Отправляемся исследовать сталинскую высотку на Красных Воротах! Этот небоскрёб считается одним из самых сложных в мире с точки зрения возведения, а ещё самым закрытым из «семи сестёр» Москвы. Почему — узнаете на экскурсии! Будем рассматривать интерьеры, пройдёмся по лестницам и этажам, хранящим атмосферу 1950-х годов, а в завершение отправимся на ланч в атмосферный ресторан высотки.

Описание экскурсии

Если вы любите загадки и тайны, мечтаете попасть за закрытые двери и исследовать то, что зачастую скрыто от посторонних глаз, обратите внимание на здание высотки на Красных Воротах. Это тот самый случай, когда лучше увидеть всё собственными глазами – потому что фотографий её интерьеров в открытом доступе ничтожно мало.

Вы увидите

Элементы внешнего декора из натурального известняка и красного гранита

Герб СССР высотой в полтора этажа

Роскошные пространства с металлической отделкой

Конференц-зал с пышной лепниной, полукружием окон и сталинскими люстрами

Обратите внимание: подъём на смотровую и прогулка по всем этажам не предусмотрены!

Вы узнаете

Где живёт ангел с Красных ворот и куда делся домик Лермонтова

Что прячется под высоткой: расплавленное стекло, древние захоронения, холодильные установки, подземный ход или бассейн

Как сложилась жизнь главного архитектора здания — Алексея Николаевича Душкина

Какая атмосфера царит в квартирах

Организационные детали