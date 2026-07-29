18 отзывов оставили туристы

🏙️ Погружение в историю города с профессиональным гидом
🌟 Индивидуальный подход и возможность изменить маршрут
📅 Получение 30+ обработанных фото в течение недели
👥 Возможность увеличить количество участников
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для фото-прогулки по Москве. В это время года город расцветает, а световые условия позволяют сделать самые яркие и красочные снимки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Красная площадь
Никольская улица
Лубянская площадь
Кремль
Главный Универмаг Москвы
Парк Зарядье
Описание фото-прогулки
Закоулки Москвы и охота за идеальными кадрами
По одной из самых фотогеничных улиц Москвы, Никольской, мы прогуляемся от Лубянской площади до Кремля, любуясь старинными купеческими зданиями. Что происходило здесь сотни лет назад и что происходит сейчас? Откуда начиналась Москва и какие тайны скрывает Красная площадь? Будем разбираться! По пути остановимся и сделаем несколько снимков у Главного Универмага Москвы, после от Красной площади отправимся в парк «Зарядье» — инновационное общественное пространство с россыпью нетривиальных фото-локаций и любопытных историй. А профессиональный гид-фотограф поможет вам почувствовать себя свободно перед камерой и превратит фотосъемку в увлекательное приключение.
Кому подойдет прогулка
Тем, кто хочет увидеть сердце Москвы и сохранить на память интересные фотографии на фоне символов города.
Организационные детали
Вы получите 30+ обработанных фото на почту в течение семи рабочих дней после прогулки
Гиды-фотографы нашей команды снимают на профессиональные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, Sony, Nikon или Fuji со светосильными объективами
По вашему желанию мы можем изменить маршрут — провести съемку по индивидуальному, специально для вас разработанному маршруту или в конкретной локации
Также можно увеличить число человек, доплата составит 1350 руб. /чел. для компании от 10 человек — 1000 руб. /чел. Если вас больше семи человек — время экскурсии увеличивается до двух часов
В случае непогоды мы предложим перенос нашей встречи или отменим заказ с возвратом предоплаты, если перенос вам не подойдёт
Экскурсию для вас проведет один из гидов-фотографов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Китай-Город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 62541 туриста
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша читать дальшеуменьшить
цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями!
Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Мы — именно такие люди: профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работаем для вас.
Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 379 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Прекрасно провели время с Иваном, прогулялись по главным достопримечательностям Москвы, узнали много новой информации и получили красивые фотографии. На экскурсию ходили с двумя детьми 8 и 3 лет, детям было интересно погулять и пофотографироваться, маршрут не тяжелый, прошло все отлично. Благорим за проведанное время и всем рекомендуем сходить на фото прогулку 👍
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Анастасия
Второй раз берем фото-экскурсию у ребят, первая была в Казане. Нам очень нравится. Интересно все рассказывают, понятный и красивый маршрут и фото тоже супер😌 Следущая цель Питер💪🏻
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Елена
Отличная экскурсия с гидом Иваном, информативная и познавательная,а фотографии просто 🔥Спасибо,всем рекомендую
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Валентина
Экскурсию проводил Иван. Это была веселая прогулка которая проходила по Зарядью вблизи и на Красной площади. Иван рассказывал интересные факты про Сталиские высотки и про Красную площадь, Храмы … Очень рады, что на память нам останутся снимки с приятными воспоминаниями.
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Marina
экскурсия была очень интересная, фотки получились классные и прислали раньше обещанного срока, точно хочется повторить 🫶
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Алевтина
Это была замечательная экскурсия с Гидом Аленой! Очень легко, весело, познавательно!
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