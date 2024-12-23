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что удалось оказаться внутри и полюбоваться видами. Также - что немаловажно - экскурсия понравилась ребёнку, но тут тоже для него был сам факт важен - что он мечтал попасть в высотку, и мечта осуществилась, но, ребята, экскурсовод наш очень плохо владел темой, было очень много формализма, а на авторскую экскурсию не тянет вообще. За гораздо меньшую стоимость это было бы оправдано, но не за ту, сколько стоила экскурсия. Я видела недоумение в лицах других экскурсантов. На хороших экскурсиях я бываю нередко, с чем сравнить, есть. Предложение выйти на крышу за дополнительную плату - если это заявлено до экскурсии - ок, а если в конце (как оно и было), то никуда не годится. Не рекомендую, к сожалению.