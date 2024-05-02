Приглашаю на увлекательную экскурсию в центре нашей столицы.
Вы взглянете на самую древнюю крепость Москвы и самый нарядный собор, мавзолей и некрополь у Кремлёвской стены, памятник Минину и Пожарскому и другие известные достопримечательности. Я расскажу о важнейших событиях, которые произошли здесь и навсегда изменили судьбу страны.
Вы взглянете на самую древнюю крепость Москвы и самый нарядный собор, мавзолей и некрополь у Кремлёвской стены, памятник Минину и Пожарскому и другие известные достопримечательности. Я расскажу о важнейших событиях, которые произошли здесь и навсегда изменили судьбу страны.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:45, 10:45, 13:45, 16:45, 19:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Легендарный ГУМ.
- Собор Василия Блаженного.
- Нулевой километр.
- Пост № 1.
- Казанский собор.
- Александровский сад и парк Зарядье.
- Манежную площадь.
- Гостиницы «Националь» и «Москва».
- МГУ и здание Государственной Думы РФ.
- Исторический музей.
- И многое другое.
Вы узнаете:
- Об истории самой древней крепости столицы.
- Духовном и политическом значении Соборной площади Кремля.
- Пытошной камере и тайной башне.
- Подземной лаборатории, где работа не останавливается ни на один день.
- Особой охране Кремля.
- Великой победе и строительстве Покровского собора — храма Василия Блаженного.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у станции метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зоя — ваш гид в Москве
Я — Зоя Владимировна, профессиональный гид-экскурсовод. Работаю как с физическими лицами, так и с корпоративными клиентами. Самый важный принцип моей работы — это качество услуги! Выбирайте один из предложенных мною маршрутов, звоните и вместе составим программу. Со мной вы узнаете и полюбите город!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
2 мая 2024
Хочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря на то, что сама Красная площадь 1 мая была закрыта для подготовки к предстоящему Параду
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