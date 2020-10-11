18 отзывов оставили туристы

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Парадная Москва: прогулка с фотографом

Запечатлеть себя в колоритных декорациях города и познакомиться с его историей

4.8
18 отзывов
Арсений и Оля
Арсений и Оля – представитель из Москвы
Эта прогулка 👣 — не классическая фотосессия 📷, а настоящее фото-приключение в культовых и секретных уголках Москвы.

Вы пройдете от Красной площади до современного Зарядья и проникнете в тайны города.

И всё это — в компании гида-фотографа, который увлечет московскими легендами и сделает красивые 🤩 портретные фото!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 55004 125 ₽ за экскурсиюскидка25%

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Парадная Москва: прогулка с фотографом
Парадная Москва: прогулка с фотографом

Что вас ожидает

Закоулки Москвы и охота за идеальными кадрами
По одной из самых фотогеничных улиц Москвы, Никольской, мы прогуляемся от Лубянской площади до Кремля, любуясь старинными купеческими зданиями. Что происходило здесь сотни лет назад и что происходит сейчас? Откуда начиналась Москва и какие тайны скрывает Красная площадь? Будем разбираться! По пути остановимся и сделаем несколько снимков у Главного Универмага Москвы, после от Красной площади отправимся в парк 🌳 «Зарядье» — инновационное общественное пространство с россыпью нетривиальных фото-локаций и любопытных историй. А профессиональный гид-фотограф поможет вам почувствовать себя свободно перед камерой и превратит фотосъемку в увлекательное приключение.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто хочет увидеть сердце Москвы и сохранить на память интересные фотографии 📸 на фоне символов города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-фотографов нашей команды
  • Вы получите 30+ обработанных фото на почту в течение пяти дней после прогулки
  • По вашему желанию мы можем изменить маршрут — провести съемку по индивидуальному, специально для вас разработанному маршруту или в конкретной локации
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Библиотека Ленина
Парадная Москва: прогулка с фотографом
Парадная Москва: прогулка с фотографом
Парадная Москва: прогулка с фотографом
Парадная Москва: прогулка с фотографом
Парадная Москва: прогулка с фотографом
Парадная Москва: прогулка с фотографом
Парадная Москва: прогулка с фотографом

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Арсений и Оля
Арсений и Оля
Нас зовут Арсений и Ольга, мы вместе работаем с командой гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлеем ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить гостей города с неформальными памятниками центральной части Петербурга, рассказать о старинных особняках, поводить по загадочным дворам и парадным, раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.
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18 отзывов оставили туристы

11 октября 2020
Отличная прогулка, но акцент сделан на фото. Если хотите содержательности, то не сюда. А если хотите приятной прогулки и разговоров, красивых видов и хороших кадров, то покупайте )))
6 октября 2020
Анастасия потрясающая девушка-фотограф. Не вдаваясь особенно в седую старину и древнюю историю, она раскрыла современную Москву, раскрыла парк Зарядье, ЦУМ, первый корпус МГУ, и много красивых мест на которые смотришь с точки художника, обращая внимание на те мелочи что делают нашу жизнь ярче. А так же жду подборку фотографий от неё.
5 октября 2020
В назначенное время, встретились с Константином. Прогулка прошла на одном дыхании, очень интересный человек и рассказчик, знает интересные факты и события. По мимо этого Костя еще и невероятно талантливый фотограф, как, что, куда и где встать, повернуться, все скажет, чудесное видение ракурсов и света. Обработал фотографии за ночь! Я в восхищении, спасибо огромное за такую возможность увидеть Москву!
30 сентября 2020
Большое спасибо Константину за интересную подачу материала, за юмор и хорошее знание истории России. Прогулялись в интересных местах столицы, даже в тех, о которых я и не знала. Понравился формат экскурсии и индивидуальный подход. Спасибо. Рекомендую
29 сентября 2020
Отличная экскурсия
24 сентября 2020
Были с семьей на экскурсии в замечательный солнечный день (как удачно звёзды сошлись, не так ли?) в честь дня рождения члена семьи. Выгуливал по центру Москвы нас не менее солнечный, чем день, Константин. Конечно, выбранный формат не подразумевает неспешное перетоптывание от объекта интереса до другого с монотонной лекции об оном: вся информация подаётся легко, непринужденно, зачастую в формате беседы, а не монолога. И, разумеется, все это сопровождается фотографированием. Не умеете фотографироваться? Не беда: вас направят, поставят, объяснят, как веселиться, чтобы получились легкие и живые снимки. P. S. Фотографии нам прислали вечером того же дня *__* Восторг.
Наталья
24 сентября 2020
Это 🧡🧡🧡 Гуляли с Анастасией. Очень круто, эмоционально и так легко ) Спасибо за такое прекрасное раннее утро ) Фото, как и вся прогулка 🔥🔥
21 сентября 2020
Были на прогулке со Светланой. Очень деликатная и приятная в общении девушка и отличный фотограф. Время пролетело незаметно, увидели красивые места и получили качественные фото. Очень рады, что заказали эту фотопрогулку)) Всем рекомендуем! Спасибо большое, Светлана!
21 сентября 2020
Гуляли по Москве 15 сентября с фотографом Настей. Волновались, так как фотосессия для нас практика новая. Но волновались зря. Настя очень позитивная и креативная. Объясняла, подсказывала, кадрами мы довольны очень. Как и самой прогулкой по центру столицы. Спасибо большое ! 😊
19 сентября 2020
милая девушка - это все что запомнилось от экскурсии ни одной хорошей фотографии. шли на подъем на крышу минут 30 а в итоге на месте поняли что мы подняться на нее не сможем (не безопасный подъем)
Арсений и Оля
Ответ гида:Здравствуйте, Дмитрий. Для нас большой сюрприз ваш отзыв, потому что мы заранее с вами согласовали, что подъем на крышу, которую вы хотели, может быть небезопасным, потому что вы взяли с собой маленького ребенка. Также, мы не просто "шли", а шли по маршруту и снимали вас в разных локациях. И уже на месте, когда вы с нами согласились, что для ребенка это может быть небезопасно, по обоюдному согласию с вами решили снимать в другой локации. Таким образом, мы вас предупредили заранее о том, что ваше желание, возможно, будет опасно в первую очередь для вашего ребенка (хотя для взрослого эта крыша совершенно безопасна и оборудована), предложили другой вариант и получили ваше согласие. Что касается снимков - это в какой-то мере субъективная вещь, но опять же, на наш взгляд, они чудесные, в первую очередь - точно профессиональные, художественные и красивые. Но мы, конечно, понимаем, что мнение может быть разное и стопроцентно уважаем ваше мнение, поэтому обязательно с вами свяжемся и компенсируем стоимость всей съемки, поскольку вас не устроил результат. С уважением, Арсений и Оля.
13 сентября 2020
Живо, легко и очень по-личному - спасибо, что набираете в вашу команду таких чудесных людей! Фотографии очень хорошие!) Покупала в подарок для дочери - теперь хочет быть моделью :))
11 сентября 2020
Очень здорово провели время. Константин - очень интересный рассказчик, много нового и увлекательного узнали про историю Москвы. Весело и непринужденно прошла фотосессия. Ждем фотографии. Однозначно рекомендую такие экскурсии всем.
6 сентября 2020
Замечательная Анастасия. Очень душевная, комфортная. Умеет заинтересовать, маршрут отличный
6 сентября 2020
От экскурсии в восторге!! Встретила меня замечательная девушка Анастасия, наш путь пролегал от палат бояр Романовых до Красной площади, также посетили висячий мост и парк Зарядье, Настя очень чуткий и интересный человек, рассказала много интересных фактах о которых я не слышал, 1, 5 часа фотосессии прошли с удовольствием!!! Рекомендую всем посетить данное мероприятие, в итоге получаете отличные фото и море впечатлений. Мой гид за ночь обработала их и к утру они были на моей почте. Благодарю за оперативную работу 👍. Анастасии всех благ и процветания!!!🙏
6 сентября 2020
Гуляли по центру, попутно снимая - необычный формат, яркие фото, всё на высшем уровне!!) гид - Светлана, очень внимательная, помогала расслабиться перед камерой, фото были готовы уже на следующий день. Заказывала до этого дорогущую фотосессию в студии - пожалела, эти фото намного ярче и лучше вышли! Подойдёт всем, кто хочет увезти из путешествия классные кадры и почувствовать себя своим в Москве) Спасибо огромное, буду рекомендовать друзьям!!!
Ещё 3 отзыва

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