Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем

Посетить одну из семи вершин сталинской архитектуры
Сталинская высотка на Котельнической выделяется даже среди своих легендарных сестёр. Изящным силуэтом она приковывает взгляды сотен тысяч прохожих. Мы познакомимся с красавицей поближе: погуляем во дворе, заглянем в разные части здания.

А затем поднимемся в одну из жилых квартир, чтобы выпить ароматного чая, посплетничать о жильцах и насладиться панорамными видами Москвы.
4.31
32 отзыва
Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем
Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем
Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем
Ближайшие даты:
18
янв25
янв1
фев15
фев16
фев22
фев23
фев
Время начала: 13:00, 16:00

Описание экскурсии

Мы прогуляемся вокруг высотки и обсудим:

  • Как соревновались в строительстве державы-антагонисты
  • Где планировали возводить восьмую сталинскую высотку, и почему план не осуществился
  • Привлекались ли к стройке тюремные заключённые
  • Куда исчез главный прораб
  • Где располагалась одна из первых парковок города и при чём тут тараканы

А также многое другое!

Затем отправимся в подъезд высотки: рассмотрим исторические детали и поднимемся в одну из жилых квартир (не волнуйтесь, работает лифт!). Попьём там согревающего чая, полюбуемся грандиозными видами из окна, послушаем мистические легенды, а также забавные истории о жильцах и немного — о Дворце Советов.

Организационные детали

Экскурсию проведёт гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Котельнической набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 32 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
1
3
2
2
3
1
2

Фотографии от путешественников

Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Екатерина)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Екатерина)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Андрей)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Андрей)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Андрей)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Валентина)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Кристина)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Наталья)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Оля)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Оля)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Наталья)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Наталья)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Лиана)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Лиана)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Лиана)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Лиана)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Лиана)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Надежда)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Надежда)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Надежда)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Надежда)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Татьяна)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Татьяна)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Татьяна)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Татьяна)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Татьяна)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Валерия)Высотка на Котельнической. Экскурсия с панорамным видом и согревающим чаем (Валерия)
Екатерина
23 дек 2024
Были 8 декабря на этой экскурсии в первый огромный снегопад в Москве) поэтому встретились сразу на квартире, что было удобно не ждать остальных на улице, а потом уже была прогулка
читать дальше

по интересным местечкам высотки. Девушка Инна провела экскурсию в интерактивной форме с познавательными вопросами, за что я получила магнитик. К экскурсии есть бонусы, о чем вам расскажут на месте. Легкая ненапряжная экскурсия пролетела очень быстро, нам понравилось.

Были 8 декабря на этой экскурсии в первый огромный снегопад в Москве) поэтому встретились сразу наБыли 8 декабря на этой экскурсии в первый огромный снегопад в Москве) поэтому встретились сразу на
Андрей
2 дек 2024
Были на экскурсии с мужем, остались очень и очень довольны. Все как заявлено, экскурсия интересная, гид интеллигентный и знающий, было очень приятно попасть в квартиру, я всегда внимательно изучаю вопрос,
читать дальше

поэтому для меня не было сюрпризом, что это не центральный вход, в отличии от некоторых людей я всегда читаю внимательно релизы, так как есть недобросовестные организаторы, к которым,к счастью данная компания не относится. Все честно, экскурсия по улице, дома чай и вид просто захватывает дух! Спасибо большое компании Крыши и Выше и прекрасной Инне.

Были на экскурсии с мужем, остались очень и очень довольны. Все как заявлено, экскурсия интересная, гидБыли на экскурсии с мужем, остались очень и очень довольны. Все как заявлено, экскурсия интересная, гид
Андрей
30 ноя 2024
Долго изучал отзывы об этой Экскурсии, и решил не слушать ни кого,а пойти и все увидеть своими глазами! Когда брал билет моя подруга еще не знала сможет ли пойти, пока
читать дальше

она думала места закончились! Согласитесь на плохие мероприятия так места не раскупают! Все оказалось даже лучше чем в описании! Очень интересный и остроумный экскурсовод, приятная группа, очень уютная квартира и очаровательная хозяйка, которая не просто любезно приняла нас, но и напоила ароматным чаем с печеьками).
Мне понравилось все, виды из панорамных окон просто восхитительные! Рекомендую всем, не читать отзывы людей, которые конечно же имеют право высказать свое мнение, а пойти и убедится, что это очень необычное и интересное мероприятие самим!
Спасибо Крыши и Выше,я обязательно встречусь с вам еще на экскурсиях и концертах!

Долго изучал отзывы об этой Экскурсии, и решил не слушать ни кого,а пойти и все увидеть
О
24 ноя 2024
Отличная экскурсия. Много интересных фактов и историй. Не скучно и не банально. Как и обещали зашли в настоящую квартиру и увидели классный вид из окна, прямо на Красную площадь! Все прошло, как и заявлено, внутрь таких домов попасть сложно, а тут целая квартира. Классный и знающий гид. В конце чай и сладости.
Н
24 ноя 2024
Экскурсия нам понравилась, полностью соответствует описанию. Мы давно хотели побывать в этом доме, и рады, что наконец удалось. Гид рассказывал интересно, где-то - с юмором. Узнали много нового. И вид из окон квартиры конечно - превосходный. Мы остались довольны.
О
10 ноя 2024
Это не экскурсия, а сплошной развод. Такой ….. ни я давно не видел. За 2500 руб. привели в квартиру, пересказали (очень плохо) Википедию. По дому, туда ходи, сюда не ходи,
читать дальше

квартира полностью переделанная, ничего аутентичного не осталось. Своих денег не стоит от слова ВООБЩЕ. За пол часа до экскурсии почитал в интернете о доме. Узнал больше чем во время экскурсии. Все высосано из пальца. Вообщем, люди, ни в коем случае не видитесь!!!!!

Ирина
31 окт 2024
Друзья, плохо. Я не люблю оставлять негативные отзывы, но не хочу молчать в данном случае. Давно мечтала посетить высотку на Котельнической в рамках экскурсии. Сразу скажу о хорошем: большой плюс,
читать дальше

что удалось оказаться внутри и полюбоваться видами. Также - что немаловажно - экскурсия понравилась ребёнку, но тут тоже для него был сам факт важен - что он мечтал попасть в высотку, и мечта осуществилась, но, ребята, экскурсовод наш очень плохо владел темой, было очень много формализма, а на авторскую экскурсию не тянет вообще. За гораздо меньшую стоимость это было бы оправдано, но не за ту, сколько стоила экскурсия. Я видела недоумение в лицах других экскурсантов. На хороших экскурсиях я бываю нередко, с чем сравнить, есть. Предложение выйти на крышу за дополнительную плату - если это заявлено до экскурсии - ок, а если в конце (как оно и было), то никуда не годится. Не рекомендую, к сожалению.

Валентина
18 сен 2024
Отличный формат посещения жилой квартиры в легендарном доме!
Вид из окна сногшибательный!
Желаю проекту процветания!
Рекомендую к посещению от души!
Отличный формат посещения жилой квартиры в легендарном доме!
Надежда
13 сен 2024
Экскурсия мне очень понравилась, ходила с подругами, мы узнали много нового и отлично провели время! Это была моя давняя мечта - оказаться внутри знаменитой высотки, знакомой только по любимым кинофильмам.
читать дальше

Мечта реализовалась полностью) Экскурсовод рассказывала очень увлекательно, отвечала на все вопросы и нам захотелось пойти с ней куда-нибудь еще. Пишут в отзывах, что люди разочарованы невозможностью зайти в парадный вход, но я прочла об этом еще на стадии выбора экскурсии, поэтому у меня разочарования не было. Пишут, что квартира для посещения современная - конечно, это же не музей. Музея в этой высотке нет, и хотя в высотке МГУ есть музей, попасть туда практически нереально, тк правила посещения главного здания МГУ сильно ужесточились за последние годы, даже для его выпускников. Несмотря на то, что окна и правда просили не открывать, фотографии мы сделали замечательные)))

К
12 сен 2024
Добрый день! Хочу поблагодарить за экскурсию в высотку на Котельнической. Всегда любовался этим зданием, работаю тут не далеко, коллеги рассказали, что туда водят экскурсии, решил, что пора познакомиться поближе) Не
читать дальше

ожидал даже, что будет так интересно, время пролетело не заметно. Теперь хочется посетить их все, чтобы сравнить.
Что касается организации - нареканий нет. Группа была из 10ти человек, было комфортно, люди дружелюбные, гид очень заинтересованный, видно, что с душой рассказывает и отвечал на вопросы.
Побывали в квартире в боковом корпусе, откуда открывается красивый вид, узнали интересные детали, кто жил и живет из знаменитостей)
Рекомендую этих организаторов, спасибо!

И
7 сен 2024
Очень интересная экскурси!
К
24 авг 2024
Очень понравилась экскурсия! Формат необычный, ощущаешь себя настоящим жителем высотки. Почувствовала полное погружение, экскурсовод рассказывает не факты из википедии, обращает наше внимание на детали и различные фишечки, в общем, советую данную экскурсию, не банальная и познавательная
Очень понравилась экскурсия! Формат необычный, ощущаешь себя настоящим жителем высотки. Почувствовала полное погружение, экскурсовод рассказывает не
Наталья
21 авг 2024
Спасибо за экскурсию и интересный рассказ. Конечно же виды
Спасибо за экскурсию и интересный рассказ. Конечно же виды
О
12 авг 2024
Благодарю за экскурсию, все понравилось. Гид подкован, отвечал на вопросы, доброжелателен. Особенно интересно было посетить квартиру, вид и вправду потрясный.
Благодарю за экскурсию, все понравилось. Гид подкован, отвечал на вопросы, доброжелателен. Особенно интересно было посетить квартиру,Благодарю за экскурсию, все понравилось. Гид подкован, отвечал на вопросы, доброжелателен. Особенно интересно было посетить квартиру,
Ю
8 авг 2024
Очаровательно! Вчерашний вечер удался!

Похожие экскурсии из Москвы

Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
357 отзывов
3 часа
Групповая
Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы
Узнайте секреты сталинских высоток на автобусной экскурсии по Москве. В группе до 35 человек вы увидите семь знаковых зданий и услышите их удивительные истории
Начало: В районе метро Красные ворота
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 15:00
19 янв в 11:00
1300 за человека
Сталинские высотки. Семь легенд послевоенной Москвы
На машине
10 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сталинские высотки. Семь легенд послевоенной Москвы
Погрузитесь в историю послевоенной Москвы, исследуя сталинские высотки. Узнайте об их уникальных особенностях и мифах за три часа экскурсии
Начало: В районе метро Красные ворота
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35 000 за всё до 5 чел.
Легенды и мифы сталинских высоток
На автобусе
1519 отзывов
3 часа
Групповая
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Завтра в 15:00
19 янв в 11:00
1300 за человека