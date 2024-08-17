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Мы посмотрим на город, возможно, с необычного ракурса: что значит принести пользу и оставить неизгладимый след в истории, а как можно потратить жизнь зря? Каково это, иметь принципы, совесть и честь и сложно ли их сохранить? Ответы на все эти вопросы мы будем искать на Балчуге, или Болотном острове. За 10 веков его истории произошло много интересного!