читать дальше экскурсии узнаём что-то новое! Всегда замечательно! Девочки слушают Дениса, не отвлекаясь. Когда он видит, что малыши устали - останавливается говорит с ними на отвлеченные темы и идём дальше. Маршрут несложный. Рассказ об объектах интересен и содержателен. Планируем и дальше узнавать город с Денисом. Фото- всегда сделаны с душой! Выше всяких похвал! Рекомендую!!!

Уже не в первый раз с детьми 3.5 и 8 лет были на экскурсии с Денисом. Мы-москвичи, но на каждой