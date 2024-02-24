Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Давайте познакомимся с историей гостиницы Ленинградская? Со мной вы отправитесь на прогулку по парадным залам гостиницы и раскроете секреты одной из сталинских высоток.



Почему строительство стоило таких больших денег? Почему с интерьере гостиницы столько много винограда? На эти и другие вопросы вы найдете ответы на моей экскурсии. 4.8 14 отзывов

Города Ваш гид в Москве Задать вопрос Групповая экскурсия 2199 ₽ за человека 4.8 14 отзывов 1.5 часа 1-20 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Пойдём изучать одну из самых дорогих и известных сталинских высоток изнутри — гостиницу Ленинградскую. Поговорим о девяти сталинских высотках и расскажем все самое интересное о Ленинградской. Но главное, это, конечно, что мы посмотрим! Шикарные парадные залы, напоминающие комнаты самых богатых особняков 20 века, декоративные элементы, ассоциирующиеся с готическими и барочными церквями, колонны и отделку из дорогих пород камня, самую высокую в мире бронзовую люстру и трофейные скульптуры. А знаете, давайте мы вам лучше сделаем списочек. Мы увидим: 1. Где в высотке использовался камень могилы неизвестного солдата. 2. Самую длинную в мире бронзовую люстру. 3. Трофейных львов, привезенных из нацистской Германии. 4. Шикарный бальный зал, напоминающий императорские дворцы. 5. Фреску с изображением сталинской высотки в… сталинской высотке. 6. Гигантские сталинские люстры под церковные паникадила. 7. Пожалуй, самый красивый потолок всей сталинской архитектуры. 8. Ну а остальное оставим как сюрприз:) Мы узнаем: 1. Как церковные элементы проникли в сталинскую архитектуру. 2. Как формировался стиль сталинского ампира. 3. Как архитектура роскоши становилась архитектурой пролетариата. 4. Почему высотка стоила таких баснословных денег. 5. Что интересного можно рассказать о породах камня (оказывается, действительно можно). 6. Откуда в убранстве гостиницы столько винограда. 7. Что здесь делают рельефы героев русской истории. 8. И многие другие интересности, но ведь надо оставить и что-то для экскурсии:)

23.01.22, 30.01.22, 13.02.22, 27.02.22 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Посещение закрытых залов сталинской высотки Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Каланчевская, д. 21/40 Завершение: Гостиница Ленинградская Когда и сколько длится? Когда: 23.01.22, 30.01.22, 13.02.22, 27.02.22 Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.