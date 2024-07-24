Высотка на Котельнической набережной – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Высотка на Котельнической набережной» в Москве, цены от 399 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка от Нагатинского затона в центр Москвы
На теплоходе
118 отзывов
1 час
Водная прогулка
Прогулка от Нагатинского затона в центр Москвы
Начало: Причал "Кленовый Бульвар" (м. "Коломенская")
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00
Сегодня в 12:10
Завтра в 11:15
399 за человека
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы на вашем автомобиле
На машине
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы на вашем автомобиле
Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю
Начало: В районе метро Охотный ряд
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Пешая
скидка
10%
5 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память
Начало: В районе метро Таганская
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Окунуться в мир кино и открыть для себя Москву с новой стороны
Начало: В районе метро «Китай-город»
Завтра в 12:00
11 авг в 12:00
12 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    24 июля 2024
    Вечерний речной экспресс "Китай-город" - "Коломенская"
    Спасибо за хорошие впечатления от речной прогулки на закате! Кораблик чистый,народу немного, можно выбрать места- на корме - Красота!!)) Очень приятная и спокойная команда- Благодарим))
  • С
    Светлана
    21 июля 2024
    Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
    Очень остались довольны экскурсией, тем более про Таганку не каждый может с такой любовью и вниманием к деталям рассказать про
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    каждую улочку, дом и храмы. А бонусом еще нас ждала фотосессия, я не люблю фоткататься но Александра приятно удивила классными фотками, так что теперь у меня остались воспоминания от этого дня и в фотогрфиях

    Очень остались довольны экскурсией, тем более про Таганку не каждый может с такой любовью и вниманием
  • Н
    Надежда
    24 июня 2024
    Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
    Благодарю Дениса за интересную и познавательную экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    23 июня 2024
    Прогулка от Нагатинского затона в центр Москвы
    Понравилось, что купив накануне билет, можно просто приехать ко времени и сесть на кораблик. Пицца была вкусная, чай горячий, погода хорошая, что ещё надо!)) Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    14 июня 2024
    Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы на вашем автомобиле
    Шикарная экскурсия, родители в восторге
  • С
    София
    19 апреля 2024
    Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы на вашем автомобиле
    Спасибо большое Дмитрию,очень приятно было поговорить,несмотря на погоду подобрали для нас оптимальный вариант,дети довольные,родители тоже🥰
    Спасибо большое Дмитрию,очень приятно было поговорить,несмотря на погоду подобрали для нас оптимальный вариант,дети довольные,родители тоже🥰
  • Е
    Елена
    22 января 2024
    Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
    Очень понравилась прогулка с Екатериной по московским улочкам и дворикам, а её рассказы о местах сьёмок известных фильмов вдохновили на
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    просмотр забытых кинокартин. Погода была в этот день морозная, но маршрут был спланирован таким образом, что мы заходили в несколько атмосферных кафе с чудесным кофе. Рекомендуем экскурсию туристам, которые не боятся нехоженых троп и любят исследовать старинные улочки.

  • А
    Арина
    14 августа 2023
    Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
    Уже не в первый раз с детьми 3.5 и 8 лет были на экскурсии с Денисом. Мы-москвичи, но на каждой
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    экскурсии узнаём что-то новое! Всегда замечательно! Девочки слушают Дениса, не отвлекаясь. Когда он видит, что малыши устали - останавливается говорит с ними на отвлеченные темы и идём дальше. Маршрут несложный. Рассказ об объектах интересен и содержателен. Планируем и дальше узнавать город с Денисом. Фото- всегда сделаны с душой! Выше всяких похвал! Рекомендую!!!

  • М
    Максим
    5 марта 2023
    В Москве вся сила «. Прогулка по маршрутам Данилы Багрова из фильма» Брат 2
    Очень доволен экскурсией. Информация была полезной а прогулка приятной.
  • Е
    Елена
    18 августа 2022
    От Таганки до Дома на Котельнической набережной
    нам очень повезло. мы не только погуляли по Таганке, но и узнали много нового о доме на набережной. и даже
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    успели заглянуть в музей Улановой. Буквально на следующий день, оказывается, он закрывался на реконструкцию. Дом выше всяких похвал. Спасибо нашему экскурсоводу Анастасии за увлекательный рассказ!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Высотка на Котельнической набережной»

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  1. Прогулка от Нагатинского затона в центр Москвы
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  3. Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
  4. Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
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Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
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