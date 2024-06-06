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некоторые ее детали Гил показывает в том виде, в котором они создавалась веком ранее, а то и еще раньше! Прогулки теплым вечером по улицам, дворам, скамейкам, фонарям, запахам цветущих деревьев - переносят в атмосферу спокойствия, умиротворения, загадочности и теплоты… Милейшие фото окунают в то детство, когда не было интернета, не было лайков под фотографиями, а истории были настоящими, рассказанными вслух и эмоции выражались улыбками, смехом, объятиями! Это сказка, рассказанная из первых уст, с нотками иронии и перчинкой юмора! Спасибо за прекрасную возможность ощутить реальность!