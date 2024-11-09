Закулисье Большого Театра. Личное знакомство с легендой

Закулисье Большого Театра
Хотите увидеть, что скрыто от большинства гостей Большого? Узнать про жизнь и особенности одного из крупнейших в мире Театров? А может быть еще и заглянуть в гримерки или на репетицию? Тогда эта экскурсия точно для вас!
5
1 отзыв
Закулисье Большого Театра. Личное знакомство с легендой
Закулисье Большого Театра. Личное знакомство с легендой
Закулисье Большого Театра. Личное знакомство с легендой
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Описание экскурсии

Откройте для себя тайны Большого театра

Хотите узнать, что скрыто от большинства посетителей этого знаменитого театра? Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы сможете познакомиться с жизнью одного из крупнейших театров мира и его особенностями. Вы даже сможете заглянуть на репетицию или в швейный цех, где создаются наряды для выступлений!

Погружение в атмосферу театра

Эта экскурсия — отличный способ погрузиться в быт театра и узнать больше о его истории и культуре. Вы сможете насладиться атмосферой роскоши и праздника, а также открыть для себя много нового о легендарном здании.

Что вас ждет во время экскурсии:

  • Посещение партера и бельэтажа;
  • Обзор 5 парадных залов, включая 2 императорских зала;
  • Знакомство с музейным фойе и белой парадной;
  • Возможность увидеть репетицию или побывать в швейном цеху.

Важная информация

Экскурсии проводятся только по будням с 10:00 до 16:00 и предназначены для лиц старше 14 лет. Не забудьте забронировать место не менее чем за 7 дней до планируемой даты экскурсии!

С понедельника по пятницу с 10 до 16

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большой театр
  • Закулисье
  • Партер
  • Бельэтаж
  • 5 парадных залов 2 императорских зала, музейное фойе, белую парадную и пр
Что включено
  • Посещение Большого театра
  • Услуги гида
  • Авторская экскурсия
  • Персональный подход
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Москвы. Точнее обсуждается с гидом накануне
Завершение: Театральный фонтан
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по пятницу с 10 до 16
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Спасибо за проявленный интерес и готовность заглянуть за закрытые двери! В ближайшее время мы свяжемся с вами для обсуждения деталей экскурсии и места встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
З
9 ноя 2024
Шикарная экскурсия, всем советую.

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