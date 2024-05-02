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9 мая. При всем при этом, достаточно близко можно было рассмотреть и сам Кремль и Собор Василия Блаженного. Вокруг самой Красной площади много интереснейших исторических зданий, храмов, музеев, театров. Мы прошли по парку Зарядье, Александрийскому парку, ГУМу. Время экскурсии было подобрано с учетом того, чтобы посмотреть смену караула у Вечного огня. Подача информации настолько интересна и проста в восприятии, что время пролетело незаметно! Еще раз огромное спасибо! Получились прекрасные фото, которыми я с удовольствием делюсь!