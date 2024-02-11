Экспресс-фотосессия на Белой площади
Индивидуальная фото-прогулка в Москве

За минимальное время получить профессиональные кадры на фоне столицы

Локацией для нашей съёмки послужит атмосферный архитектурный комплекс «Белая площадь».

Прекрасный фон для современного портрета жителя мегаполиса! Всего 30 минут — и вы получите снимки от профессионального фотографа и увлекательный мини-экскурс в историю одного из самых ярких уголков новейшей Москвы.
Экспресс-фотосессия на Белой площади
Экспресс-фотосессия на Белой площади
Экспресс-фотосессия на Белой площади
Ближайшие даты:
11
фев
12
фев
13
фев
14
фев
15
фев
16
фев
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Описание

Что вас ожидает

Комплекс «Белая площадь» включает в себя здания разной высоты (от 6 до 15 этажей), напоминающие небоскрёбы Чикаго 20-х годов, и церковь Николы Чудотворца в русско-византийском стиле. Все объекты соединены многочисленными переходами и подчёркнуты зелёными пешеходными зонами и оригинальными скульптурами.

Наш профессиональный фотограф подскажет лучшие ракурсы и декорации для атмосферных кадров. Всего 30 минут позирования — и на следующий день вы получите все исходники снимков через ссылку на профессиональный сайт. Из них 20 мы обработаем — кадры вы выберете сами.

В ходе съёмки в дружеской беседе фотограф расскажет о строительстве Белой площади и о связанных с этим страхах москвичей. Вы узнаете, чем городу пришлось пожертвовать, чтобы получить причудливое сочетание современной архитектуры и старообрядческой церкви.

Организационные детали

  • Съёмку проведёт один из фотографов нашей команды
  • Ограничений по возрасту нет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Белорусская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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