История коллекции тесно перекликается с историей Москвы и России. Герои выставки — предметы археологической и лапидарной коллекций Крутиц.
изразцы, керамика, предметы церковного обихода, ремесленные изделия, части воинского снаряжения, архитектурные детали, курительные трубки и находки инвентаря из саркофагов Крутицких иерархов. Эти вещи чудом сохранились, а часть попала к нам из других районов столицы.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Экспозиция расположилась в Митрополичьих палатах — дворце Крутицких митрополитов. Программа экскурсии:
- Гости узнают об истории Крутицкого подворья начиная с XIII века, посетят Красный двор и услышат про «Вертоградный сад». На примере Подворья расскажем факты о жизни в Москве в период с XVI по XX века.
- Крутицы — это живая история в центре Москвы, тут давали клятву князь Пожарский и гражданин Минин, тут содержался протопоп Аввакум. Вы пройдете через Успенские переходы и Крутицкий теремок, узнаете о ходе реставрации.
- Во дворце Митрополитов с помощью археологических экспонатов вы познакомитесь с эпохами и этапами развития Москвы, свидетелем которых были Крутицы. Увидите археологические находки и узнаете историю формирования коллекции.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крутицкое подворье
- Митрополичьи палаты
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Соборная площадь перед храмом
Завершение: В музейной экспозиции внутри Дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
