рудольф Нуриев. Звучали голоса Фёдора Шаляпина и Ивана Козловского. На экскурсии вы прикоснётесь к истории и тайнам театра и, возможно, понаблюдаете за репетицией.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:30
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по парадной лестнице и побываете в театральном фойе
- Осмотрите исторический зрительный зал с царской ложей
- Полюбуетесь хрустальной люстрой и живописным плафоном
- С любого места в зрительном зале посмотрите на сцену, где выступали мировые звёзды оперы и балета
- Зайдёте в Малое императорское фойе с круглым потолком
- Спуститесь в Бетховенский зал
- Рассмотрите коллекцию фотографий и костюмов
- Увидите кусочек жизни театра изнутри
- Если позволит расписание, понаблюдаете за репетицией на исторической сцене
Мы расскажем:
- об истории и особенностях архитектуры Большого театра
- как изначально назывался театр и почему
- сколько коней везли колесницу Аполлона и почему их количество изменилось
- как ухаживают за массивной люстрой
- историю, связанную с подписанием Привилегии (указа) о создании театра
- и многое-многое другое!
Организационные детали
- В экскурсии могут принять участие путешественники строго старше 14 лет
- В случае опоздания к началу экскурсии мы не сможем попасть в здание театра
- Время начала экскурсии может быть скорректировано в пределах 2 часов ближе к дате мероприятия
- В исключительных случаях театр оставляет за собой право отменить и перенести экскурсию
- Для бронирования экскурсии я попрошу вас прислать данные для оформления пропуска
- Вход в театр осуществляется по паспорту
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Полная оплата по заказу (остаток суммы) вносится за день до экскурсии до 12:00
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 277 туристов
Приглашаем вас на тематические прогулки и пешеходные маршруты по историческим местам Москвы. Познакомим со столицей, приоткроем завесу неизведанного. Знаем, как сделать открытия около Красной площади или рядом с известными всем достопримечательностями. Хотим передать свои знания и огромную любовь к родному городу!Задать вопрос
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 5 чел.
«Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ
Погрузитесь в атмосферу МГУ на Воробьёвых горах, где архитектура и история сливаются в единое целое. Уникальные факты и панорамы ждут вас
Начало: У памятника Ломоносову
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Закулисье Большого Театра. Личное знакомство с легендой
Начало: Центр Москвы. Точнее обсуждается с гидом накануне
Расписание: С понедельника по пятницу с 10 до 16
13 ноя в 14:00
17 ноя в 10:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Мир русского авангарда. Индивидуальная прогулка по Новой Третьяковке
Погружение в мир искусства, которое стало символом новаторства и лицом русской культуры 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
11 ноя в 10:00
12 ноя в 16:00
6800 ₽ за экскурсию