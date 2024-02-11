За минимальное время получить профессиональные кадры на фоне столицы
Прекрасный фон для современного портрета жителя мегаполиса! Всего 30 минут — и вы получите снимки от профессионального фотографа и увлекательный мини-экскурс в историю одного из самых ярких уголков новейшей Москвы.
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Описание
Что вас ожидает
Комплекс «Белая площадь» включает в себя здания разной высоты (от 6 до 15 этажей), напоминающие небоскрёбы Чикаго 20-х годов, и церковь Николы Чудотворца в русско-византийском стиле. Все объекты соединены многочисленными переходами и подчёркнуты зелёными пешеходными зонами и оригинальными скульптурами.
Наш профессиональный фотограф подскажет лучшие ракурсы и декорации для атмосферных кадров. Всего 30 минут позирования — и на следующий день вы получите все исходники снимков через ссылку на профессиональный сайт. Из них 20 мы обработаем — кадры вы выберете сами.
В ходе съёмки в дружеской беседе фотограф расскажет о строительстве Белой площади и о связанных с этим страхах москвичей. Вы узнаете, чем городу пришлось пожертвовать, чтобы получить причудливое сочетание современной архитектуры и старообрядческой церкви.
Организационные детали
- Съёмку проведёт один из фотографов нашей команды
- Ограничений по возрасту нет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Белорусская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.