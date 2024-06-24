С Сергей Вокруг Дома на набережной с его жителем Системная и познавательная экскурсия, Павел - яркий и интересный рассказчик. Если еще добавить заход в сам дом, то можно было бы поставить 5 с плюсом.

Е Елена Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре Из обещанных 2,5 часов использовано 1,5. Это грустно.

П Полина Высотка на Котельнической + чаепитие в жилой квартире Посетила очень интересную экскурсию, была приятно удивлена подходом гида, погрузила с первой минуты, также порадовало, что группы маленькие, уютный камерный формат, а возможность побывать в высотке с таким красивым видом, вовсе редкость. Чаепитие как дома, не хотелось уходить. Спасибо большое

Е Екатерина Вокруг Дома на набережной с его жителем Отмечала с подругами день рождения. Экскурсия нам очень понравилась! Узнали об истории места, где находится Дом на набережной, о его строительстве и жителях.

Т Татьяна Высотка на Котельнической + чаепитие в жилой квартире читать дальше гвоздём программы является посещение квартиры на 9 этаже."А из нашего окна площадь Красная видна". Кремль на закате прекрасен. Захотелось жить в такой квартире:) удивительно гармоничное и прииятное место. Прекрасная экскурсия! Мы в восторге! Благодарим гида Инну за увлекательный рассказ! Основная часть экскурсии проходит вокруг высотки на улице, а

Т Татьяна Вокруг Дома на набережной с его жителем читать дальше интересовала многих. Экскурсия очень понравилась, интересно, Павел знает много нюансов. Единственное, что я бы не стала совмещать с посещением Музея русского быта, так как это разные темы и длительность экскурсии очень большая. Рекомендую всем Павла и экскурсию Дом на набережной. Добрый день! Были с друзьями большой компанией в мае на экскурсии у Павла. Данная тема - Дом на набережной очень

А Алена Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре Замечательный день, проведенный с замечательным и интересным человеком. Узнали много нового и интересного. У нас была большая группа, но никто не остался без внимания. А горячий шоколад, надолго остался в памяти. Спасибо огромное. До новых встреч.

А Алексей «Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия Посетили обзорную экскурсию по историческому центру Ярославля. Учитывая индивидуальность программы (группа состояла из 2 человек), экскурсия получилась в виде приятного диалога в ходе неспешной прогулки. Огромное Спасибо Юлии Петровской за прекрасную работу.

Л Лосева «Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия Отличная экскурсия, удивительно интересная информация, не загруженная датами, два часа пролетели как один миг. Юлия - грамотный специалист,поясняла и отвечала на наши вопросы. Спасибо, будем рекомендовать нашим друзьям