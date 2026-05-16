Ваши поездки в московском метро больше никогда не будут прежними! На экскурсии вы увидите его с совершенно неожиданной стороны. Откроете интересные подробности появления столичной подземки.
Итогом путешествия станет ваше стойкое желание каждый раз подробно рассматривать фрагменты декора метрополитена.
Описание экскурсии
На маршруте мы посетим такие станции:
- «Комсомольскую» Сокольнической линии.
- «Комсомольскую», «Новослободскую» и «Белорусскую» Кольцевой линии.
- «Белорусскую» и «Маяковскую» Замоскворецкой линии.
Вы увидите:
- двухэтажные станции и очаровательные образы в декоративном убранстве.
- драгоценные мозаики и загадочные витражи.
- потерянные и неожиданно обнаруженные скульптуры.
- секретные аспекты.
Я расскажу:
- о зарождении общественного транспорта во всём мире.
- появлении метрополитена в Москве.
- первых станциях и терминалах.
- первых поездах и каменных сокровищах.
Организационные детали
- Экскурсия проходит только в часы работы метрополитена и только по общедоступным помещениям.
- Программу можно уложить в 2 часа. Будем менее насыщенно, но по-прежнему познавательно.
- Метрополитен — объект повышенной опасности, поэтому на маршруте с вашей стороны потребуется дополнительный контроль за детьми.
- Путешествие будет занимательно для детей, если им интересна тема метро.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 787 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
