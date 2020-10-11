18 отзывов оставили туристы

Арсений и Оля

Ответ гида: Здравствуйте, Дмитрий. Для нас большой сюрприз ваш отзыв, потому что мы заранее с вами согласовали, что подъем на крышу, которую вы хотели, может быть небезопасным, потому что вы взяли с собой маленького ребенка. Также, мы не просто "шли", а шли по маршруту и снимали вас в разных локациях. И уже на месте, когда вы с нами согласились, что для ребенка это может быть небезопасно, по обоюдному согласию с вами решили снимать в другой локации. Таким образом, мы вас предупредили заранее о том, что ваше желание, возможно, будет опасно в первую очередь для вашего ребенка (хотя для взрослого эта крыша совершенно безопасна и оборудована), предложили другой вариант и получили ваше согласие. Что касается снимков - это в какой-то мере субъективная вещь, но опять же, на наш взгляд, они чудесные, в первую очередь - точно профессиональные, художественные и красивые. Но мы, конечно, понимаем, что мнение может быть разное и стопроцентно уважаем ваше мнение, поэтому обязательно с вами свяжемся и компенсируем стоимость всей съемки, поскольку вас не устроил результат. С уважением, Арсений и Оля.