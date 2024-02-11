Локацией для нашей съёмки послужит атмосферный архитектурный комплекс «Белая площадь». Прекрасный фон для современного портрета жителя мегаполиса! Всего 30 минут — и вы получите снимки от профессионального фотографа и увлекательный мини-экскурс в историю одного из самых ярких уголков новейшей Москвы.

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Описание

Что вас ожидает

Комплекс «Белая площадь» включает в себя здания разной высоты (от 6 до 15 этажей), напоминающие небоскрёбы Чикаго 20-х годов, и церковь Николы Чудотворца в русско-византийском стиле. Все объекты соединены многочисленными переходами и подчёркнуты зелёными пешеходными зонами и оригинальными скульптурами.

Наш профессиональный фотограф подскажет лучшие ракурсы и декорации для атмосферных кадров. Всего 30 минут позирования — и на следующий день вы получите все исходники снимков через ссылку на профессиональный сайт. Из них 20 мы обработаем — кадры вы выберете сами.

В ходе съёмки в дружеской беседе фотограф расскажет о строительстве Белой площади и о связанных с этим страхах москвичей. Вы узнаете, чем городу пришлось пожертвовать, чтобы получить причудливое сочетание современной архитектуры и старообрядческой церкви.

Организационные детали