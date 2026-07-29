18 отзывов оставили туристы

Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу истории Москвы, а каждый кадр - это искусство.«Парадная Москва: прогулка с фотографом» - это не просто экскурсия, это путешествие в сердце

столицы, где вы не только узнаете множество интересных фактов о знаменитых и скрытых уголках города, но и получите профессиональные фотографии на память. Ваш личный гид-фотограф раскроет секреты мастерской съемки и покажет, как Москва может играть новыми красками через объектив. Эта прогулка станет идеальным выбором для тех, кто хочет по-новому взглянуть на город и сохранить эти моменты на всю жизнь

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для фото-прогулки по Москве. В это время года город расцветает, а световые условия позволяют сделать самые яркие и красочные снимки.

Сейчас август — это идеальное время.