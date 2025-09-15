Москва-Сити — место, отражающее амбициозный, динамичный, деловой характер столицы. Наша команда также поддерживает темп современного мегаполиса. Скорость и качество — наш девиз.
Мы сделаем для вас профессиональные кадры в топовых локациях с головокружительными видами на башни и небоскрёбы. Все пройдет на высшем уровне!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
С нами всё будет динамично и профессионально. Вам не придётся позировать часами и самим искать места для удачных кадров. Фотографы нашей команды:
- знают топовые локации парка
- подскажут удобные позы
- найдут лучшие ракурсы
- сделают яркие, живые фотографии
Организационные детали
- На следующий день после прогулки вы получите все исходники и 20 фотографий в ретуши на ваш выбор
- Гиды-фотографы нашей команды снимают на профессиональные камеры Canon EOS 5D или Sony Alpha A7 M3
- Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Тараса Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1692 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда творческих фотографов. Мы приглашаем вас на фотопрогулки и экспресс-фотосессии по лучшим локациям городов нашей страны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Д
Денис
15 сен 2025
Все просто превосходно, отличный фотограф, сделали миллион кадров. Рекомендую всем.
