Можно гулять по Москве и делать селфи.
А можно за полчаса получить атмосферные кадры от профессионального фотографа и заодно узнать что-то новое.
Мы с моим напарником предлагаем экспресс-приключение для тех, кто ценит время, но хочет ярких впечатлений и снимков возле знаковых мест столицы.
А можно за полчаса получить атмосферные кадры от профессионального фотографа и заодно узнать что-то новое.
Мы с моим напарником предлагаем экспресс-приключение для тех, кто ценит время, но хочет ярких впечатлений и снимков возле знаковых мест столицы.
Описание фото-прогулки
Всего за 30 минут вы:
- сделаете классные снимки с профессиональным фотографом на Патриаршем мосту с видом на Кремль и храм Христа Спасителя.
- узнаете интересные факты об этих местах от аттестованного гида.
Организационные детали
- Снимаем на профессиональный фотоаппарат Nikon Zf или Nikon Z5.
- В течение 2 дней я отправлю вам ссылку на облачное хранилище, где будут размещены 10–15 обработанных фото. Доступ к диску открыт в течение 1 месяца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 44 туристов
Я окончил ММА имени И. М. Сеченова и РГГУ. Мне всегда нравилось организовывать интересные маршруты в поездках для своих друзей, рассказывая о городах и событиях. Это давнее увлечение определило мой
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка «П&П (полезное с приятным) на Патриаршем мосту Москвы»»
Фотопрогулка
до 4 чел.
Парадная Москва: прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
6400 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
«Москва-Сити»: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Галереи Эволюция
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7650 ₽
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
Погрузитесь в атмосферу богемной Москвы, пройдя по улочкам, где жили и творили великие писатели и артисты. Узнайте их истории и секреты
Начало: У метро Арбатская
2 июн в 11:00
3 июн в 11:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Стильный Кузнецкий Мост: прогулка с фотографом
Стильный Кузнецкий Мост ждёт вас: мода, архитектура и профессиональные фото - ваша незабываемая прогулка
Начало: У метро «Кузнецкий Мост»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7650 ₽
8500 ₽ за всё до 4 чел.
от 4800 ₽ за экскурсию