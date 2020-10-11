18 отзывов оставили туристы

Закоулки Москвы и охота за идеальными кадрами
По одной из самых фотогеничных улиц Москвы, Никольской, мы прогуляемся от Лубянской площади до Кремля, любуясь старинными купеческими зданиями. Что происходило здесь сотни лет назад и что происходит сейчас? Откуда начиналась Москва и какие тайны скрывает Красная площадь? Будем разбираться! По пути остановимся и сделаем несколько снимков у Главного Универмага Москвы, после от Красной площади отправимся в парк 🌳 «Зарядье» — инновационное общественное пространство с россыпью нетривиальных фото-локаций и любопытных историй. А профессиональный гид-фотограф поможет вам почувствовать себя свободно перед камерой и превратит фотосъемку в увлекательное приключение.
Тем, кто хочет увидеть сердце Москвы и сохранить на память интересные фотографии 📸 на фоне символов города.