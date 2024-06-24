1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
5 июля в 14:00
6 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 490₽ за билет
Мини-группа
1.5 часа
Высотка на Котельнической + чаепитие в жилой квартире
Посетить в мини-группе одну из семи вершин сталинской архитектуры
Начало: На Котельнической набережной
4 июля в 19:00
7 июля в 13:00
2 400₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Москва-Сити: история и современность в кадре
Откройте для себя величие Москва-Сити через объектив камеры: профессиональные фото и увлекательные истории
Начало: Башня 2000/набережная Тараса Шевченко 23а
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Прогуляться по историческому району Москвы, погрузиться в прошлое и попробовать горячий шоколад
Начало: На Берсеневской набережной
5 июля в 16:00
6 июля в 17:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда теплохода «Светоч»
Начало: Лужнецкая набережная
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 450₽ за всё до 60 чел.
Индивидуальная
1 час
Свидание на яхте на закате
Сделать потрясающий подарок себе и своей половинке
Начало: На набережной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей24 июня 2024Системная и познавательная экскурсия, Павел - яркий и интересный рассказчик. Если еще добавить заход в сам дом, то можно было бы поставить 5 с плюсом.
- ЕЕлена22 июня 2024Из обещанных 2,5 часов использовано 1,5. Это грустно.
- ППолина19 июня 2024Посетила очень интересную экскурсию, была приятно удивлена подходом гида, погрузила с первой минуты, также порадовало, что группы маленькие, уютный камерный формат, а возможность побывать в высотке с таким красивым видом, вовсе редкость. Чаепитие как дома, не хотелось уходить. Спасибо большое
- ЕЕкатерина13 июня 2024Отмечала с подругами день рождения. Экскурсия нам очень понравилась! Узнали об истории места, где находится Дом на набережной, о его строительстве и жителях.
- ТТатьяна13 июня 2024Прекрасная экскурсия! Мы в восторге! Благодарим гида Инну за увлекательный рассказ! Основная часть экскурсии проходит вокруг высотки на улице, а
- ТТатьяна11 июня 2024Добрый день! Были с друзьями большой компанией в мае на экскурсии у Павла. Данная тема - Дом на набережной очень
- ААлена3 апреля 2024Замечательный день, проведенный с замечательным и интересным человеком. Узнали много нового и интересного. У нас была большая группа, но никто не остался без внимания. А горячий шоколад, надолго остался в памяти. Спасибо огромное. До новых встреч.
- ААлексей26 ноября 2023«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсияПосетили обзорную экскурсию по историческому центру Ярославля. Учитывая индивидуальность программы (группа состояла из 2 человек), экскурсия получилась в виде приятного диалога в ходе неспешной прогулки. Огромное Спасибо Юлии Петровской за прекрасную работу.
- ЛЛосева12 ноября 2023«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсияОтличная экскурсия, удивительно интересная информация, не загруженная датами, два часа пролетели как один миг. Юлия - грамотный специалист,поясняла и отвечала на наши вопросы. Спасибо, будем рекомендовать нашим друзьям
- ННаталья15 октября 2023«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсияЭкскурсия обзорная, все основные достопримечательности в центре города показали, рассказали. Отличная работа экскурсовода.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «С набережной»
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