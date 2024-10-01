Посещение высотки на Красных Воротах + обед в ресторане

Изучить оригинальные интерьеры и проверить городские легенды об устройстве здания
Отправляемся исследовать сталинскую высотку на Красных Воротах! Этот небоскрёб считается одним из самых сложных в мире с точки зрения возведения, а ещё самым закрытым из «семи сестёр» Москвы.

Почему — узнаете на экскурсии! Будем рассматривать интерьеры, пройдёмся по лестницам и этажам, хранящим атмосферу 1950-х годов, а в завершение отправимся на ланч в атмосферный ресторан высотки.
4.6
5 отзывов
Посещение высотки на Красных Воротах + обед в ресторане
Посещение высотки на Красных Воротах + обед в ресторане
Посещение высотки на Красных Воротах + обед в ресторане
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30

Описание экскурсии

Если вы любите загадки и тайны, мечтаете попасть за закрытые двери и исследовать то, что зачастую скрыто от посторонних глаз, обратите внимание на здание высотки на Красных Воротах. Это тот самый случай, когда лучше увидеть всё собственными глазами – потому что фотографий её интерьеров в открытом доступе ничтожно мало.

Вы увидите

  • Элементы внешнего декора из натурального известняка и красного гранита
  • Герб СССР высотой в полтора этажа
  • Роскошные пространства с металлической отделкой
  • Конференц-зал с пышной лепниной, полукружием окон и сталинскими люстрами

Обратите внимание: подъём на смотровую и прогулка по всем этажам не предусмотрены!

Вы узнаете

  • Где живёт ангел с Красных ворот и куда делся домик Лермонтова
  • Что прячется под высоткой: расплавленное стекло, древние захоронения, холодильные установки, подземный ход или бассейн
  • Как сложилась жизнь главного архитектора здания — Алексея Николаевича Душкина
  • Какая атмосфера царит в квартирах

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Продолжительность программы — 2 часа, из них 1 час на улице
  • Заказ необходимо оформить не позднее, чем за 24 часа до экскурсии. День в день присоединиться невозможно – списки подаются накануне, усилены меры безопасности

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
2
3
2
1
Елена
1 окт 2024
На прошлой неделе посетила экскурсию. Очень понравилось: много интересных фактов, экскурсовод владеет материалом в полной мере. Ответила на все интересующие меня вопросы, материал не перегружен датами/фамилиями и тд. Подача материала «живая», для меня это важно. Прошлись по некоторым помещениям высотки, так же был предложен весьма вкусный обед. Впечатления очень приятные, рекомендую
На прошлой неделе посетила экскурсию. Очень понравилось: много интересных фактов, экскурсовод владеет материалом в полной мере.На прошлой неделе посетила экскурсию. Очень понравилось: много интересных фактов, экскурсовод владеет материалом в полной мере.На прошлой неделе посетила экскурсию. Очень понравилось: много интересных фактов, экскурсовод владеет материалом в полной мере.На прошлой неделе посетила экскурсию. Очень понравилось: много интересных фактов, экскурсовод владеет материалом в полной мере.
И
22 сен 2024
Прекрасная экскурсия! Гид супер, попасть в здание высотки с улицы нельзя без этой экскурсии (пытались ранее 😺). Обед - приятное дополнение. Пишут в отзывах что кому - то смазал впечатление - но ведь обед всего лишь дополнения и лично мне было вкусно! Мне всё понравилось, маршрут соответствует описанию, а красота интерьеров и правда завораживает. И это действительно эксклюзив, порекомендую друзьям!
Прекрасная экскурсия! Гид супер, попасть в здание высотки с улицы нельзя без этой экскурсии (пытались ранееПрекрасная экскурсия! Гид супер, попасть в здание высотки с улицы нельзя без этой экскурсии (пытались ранее
Е
14 сен 2024
Замечательная экскурсия, спасибо организаторам!

В конце очень вкусный и сытный обед, в ресторане у подножия высотки.
Замечательная экскурсия, спасибо организаторам!Замечательная экскурсия, спасибо организаторам!Замечательная экскурсия, спасибо организаторам!Замечательная экскурсия, спасибо организаторам!Замечательная экскурсия, спасибо организаторам!
А
4 сен 2024
Все хорошо: и организатор, и об'ект, и подача и подбор материала. Но обед, который очень напомнил советский комплексный - немного смазал впечатление. И обеденный зал весь покрашенный в чёрное, тоже можно было заменить на соседний, с классической отделкой "сталинского" стиля
Е
3 сен 2024
Хорошая экскурсия, интересная инсайдерская информация про семью архитектора. Получила удовольствие, вспомнив детство, когда в показываемый зал высотки можно было зайти с улицы. Спасибо. Поставить оценку нет возможности - организатор и экскурсовод - это разные люди. Трипстер предлагает вопросы, которые не отражают реальность. Гид материалом владела, а организатор - я не знаю, организатор остается просто дистанционным контактным лицом.

Входит в следующие категории Москвы

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