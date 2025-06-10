Высотка на Котельнической - это не просто здание, а символ эпохи.
Участники экскурсии узнают, как выглядели квартиры сотрудников МИДа, увидят антикварную мебель и легендарные мусоропроводы.
Прогулка по советскому небоскрёбу раскроет секреты строительства
Участники экскурсии узнают, как выглядели квартиры сотрудников МИДа, увидят антикварную мебель и легендарные мусоропроводы.
Прогулка по советскому небоскрёбу раскроет секреты строительства
6 причин купить эту экскурсию
- 🏢 Уникальная возможность посетить легендарную высотку
- 🛋️ Антикварная мебель и атмосфера 50-х
- 🎾 Теннис на крыше подземного паркинга
- 🏗️ История строительства и секреты архитекторов
- 🇺🇸 Влияние США на советскую архитектуру
- 🔍 Тайны, связанные с заключёнными и стройкой
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Весна и осень идеально подходят для этой экскурсии, так как в это время года меньше туристов, и можно ощутить атмосферу московских улиц без лишней суеты.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Высотка на Котельнической
- Квартира сотрудников МИДа
Описание экскурсии
- Вы окажетесь в старинной четырёхкомнатной квартире, где жили сотрудники МИДа. Атмосферу эпохи 50-х сохранили антикварная мебель, лепнина, легендарные мусоропроводы и инженерные детали.
- Посмотрите, где советский гражданин мог сыграть в теннис на крыше подземного паркинга.
- Поймёте, на каком этаже надо было селиться, чтобы считаться «кремлёвским небожителем».
- Разберётесь, почему сталинские высотки стали возводить именно 7 сентября 1947 года и причём здесь кориандр.
- Узнаете, отчего архитекторов направляли за вдохновением в США, и что им потом за это было.
- Выясните, почему затянулась стройка всей этой красоты, как с ней связаны заключённые, кто бродил по «чёрной» лестнице, и куда пропали ещё два тучереза.
Организационные детали
- Детям программа тоже будет интересна. Рекомендуемый возраст: 14+.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2499 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У высотки на Котельнической
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 3225 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили воЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Katrin
10 июн 2025
Все очень понравилось, потрясающий экскурсовод!
С
Светлана
29 мая 2025
Все понравилось! Будем ходить еще!
Ольга
18 мая 2025
Замечательная экскурсия и гид, время пролетело очень быстро,но было интересно и познавательно
Татьяна
18 мая 2025
Интересная экскурсия, круто было побыть в самой квартире!
Н
Наталья
21 апр 2025
Рекомендую! Путешествие во времени)
А
Алексей
31 мар 2025
Я очень рекомендую эту экскурсию. Для нас было важно узнать побольше об этом высотном здании и главное зайти в квартиру. В прекрасной 4-комнатной квартире гид нас угостила чаем и прочла интересную и информативную лекцию про высотные задания вообще, архитектуру и тд. Замечательно!
В
Валерия
30 мар 2025
Добрый день. От экскурсии ожидала большего. Ходили вокруг дома (. Потом зашли в квартиру со двора. Обычная квартира. Сухо и мало информации.
Э
Эвелина
29 мар 2025
У Сергея очень интересная подача материала,не только подробная информация о высотках,но и информация о тенденциях архитектуры того времени.Впечатляет посещение реальной квартиры дома ,обставленной реальной мебелью прошлого столетия,что создает эффект полного погружения в материал.Даже к чаю подобраны конфеты с фантиками с видом высотки.Одно небольшое замечание:перед входом в квартиру надо снимать обувь,если бы об этом заранее предупредили,взяла бы подследники.
Елена
10 мар 2025
Всегда хотела посмотреть и узнать, а как там в квартирах все устроено, в этих Сталинских высотках. И вот мечта сбылась!!! Очень советую сходить на эту экскурсию-узнаете много интересных историй (что то факт, а что то легенда), а какой вид открывается с высоты-дух захватывает! Всем советую-2 часа пролетят незаметно, а впечатлений останется очень много!!!
Никита
10 мар 2025
Экскурсия про отпад! Что-то с чем-то! Все, что я ожидал и еще чуть-чуть:) Про высотку поговорили, шутки пошутили, чаёчком напоили, фотки пофоткали — ну то есть восторг! Благ, счастья, здоровья и всего на свете тем, кто это сделал — было круто:)
Алексей
11 фев 2025
Очень хорошая и позитивная экскурсия. Экскурсовод Дмитрий весёлый и энергичный рассказчик! Рекомендую к посещению.
В
Виктория
19 янв 2025
Хотелось бы наполнить экскурсию большим количеством исторических фактов. Квартиру посмотреть интересно, но было бы здорово наполнить ее бытовыми предметами 50-60х годов
Е
Евгения
23 дек 2024
Экскурсия в целом познавательная, но не совсем совпадает описание, в итоге мы не увидели из списка: 1. Пафосный супермаркет сталинских времён (тогда организатор должен убрать его из описания) 2. Не опустили письмо в ящик с серпом и молотом на старинном почтамте, не были на почтамте т. к. в Вс он закрыт.
И
Ирина
9 дек 2024
Большое спасибо Дмитрию.
Он профессионал и знаток истории.
Экскурсию прошла на одном дыхании. Эмоционально, интересно, познавательно. Мы заряжались от него позитивными эмоциями.
Очень довольны.
Дмитрию удачи и новых достижений.
Он профессионал и знаток истории.
Экскурсию прошла на одном дыхании. Эмоционально, интересно, познавательно. Мы заряжались от него позитивными эмоциями.
Очень довольны.
Дмитрию удачи и новых достижений.
Входит в следующие категории Москвы
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