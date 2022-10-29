Экскурсия в особняк Носова. Деревянный модерн, Лев Кекушев и старообрядческий быт

Экскурсия в особняк Носова

Экскурсия в особняк Носова. Деревянный модерн, Лев Кекушев и старообрядческий быт
Экскурсия в особняк Носова. Деревянный модерн, Лев Кекушев и старообрядческий быт
Экскурсия в особняк Носова. Деревянный модерн, Лев Кекушев и старообрядческий быт
Экскурсия в особняк Носова. Деревянный модерн, Лев Кекушев и старообрядческий быт
Экскурсия в особняк Носова. Деревянный модерн, Лев Кекушев и старообрядческий быт
Ближайшие даты:
29
окт
12
ноя

Что вас ожидает 🤩

  • А если в деталях, то мы увидим:
  • Комнаты особняка почти целиком сделанные из мореного дуба
  • Почерк главного архитектора московского модерна, Льва Кекушева (Шехтель, не злись, ты нам тоже нравишься!)
  • Морского блеска камины мастерской Абрамцево
  • Старинные вешалки-улитки, вентиляционные розы-решетки и прочие растительные дверные ручки, за которые мы так любим модерн
  • Сверхпрочную, знаменитую на всю старинную Москву метлахскую плитку люксовой фирмы Villeroy & Boch
  • Американские черты на русском особняке вдохновленного Австрией московского архитектора из Литвы 0_0
  • Место, где Петр I стирал свое нижнее белье (мы сами в шоке, что это здесь)
  • Дом, в котором «тусовалась» нетрадиционная богема дореволюционной Москвы (чему был очень недоволен ее хозяин-старообрядец)
  • Волка, которого собственноручно добыл добрейшей души Василий Носов, владелец особняка
  • Загадочные колокола, расставленные по особняку — узнаем, зачем они были нужны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Особняк Носова — самый уютный особняк Москвы, который мы знаем (прости, особняк Рябушинского, ты шикарен, но здесь — речь об уюте). Тем более, что это — один из очень немногих деревянных особняков, сохранившихся в столице. И чуть ли не единственный из них, построенный в столь ценном нам стиле модерн. Да еще и таинственным архитектором Львом Кекушевым.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение залов особняка Носова.
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Семёновская ул. , 20
Завершение: Электрозаводская улица, 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Мы встретим вас с табличкой «Города & Люди» у выхода из метро Электрозаводская. Прямо напротив павильона метро. Если вы на машине
  • Павильон находится по этому адресу: Большая Семёновская ул.
  • 20 Не заметить его не получится!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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