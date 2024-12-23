Сталинская высотка на Котельнической выделяется даже среди своих легендарных сестёр. Изящным силуэтом она приковывает взгляды сотен тысяч прохожих. Мы познакомимся с красавицей поближе: погуляем во дворе, заглянем в разные части здания.
А затем поднимемся в одну из жилых квартир, чтобы выпить ароматного чая, посплетничать о жильцах и насладиться панорамными видами Москвы.
А затем поднимемся в одну из жилых квартир, чтобы выпить ароматного чая, посплетничать о жильцах и насладиться панорамными видами Москвы.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся вокруг высотки и обсудим:
- Как соревновались в строительстве державы-антагонисты
- Где планировали возводить восьмую сталинскую высотку, и почему план не осуществился
- Привлекались ли к стройке тюремные заключённые
- Куда исчез главный прораб
- Где располагалась одна из первых парковок города и при чём тут тараканы
А также многое другое!
Затем отправимся в подъезд высотки: рассмотрим исторические детали и поднимемся в одну из жилых квартир (не волнуйтесь, работает лифт!). Попьём там согревающего чая, полюбуемся грандиозными видами из окна, послушаем мистические легенды, а также забавные истории о жильцах и немного — о Дворце Советов.
Организационные детали
Экскурсию проведёт гид из нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Котельнической набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 419 туристов
Мы культурно-развлекательный и образовательный проект. Проводим туда, куда обычному человеку не попасть. Рассказываем и показываем историю и великолепие нашего города, забираясь на самые высокие точки и уникальные площадки столицы. Предлагаем экскурсии, лекции, винные дегустации, концерты и многое другое в самых необычных форматах.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 32 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Екатерина
23 дек 2024
Были 8 декабря на этой экскурсии в первый огромный снегопад в Москве) поэтому встретились сразу на квартире, что было удобно не ждать остальных на улице, а потом уже была прогулка
Андрей
2 дек 2024
Были на экскурсии с мужем, остались очень и очень довольны. Все как заявлено, экскурсия интересная, гид интеллигентный и знающий, было очень приятно попасть в квартиру, я всегда внимательно изучаю вопрос,
Андрей
30 ноя 2024
Долго изучал отзывы об этой Экскурсии, и решил не слушать ни кого,а пойти и все увидеть своими глазами! Когда брал билет моя подруга еще не знала сможет ли пойти, пока
О
Ольга
24 ноя 2024
Отличная экскурсия. Много интересных фактов и историй. Не скучно и не банально. Как и обещали зашли в настоящую квартиру и увидели классный вид из окна, прямо на Красную площадь! Все прошло, как и заявлено, внутрь таких домов попасть сложно, а тут целая квартира. Классный и знающий гид. В конце чай и сладости.
Н
Николай
24 ноя 2024
Экскурсия нам понравилась, полностью соответствует описанию. Мы давно хотели побывать в этом доме, и рады, что наконец удалось. Гид рассказывал интересно, где-то - с юмором. Узнали много нового. И вид из окон квартиры конечно - превосходный. Мы остались довольны.
О
Олег
10 ноя 2024
Это не экскурсия, а сплошной развод. Такой ….. ни я давно не видел. За 2500 руб. привели в квартиру, пересказали (очень плохо) Википедию. По дому, туда ходи, сюда не ходи,
Ирина
31 окт 2024
Друзья, плохо. Я не люблю оставлять негативные отзывы, но не хочу молчать в данном случае. Давно мечтала посетить высотку на Котельнической в рамках экскурсии. Сразу скажу о хорошем: большой плюс,
Валентина
18 сен 2024
Отличный формат посещения жилой квартиры в легендарном доме!
Вид из окна сногшибательный!
Желаю проекту процветания!
Рекомендую к посещению от души!
Вид из окна сногшибательный!
Желаю проекту процветания!
Рекомендую к посещению от души!
Надежда
13 сен 2024
Экскурсия мне очень понравилась, ходила с подругами, мы узнали много нового и отлично провели время! Это была моя давняя мечта - оказаться внутри знаменитой высотки, знакомой только по любимым кинофильмам.
К
Кирилл
12 сен 2024
Добрый день! Хочу поблагодарить за экскурсию в высотку на Котельнической. Всегда любовался этим зданием, работаю тут не далеко, коллеги рассказали, что туда водят экскурсии, решил, что пора познакомиться поближе) Не
И
Ирина
7 сен 2024
Очень интересная экскурси!
К
Кристина
24 авг 2024
Очень понравилась экскурсия! Формат необычный, ощущаешь себя настоящим жителем высотки. Почувствовала полное погружение, экскурсовод рассказывает не факты из википедии, обращает наше внимание на детали и различные фишечки, в общем, советую данную экскурсию, не банальная и познавательная
Наталья
21 авг 2024
Спасибо за экскурсию и интересный рассказ. Конечно же виды
О
Оля
12 авг 2024
Благодарю за экскурсию, все понравилось. Гид подкован, отвечал на вопросы, доброжелателен. Особенно интересно было посетить квартиру, вид и вправду потрясный.
Ю
Юлия
8 авг 2024
Очаровательно! Вчерашний вечер удался!
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