Красная площадь - сердце Москвы

Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Приглашаю на увлекательную экскурсию в центре нашей столицы.

Вы взглянете на самую древнюю крепость Москвы и самый нарядный собор, мавзолей и некрополь у Кремлёвской стены, памятник Минину и Пожарскому и другие известные достопримечательности. Я расскажу о важнейших событиях, которые произошли здесь и навсегда изменили судьбу страны.
5
1 отзыв
Красная площадь - сердце Москвы
Красная площадь - сердце Москвы
Красная площадь - сердце Москвы
Ближайшие даты:
Время начала: 07:45, 10:45, 13:45, 16:45, 19:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Легендарный ГУМ.
  • Собор Василия Блаженного.
  • Нулевой километр.
  • Пост № 1.
  • Казанский собор.
  • Александровский сад и парк Зарядье.
  • Манежную площадь.
  • Гостиницы «Националь» и «Москва».
  • МГУ и здание Государственной Думы РФ.
  • Исторический музей.
  • И многое другое.

Вы узнаете:

  • Об истории самой древней крепости столицы.
  • Духовном и политическом значении Соборной площади Кремля.
  • Пытошной камере и тайной башне.
  • Подземной лаборатории, где работа не останавливается ни на один день.
  • Особой охране Кремля.
  • Великой победе и строительстве Покровского собора — храма Василия Блаженного.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
2 мая 2024
Хочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря на то, что сама Красная площадь 1 мая была закрыта для подготовки к предстоящему Параду
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9 мая. При всем при этом, достаточно близко можно было рассмотреть и сам Кремль и Собор Василия Блаженного. Вокруг самой Красной площади много интереснейших исторических зданий, храмов, музеев, театров. Мы прошли по парку Зарядье, Александрийскому парку, ГУМу. Время экскурсии было подобрано с учетом того, чтобы посмотреть смену караула у Вечного огня. Подача информации настолько интересна и проста в восприятии, что время пролетело незаметно! Еще раз огромное спасибо! Получились прекрасные фото, которыми я с удовольствием делюсь!

Хочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря на

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