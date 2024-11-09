Хотите увидеть, что скрыто от большинства гостей Большого? Узнать про жизнь и особенности одного из крупнейших в мире Театров? А может быть еще и заглянуть в гримерки или на репетицию? Тогда эта экскурсия точно для вас!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Описание экскурсии
Откройте для себя тайны Большого театра
Хотите узнать, что скрыто от большинства посетителей этого знаменитого театра? Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы сможете познакомиться с жизнью одного из крупнейших театров мира и его особенностями. Вы даже сможете заглянуть на репетицию или в швейный цех, где создаются наряды для выступлений!
Погружение в атмосферу театра
Эта экскурсия — отличный способ погрузиться в быт театра и узнать больше о его истории и культуре. Вы сможете насладиться атмосферой роскоши и праздника, а также открыть для себя много нового о легендарном здании.
Что вас ждет во время экскурсии:
- Посещение партера и бельэтажа;
- Обзор 5 парадных залов, включая 2 императорских зала;
- Знакомство с музейным фойе и белой парадной;
- Возможность увидеть репетицию или побывать в швейном цеху.
Важная информация
Экскурсии проводятся только по будням с 10:00 до 16:00 и предназначены для лиц старше 14 лет. Не забудьте забронировать место не менее чем за 7 дней до планируемой даты экскурсии!
С понедельника по пятницу с 10 до 16
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой театр
- Закулисье
- Партер
- Бельэтаж
- 5 парадных залов 2 императорских зала, музейное фойе, белую парадную и пр
Что включено
- Посещение Большого театра
- Услуги гида
- Авторская экскурсия
- Персональный подход
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Москвы. Точнее обсуждается с гидом накануне
Завершение: Театральный фонтан
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по пятницу с 10 до 16
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Спасибо за проявленный интерес и готовность заглянуть за закрытые двери! В ближайшее время мы свяжемся с вами для обсуждения деталей экскурсии и места встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зайцева
9 ноя 2024
Шикарная экскурсия, всем советую.
Входит в следующие категории Москвы
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