Экскурсия по проходным дворам Москвы

Центр Москвы - настоящий гламурный рай

4.5
60 отзывов
Центр Москвы — настоящий гламурный рай.

Здесь находятся самые дорогие магазины и самые дорогие рестораны.

Но что скрывают современные фасады? Что за ними находится? Об этом вы узнаете на прогулке со мной по центру столицы.
Экскурсия по проходным дворам Москвы
Экскурсия по проходным дворам Москвы
Экскурсия по проходным дворам Москвы
Экскурсия по проходным дворам Москвы
Экскурсия по проходным дворам Москвы
Экскурсия по проходным дворам Москвы

Что вы увидите 🤩

  • Кузнецкий мост
  • ул. Петровка
  • ул. Неглинная
  • Петровский пассаж
  • Петровский проезд
  • Сандуны
  • дом-аукцион из Двенадцати стульев
  • ЦУМ
Тайны проходных дворовСо мной вы загляните в проходные дворы в самом центре Москвы. Кузнецкий мост, Петровка, Неглинная — вы здесь не раз были. И скорее всего даже не думали, что находится за стенами этих зданий. Я проведу по тайным тропам коренных жителей, расскажу интересные истории из жизни московских чудаков и интеллигентов. В конце экскурсии вы взгляните на район ЦУМа и Сандунов иначе. Приходите на незабываемую экскурсию, на которой вы узнаете: • про рощу в центре столицы и как эта роща ославила своих хозяев;
  • почему солнечные часы находятся в вечной тени и где эти часы расположены;
  • какому дому и за что посвятили целое стихотворение и многое, многое другое.

Цены на экскурсию

Для группы 5-60 человек
Билет
600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги экскурсовода
Что не входит
  • питание
  • личные расходы.
Место начала и завершения
м. "Кузнецкий мост"
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным в 15:15
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выходным в 15:15

Дарим О.
Дарим О.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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