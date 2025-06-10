K Katrin Все очень понравилось, потрясающий экскурсовод!

С Светлана Все понравилось! Будем ходить еще!

Ольга Замечательная экскурсия и гид, время пролетело очень быстро,но было интересно и познавательно

Татьяна Интересная экскурсия, круто было побыть в самой квартире!

Н Наталья Рекомендую! Путешествие во времени)

А Алексей Я очень рекомендую эту экскурсию. Для нас было важно узнать побольше об этом высотном здании и главное зайти в квартиру. В прекрасной 4-комнатной квартире гид нас угостила чаем и прочла интересную и информативную лекцию про высотные задания вообще, архитектуру и тд. Замечательно!

В Валерия Добрый день. От экскурсии ожидала большего. Ходили вокруг дома (. Потом зашли в квартиру со двора. Обычная квартира. Сухо и мало информации.

Э Эвелина У Сергея очень интересная подача материала,не только подробная информация о высотках,но и информация о тенденциях архитектуры того времени.Впечатляет посещение реальной квартиры дома ,обставленной реальной мебелью прошлого столетия,что создает эффект полного погружения в материал.Даже к чаю подобраны конфеты с фантиками с видом высотки.Одно небольшое замечание:перед входом в квартиру надо снимать обувь,если бы об этом заранее предупредили,взяла бы подследники.

Елена Всегда хотела посмотреть и узнать, а как там в квартирах все устроено, в этих Сталинских высотках. И вот мечта сбылась!!! Очень советую сходить на эту экскурсию-узнаете много интересных историй (что то факт, а что то легенда), а какой вид открывается с высоты-дух захватывает! Всем советую-2 часа пролетят незаметно, а впечатлений останется очень много!!!

Никита Экскурсия про отпад! Что-то с чем-то! Все, что я ожидал и еще чуть-чуть:) Про высотку поговорили, шутки пошутили, чаёчком напоили, фотки пофоткали — ну то есть восторг! Благ, счастья, здоровья и всего на свете тем, кто это сделал — было круто:)

Алексей Очень хорошая и позитивная экскурсия. Экскурсовод Дмитрий весёлый и энергичный рассказчик! Рекомендую к посещению.

В Виктория Хотелось бы наполнить экскурсию большим количеством исторических фактов. Квартиру посмотреть интересно, но было бы здорово наполнить ее бытовыми предметами 50-60х годов

Е Евгения Экскурсия в целом познавательная, но не совсем совпадает описание, в итоге мы не увидели из списка: 1. Пафосный супермаркет сталинских времён (тогда организатор должен убрать его из описания) 2. Не опустили письмо в ящик с серпом и молотом на старинном почтамте, не были на почтамте т. к. в Вс он закрыт.