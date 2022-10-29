Описание

Особняк Носова — самый уютный особняк Москвы, который мы знаем (прости, особняк Рябушинского, ты шикарен, но здесь — речь об уюте). Тем более, что это — один из очень немногих деревянных особняков, сохранившихся в столице. И чуть ли не единственный из них, построенный в столь ценном нам стиле модерн. Да еще и таинственным архитектором Львом Кекушевым.