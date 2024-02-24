Давайте познакомимся с историей гостиницы Ленинградская? Со мной вы отправитесь на прогулку по парадным залам гостиницы и раскроете секреты одной из сталинских высоток.
Почему строительство стоило таких больших денег? Почему с интерьере гостиницы столько много винограда? На эти и другие вопросы вы найдете ответы на моей экскурсии.
Почему строительство стоило таких больших денег? Почему с интерьере гостиницы столько много винограда? На эти и другие вопросы вы найдете ответы на моей экскурсии.
Описание экскурсииОб экскурсии Пойдём изучать одну из самых дорогих и известных сталинских высоток изнутри — гостиницу Ленинградскую. Поговорим о девяти сталинских высотках и расскажем все самое интересное о Ленинградской. Но главное, это, конечно, что мы посмотрим! Шикарные парадные залы, напоминающие комнаты самых богатых особняков 20 века, декоративные элементы, ассоциирующиеся с готическими и барочными церквями, колонны и отделку из дорогих пород камня, самую высокую в мире бронзовую люстру и трофейные скульптуры. А знаете, давайте мы вам лучше сделаем списочек. Мы увидим: 1. Где в высотке использовался камень могилы неизвестного солдата. 2. Самую длинную в мире бронзовую люстру. 3. Трофейных львов, привезенных из нацистской Германии. 4. Шикарный бальный зал, напоминающий императорские дворцы. 5. Фреску с изображением сталинской высотки в… сталинской высотке. 6. Гигантские сталинские люстры под церковные паникадила. 7. Пожалуй, самый красивый потолок всей сталинской архитектуры. 8. Ну а остальное оставим как сюрприз:) Мы узнаем: 1. Как церковные элементы проникли в сталинскую архитектуру. 2. Как формировался стиль сталинского ампира. 3. Как архитектура роскоши становилась архитектурой пролетариата. 4. Почему высотка стоила таких баснословных денег. 5. Что интересного можно рассказать о породах камня (оказывается, действительно можно). 6. Откуда в убранстве гостиницы столько винограда. 7. Что здесь делают рельефы героев русской истории. 8. И многие другие интересности, но ведь надо оставить и что-то для экскурсии:)
23.01.22, 30.01.22, 13.02.22, 27.02.22
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Посещение закрытых залов сталинской высотки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Каланчевская, д. 21/40
Завершение: Гостиница Ленинградская
Когда и сколько длится?
Когда: 23.01.22, 30.01.22, 13.02.22, 27.02.22
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Побывали на экскурсии" Сталинские высотки. Ленинградская гостиница". Экскурсовод Дмитрий интересно и достоверно рассказал об экстерьере высотки на Каланчевской площади. Мы рассмотрели форму,цвета,оценили красоту здания снаружи. Затем экскурсия продолжилась внутри здания.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Побывали на экскурсии" Сталинские высотки. Ленинградская гостиница". Экскурсовод Дмитрий интересно и достоверно рассказал об экстерьере высотки на Каланчевской площади. Мы рассмотрели форму,цвета,оценили красоту здания снаружи. Затем экскурсия продолжилась внутри здания.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Огромная благодарность гиду Дмитрию за такую увлекательную и насыщенную экскурсию!! Было очень интересно и познавательно. Были с ребенком 11 лет, так она сама попросила подойти поблагодарить гида, настолько ей понравилось))
Вам был полезен этот отзыв?
М
Огромная благодарность гиду Дмитрию за такую увлекательную и насыщенную экскурсию!! Было очень интересно и познавательно. Были с ребенком 11 лет, так она сама попросила подойти поблагодарить гида, настолько ей понравилось))
Вам был полезен этот отзыв?
А
Больше всего понравилась девушка-экскурсовод. Она очень интересно рассказывала и многое узнал именно от неё. Выполнила свою работу на все 200%. Нисколько не пожалел денег. Приятно было попутешествовать по высотке
Вам был полезен этот отзыв?
А
Больше всего понравилась девушка-экскурсовод. Она очень интересно рассказывала и многое узнал именно от неё. Выполнила свою работу на все 200%. Нисколько не пожалел денег. Приятно было попутешествовать по высотке
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Экскурсия в сталинскую высотку. Гостиница Ленинградская»
Мини-группа
до 12 чел.
Высотка на Котельнической и чаепитие с видом на Кремль
Посетить одну из семи вершин сталинской архитектуры
Начало: На Котельнической набережной
Завтра в 18:30
15 авг в 16:00
2900 ₽ за человека
Индивидуальная
Все высотки Москвы - на мотоциклах (круглый год)
Рассмотреть сталинские высотки, увидеть современные небоскрёбы и посетить 3 видовые площадки
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:00
от 20 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сталинские высотки. 7 легенд послевоенной Москвы
Погрузитесь в историю послевоенной Москвы, исследуя сталинские высотки. Узнайте об их уникальных особенностях и мифах за три часа экскурсии
Начало: В районе метро Красные ворота
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 35 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
1700 ₽ за человека
2199 ₽ за человека