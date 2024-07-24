1 час
Водная прогулка
Прогулка от Нагатинского затона в центр Москвы
Начало: Причал "Кленовый Бульвар" (м. "Коломенская")
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00
Сегодня в 12:10
Завтра в 11:15
399₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы на вашем автомобиле
Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю
Начало: В районе метро Охотный ряд
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память
Начало: В районе метро Таганская
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Окунуться в мир кино и открыть для себя Москву с новой стороны
Начало: В районе метро «Китай-город»
Завтра в 12:00
11 авг в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 июля 2024Вечерний речной экспресс "Китай-город" - "Коломенская"Спасибо за хорошие впечатления от речной прогулки на закате! Кораблик чистый,народу немного, можно выбрать места- на корме - Красота!!)) Очень приятная и спокойная команда- Благодарим))
- ССветлана21 июля 2024Очень остались довольны экскурсией, тем более про Таганку не каждый может с такой любовью и вниманием к деталям рассказать про
- ННадежда24 июня 2024Благодарю Дениса за интересную и познавательную экскурсию!
- ТТатьяна23 июня 2024Понравилось, что купив накануне билет, можно просто приехать ко времени и сесть на кораблик. Пицца была вкусная, чай горячий, погода хорошая, что ещё надо!)) Спасибо!
- ТТатьяна14 июня 2024Шикарная экскурсия, родители в восторге
- ССофия19 апреля 2024Спасибо большое Дмитрию,очень приятно было поговорить,несмотря на погоду подобрали для нас оптимальный вариант,дети довольные,родители тоже🥰
- ЕЕлена22 января 2024Очень понравилась прогулка с Екатериной по московским улочкам и дворикам, а её рассказы о местах сьёмок известных фильмов вдохновили на
- ААрина14 августа 2023Уже не в первый раз с детьми 3.5 и 8 лет были на экскурсии с Денисом. Мы-москвичи, но на каждой
- ММаксим5 марта 2023В Москве вся сила «. Прогулка по маршрутам Данилы Багрова из фильма» Брат 2Очень доволен экскурсией. Информация была полезной а прогулка приятной.
- ЕЕлена18 августа 2022От Таганки до Дома на Котельнической набережнойнам очень повезло. мы не только погуляли по Таганке, но и узнали много нового о доме на набережной. и даже
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Высотка на Котельнической набережной»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Высотка на Котельнической набережной" можно забронировать 4 экскурсии от 399 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Высотка на Котельнической набережной», 136 ⭐ отзывов, цены от 399₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь