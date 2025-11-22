Сочетание классической экскурсии и новых технологий превратит прогулку даже по хорошо знакомым местам, например, по Красной площади в невероятное приключение! При помощи VR-очков мы переместимся в Москву, которой больше нет, изучим столицу, которой никогда не было и полюбуемся ей с уникального ракурса.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Будущее наступило и в сфере экскурсий. Приглашаем вас убедиться в этом своими глазами на нашей прогулке с использованием очков виртуальной реальности! Перед вашими глазами предстанут давно исчезнувшие крепостные стены и фортификационные рвы, разрушенные здания, а также небоскребы на Красной площади, Дворец Советов и высотка в Зарядье, которые так и не были построены. А еще вы сможете взглянуть на Москву с высоты — так, как видят ее птицы: воспарить над Кремлем, Александровским садом, взмыть над Воробьевыми горами, практически коснуться рукой кремлевской звезды и рассмотреть шпили высоток.
В удобное для вас время, в любой день, кроме воскресенья.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь
- Кремль
Что включено
- Услуги гида
- Аренда VR-очков для каждого туриста
- Сопровождение технического ассистента
Где начинаем и завершаем?
Начало: Манежная площадь, у памятника Г.К. Жукову
Завершение: Васильевский спуск
Когда и сколько длится?
Когда: В удобное для вас время, в любой день, кроме воскресенья.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Московский Кремль - алтарь России!»
По самым важным объектам столичной крепости - с аттестованным гидом-историком
Начало: В Александровском саду
22 ноя в 11:00
29 ноя в 10:00
6700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Московский Кремль для детей: чудеса сказочной крепости
В нескучной форме познакомить детей от 7 до 14 лет с главным символом столицы
Начало: В районе метро «Александровский сад»
Сегодня в 11:30
9 дек в 12:00
7600 ₽ за всё до 6 чел.
Билеты
Московский Кремль с гидом-историком
Начало: Район метро «Александровский сад»
Сегодня в 09:00
21 ноя в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.