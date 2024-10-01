Отправляемся исследовать сталинскую высотку на Красных Воротах! Этот небоскрёб считается одним из самых сложных в мире с точки зрения возведения, а ещё самым закрытым из «семи сестёр» Москвы.
Почему — узнаете на экскурсии! Будем рассматривать интерьеры, пройдёмся по лестницам и этажам, хранящим атмосферу 1950-х годов, а в завершение отправимся на ланч в атмосферный ресторан высотки.
Почему — узнаете на экскурсии! Будем рассматривать интерьеры, пройдёмся по лестницам и этажам, хранящим атмосферу 1950-х годов, а в завершение отправимся на ланч в атмосферный ресторан высотки.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30
Описание экскурсии
Если вы любите загадки и тайны, мечтаете попасть за закрытые двери и исследовать то, что зачастую скрыто от посторонних глаз, обратите внимание на здание высотки на Красных Воротах. Это тот самый случай, когда лучше увидеть всё собственными глазами – потому что фотографий её интерьеров в открытом доступе ничтожно мало.
Вы увидите
- Элементы внешнего декора из натурального известняка и красного гранита
- Герб СССР высотой в полтора этажа
- Роскошные пространства с металлической отделкой
- Конференц-зал с пышной лепниной, полукружием окон и сталинскими люстрами
Обратите внимание: подъём на смотровую и прогулка по всем этажам не предусмотрены!
Вы узнаете
- Где живёт ангел с Красных ворот и куда делся домик Лермонтова
- Что прячется под высоткой: расплавленное стекло, древние захоронения, холодильные установки, подземный ход или бассейн
- Как сложилась жизнь главного архитектора здания — Алексея Николаевича Душкина
- Какая атмосфера царит в квартирах
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Продолжительность программы — 2 часа, из них 1 час на улице
- Заказ необходимо оформить не позднее, чем за 24 часа до экскурсии. День в день присоединиться невозможно – списки подаются накануне, усилены меры безопасности
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 324 туристов
Мы культурно-развлекательный и образовательный проект. Проводим туда, куда обычному человеку не попасть. Рассказываем и показываем историю и великолепие нашего города, забираясь на самые высокие точки и уникальные площадки столицы. Предлагаем экскурсии, лекции, винные дегустации, концерты и многое другое в самых необычных форматах.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
1 окт 2024
На прошлой неделе посетила экскурсию. Очень понравилось: много интересных фактов, экскурсовод владеет материалом в полной мере. Ответила на все интересующие меня вопросы, материал не перегружен датами/фамилиями и тд. Подача материала «живая», для меня это важно. Прошлись по некоторым помещениям высотки, так же был предложен весьма вкусный обед. Впечатления очень приятные, рекомендую
И
Инна
22 сен 2024
Прекрасная экскурсия! Гид супер, попасть в здание высотки с улицы нельзя без этой экскурсии (пытались ранее 😺). Обед - приятное дополнение. Пишут в отзывах что кому - то смазал впечатление - но ведь обед всего лишь дополнения и лично мне было вкусно! Мне всё понравилось, маршрут соответствует описанию, а красота интерьеров и правда завораживает. И это действительно эксклюзив, порекомендую друзьям!
Е
Егор
14 сен 2024
Замечательная экскурсия, спасибо организаторам!
В конце очень вкусный и сытный обед, в ресторане у подножия высотки.
В конце очень вкусный и сытный обед, в ресторане у подножия высотки.
А
Александр
4 сен 2024
Все хорошо: и организатор, и об'ект, и подача и подбор материала. Но обед, который очень напомнил советский комплексный - немного смазал впечатление. И обеденный зал весь покрашенный в чёрное, тоже можно было заменить на соседний, с классической отделкой "сталинского" стиля
Е
Екатерина
3 сен 2024
Хорошая экскурсия, интересная инсайдерская информация про семью архитектора. Получила удовольствие, вспомнив детство, когда в показываемый зал высотки можно было зайти с улицы. Спасибо. Поставить оценку нет возможности - организатор и экскурсовод - это разные люди. Трипстер предлагает вопросы, которые не отражают реальность. Гид материалом владела, а организатор - я не знаю, организатор остается просто дистанционным контактным лицом.
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