Хотите увидеть, что скрыто от большинства гостей Большого? Узнать про жизнь и особенности одного из крупнейших в мире Театров? А может быть еще и заглянуть в гримерки или на репетицию? Тогда эта экскурсия точно для вас!

Описание экскурсии

Откройте для себя тайны Большого театра

Хотите узнать, что скрыто от большинства посетителей этого знаменитого театра? Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы сможете познакомиться с жизнью одного из крупнейших театров мира и его особенностями. Вы даже сможете заглянуть на репетицию или в швейный цех, где создаются наряды для выступлений!

Погружение в атмосферу театра

Эта экскурсия — отличный способ погрузиться в быт театра и узнать больше о его истории и культуре. Вы сможете насладиться атмосферой роскоши и праздника, а также открыть для себя много нового о легендарном здании.

Что вас ждет во время экскурсии:

Посещение партера и бельэтажа;

Обзор 5 парадных залов, включая 2 императорских зала;

Знакомство с музейным фойе и белой парадной;

Возможность увидеть репетицию или побывать в швейном цеху.

Важная информация

Экскурсии проводятся только по будням с 10:00 до 16:00 и предназначены для лиц старше 14 лет. Не забудьте забронировать место не менее чем за 7 дней до планируемой даты экскурсии!