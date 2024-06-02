1 чел.
По популярности
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия Красный Октябрь: погружение в историю и стиль
Исследуйте историческое пространство Красного Октября и запечатлейте моменты в уникальных лофт-интерьерах
Начало: В районе метро Кропоткинская
«И вот мы на главной площади фабрики Красный Октябрь с узнаваемым логотипом»
9 июня в 12:00
10 июня в 10:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
7 чудес острова Балчуг
Отправиться в архитектурно-историческое путешествие по стрелке Болотного острова (в группе)
Начало: В районе станции метро «Кропоткинская»
«Исследуем настоящие жемчужины зодчества, созданные в неповторимом стиле: фабрику «Эйнемъ» (ныне известную как «Красный октябрь»), Дом на набережной, ГЭС-2 и несколько малоизвестных необычных мест»
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
990842₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
«Модный» остров рядом с Кремлем
Собрать коллекцию лучших ракурсов столицы на прогулке по старинному московскому району
Начало: в районе метро Кропоткинская
«От пешеходного моста — к «Красному Октябрю»»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Красный Октябрь»: путешествие по сладкому арт-пространству
Исследуйте тайны знаменитой фабрики «Красный Октябрь», где шоколадные ароматы сменяются муралами стрит-арта
Начало: У метро Кропоткинская
«От появления фабрики до её нынешнего состояния — я познакомлю вас с историей «Красного Октября»»
13 июня в 14:00
14 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России
Начало: В районе метро Кропоткинская
«Кто из знаменитостей там работал, где крутили рекламу шоколада и какие десерты с конфетами были популярны в разные периоды «Красного Октября»»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по острову Балчуг
Прогуляться по самой романтичной локации Москвы и получить атмосферные снимки
Начало: У Храма Христа Спасителя
«Только представьте: нежное солнце, блеск куполов Храма Христа Спасителя, проходящие теплоходы, переулки фабрики Красный октябрь и вы в лучших ракурсах»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Прогуляться по историческому району Москвы, погрузиться в прошлое и попробовать горячий шоколад
Начало: На Берсеневской набережной
«3️⃣ У корпусов фабрики «Красный Октябрь» я погружу вас в её прошлое»
Завтра в 18:00
12 июня в 17:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сладкая экскурсия по истории «Красного Октября» и его окрестностям
Узнать о прошлом фабрики, создавшей «Алёнку», и распробовать конфеты с неожиданными вкусами
Начало: у станции метро «Кропоткинская»
«Мы прогуляемся вдоль корпусов арт-кластера «Красный Октябрь» и вспомним историю фабрики — главных конкурентов, условия труда рабочих и рекламные приёмы»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по «Красному Октябрю» с посещением музея и мастер-классом
Осмотреть цеха бывшей фабрики, попробовать вкуснейший шоколад и самим создать шедевр
Начало: недалеко от метро «Кропоткинская»
«На территории «Красного Октября» для вас будет бесплатная парковка»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Пречистенская набережная. Новая жизнь Старой Москвы
Групповая экскурсия по центральному району с посещением смотровой площадки храма Христа Спасителя
Начало: На СТ.М. «Кропоткинская»
«Узнаете историю бывшей кондитерской фабрики, а ныне популярного в Москве креативного арт-пространства «Красный Октябрь»»
Расписание: в среду в 11:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 400₽ за человека
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома
Начало: у метро Кропоткинская
«Вы окажетесь в пространстве бывшей кондитерской фабрики «Красный октябрь» с её краснокирпичными задворками»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
1 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьНа2 июня 2024Незабываемая экскурсия с элементами интерактивной презентации. Узнали много нового о местах и домах, мимо которых проходили сто раз. Очень рекомендуем!
- ККсения27 мая 2024Всё понравилось! Тщательно подобраны точки остановок с красивыми и необычными ракурсами на архитектурные объекты. Структурированная информация по периодам, с плавными
- ННаталия26 мая 2024Легкая, веселая прогулка в приятной компании Марии понравилась всем участникам. Эта экскурсия определенно подойдет тем, кто ищет приятного времяпрепровождения в легкой и непринужденной компании. Вы гуляете, кушаете конфеты и слушаете интересные факты о местах вокруг вас.
- ЕЕлена25 мая 2024Благодарю Максима за прекрасную возможность познакомиться с историей нашей столицы. За интересный маршрут, в который вошли памятники архитектуры разных столетий. Легко, позновательно, и к сожалению, быстро пролетело время на этой интересной экскурсии.
- ААлексей10 мая 2024Увлекательно и интересно! Не смотря на погоду, мы здорово и полезно провели время. Узнали много новых интересных мест, неочевидных фактов
- ООльга1 мая 2024Наталья замечательно провела экскурсию,открыла для нас неизвестеые уголки этого района и сделала фото в красивых локациях. Обязательно рекомендую посмотреть этот
- ННаталия12 апреля 2024Семь чудес острова БалчугОтличная экскурсия. Много узнали нового и интересного. Максим молодец! Ждём от него новых маршрутов!
- ЕЕлена7 апреля 2024Экскурсия очень понравилась! Мария хороший рассказчик, донесла до нас информацию не только про "Красный октябрь", но и про его окрестности.
- ААлена3 апреля 2024Замечательный день, проведенный с замечательным и интересным человеком. Узнали много нового и интересного. У нас была большая группа, но никто не остался без внимания. А горячий шоколад, надолго остался в памяти. Спасибо огромное. До новых встреч.
- ССветлана18 марта 2024Алёна, спасибо огромное за прекрасное настроение и положительные эмоции и яркие вречатления и душевные фотографии! Рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Красный октябрь»
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