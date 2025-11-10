Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

История коллекции тесно перекликается с историей Москвы и России. Герои выставки — предметы археологической и лапидарной коллекций Крутиц.



изразцы, керамика, предметы церковного обихода, ремесленные изделия, части воинского снаряжения, архитектурные детали, курительные трубки и находки инвентаря из саркофагов Крутицких иерархов. Эти вещи чудом сохранились, а часть попала к нам из других районов столицы.