Тайны проходных дворовСо мной вы загляните в проходные дворы в самом центре Москвы. Кузнецкий мост, Петровка, Неглинная — вы здесь не раз были. И скорее всего даже не думали, что находится за стенами этих зданий. Я проведу по тайным тропам коренных жителей, расскажу интересные истории из жизни московских чудаков и интеллигентов. В конце экскурсии вы взгляните на район ЦУМа и Сандунов иначе. Приходите на незабываемую экскурсию, на которой вы узнаете: • про рощу в центре столицы и как эта роща ославила своих хозяев;

почему солнечные часы находятся в вечной тени и где эти часы расположены;

какому дому и за что посвятили целое стихотворение и многое, многое другое.