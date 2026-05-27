Главная площадь страны — место, которое хочется не просто щёлкнуть на память, а действительно прочувствовать.
Предлагаем сделать это за полчаса: фотограф ищет свет и ракурс, а гид в этот момент подкидывает интересный факт.
Никаких скучных лекций и неловкого позирования — только нужная информация, камера и открыточные виды столицы.
Предлагаем сделать это за полчаса: фотограф ищет свет и ракурс, а гид в этот момент подкидывает интересный факт.
Никаких скучных лекций и неловкого позирования — только нужная информация, камера и открыточные виды столицы.
Описание фото-прогулки
Всего за 30 минут вы:
- сделаете серию фото от профессионального фотографа на фоне собора Василия Блаженного, Кремля и ГУМа.
- узнаете от аттестованного гида, как Лобное место стало трибуной для царей и почему площадь называют Красной (есть две причины).
- удивитесь, как много деталей вы раньше не замечали, пока мы гуляем, снимаем и говорим.
Организационные детали
- Снимаем на профессиональный фотоаппарат Nikon Zf или Nikon Z5.
- В течение 2 дней я отправлю вам ссылку на облачное хранилище, где будут размещены 10–15 обработанных фото. Доступ к диску открыт в течение 1 месяца.
- Красную площадь иногда закрывают в связи с проведением официальных мероприятий. На этот форс-мажор повлиять нельзя — прогулку придётся отменить или перенести.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 44 туристов
Я окончил ММА имени И. М. Сеченова и РГГУ. Мне всегда нравилось организовывать интересные маршруты в поездках для своих друзей, рассказывая о городах и событиях. Это давнее увлечение определило мой
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка «П&П (полезное с приятным) на Красной площади»»
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва - это Красная площадь, Москва - это звёзды Кремля…
Прогулка по Москве с историей и тайнами: брусчатка Красной площади, подземелья ГУМа и Лобное место. Узнайте больше о сердце столицы
Начало: На улице Охотный Ряд
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Москва за 5 часов: Красная площадь и обзорная по центру
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
29 мая в 11:30
2200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
Расписание: ежедневно в 07:45, 10:45, 13:45, 16:45 и 19:45
Завтра в 07:45
29 мая в 07:45
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Путь к сердцу Москвы: Красная площадь и Никольская улица
Лёгкая прогулка по Красной площади и Никольской улице раскроет историю Москвы и её главных достопримечательностей. Узнайте секреты города
Начало: У памятника Жукову
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
от 4800 ₽ за экскурсию