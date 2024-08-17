Фокус на людях: остров Балчуг и его жители (групповая экскурсия)

Исследовать историческую часть Москвы через судьбы тех, кто когда-то здесь жил, трудился и творил
Мы посмотрим на город, возможно, с необычного ракурса: что значит принести пользу и оставить неизгладимый след в истории, а как можно потратить жизнь зря? Каково это, иметь принципы, совесть и честь и сложно ли их сохранить? Ответы на все эти вопросы мы будем искать на Балчуге, или Болотном острове. За 10 веков его истории произошло много интересного!
5
3 отзыва
Фокус на людях: остров Балчуг и его жители (групповая экскурсия)
Фокус на людях: остров Балчуг и его жители (групповая экскурсия)
Фокус на людях: остров Балчуг и его жители (групповая экскурсия)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Эта экскурсия затрагивает самые значимые вехи в развитии города. Балчуг — удивительное место, по которому можно проследить историю столицы на протяжении десяти веков. Здесь воедино связаны судьбы людей, оставивших глубокий след не только в российской, но и в мировой истории.

Точки маршрута

  • Репинский сквер — известен удивительной работой Михаила Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых»
  • Памятник Репину
  • Современная панорама Водоотводного канала с каскадом фонтанов и романтикой Лужкова моста
  • Бывшая фабрика «Красный Октябрь»
  • Кинотеатр «Ударник», Дом на набережной и Театр эстрады
  • Храм Христа Спасителя и панорама Кремля
  • Парящий мост
  • Доходные дома в Фалеевском переулке

Вы узнаете:

  • как связаны между собой имена Татьяны Макаровой и домовладельца Фалеева, Михаила Шемякина и братьев Третьяковых, Юрия Трифонова и Геннадия Хазанова
  • что общего между «Домом с ротондой» и русским стрелковым оружием, творчеством Зураба Церетели и флотилией Петра Великого, сталинским ампиром и известными доминантами Москвы
  • какую роль Балчуг и его жители — героическая лётчица Татьяна Макарова, разработчик пистолета системы ТТ Фёдор Токарев и жильцы Дома на набережной — сыграли во время Великой Отечественной войны

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на людей старше 14 лет.

ежедневно в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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17 авг 2024
Прекрасная, интересная, лаконичная и красивая экскурсия! Я осталась в восторге и под очень приятным впечатлением! Маршрут очень красивый полон разнообразных видов на Москву. Экскурсия вмешает путешествие по истории Москвы от самых ее ранних годов до современности
А
16 авг 2024
Эта замечательная экскурсия была настолько теплой и удивительной, словно прогулка с давним другом, который знает историю страны и города лучше, чем кто-либо другой. Экскурсовод Алла была не просто проводником, а
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истинным знатоком истории, а особенно досконально знакома с самыми мелкими деталями острова. Погода была приятной, компания – восхитительной. Я настоятельно рекомендую всем прогуляться по острову Балчуг и ощутить, насколько интересно и захватывающе это может быть как для гостей столицы, так и для местных жителей.

Ольга
14 авг 2024
Окунулась в путешествие по красивому острову Балчуг.
Очень интересная, яркая и запоминающаяся экскурсия! Потрясающий экскурсовод Алла, истинный профессионал, любящий свой город. Интереснейший рассказ живым и доступным языком. Очень интересный и необычный ракурс на центр Москвы. Всем рекомендую!!!!!

Входит в следующие категории Москвы

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