В темпе города – экскурсии в Москве

Найдено 16 экскурсий в категории «В темпе города» в Москве, цены от 1 530 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная байкерская мотоэкскурсия
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
Сегодня в 22:00
Завтра в 17:00
7 500 за человека
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Популярное предложение
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата
Начало: метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
9 июня в 14:00
от 6 400 за всё до 50 чел.
Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
33 отзыва
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
9 июня в 12:00
10 июня в 09:00
76006 460 за всё до 4 чел.
Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
137 отзывов
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490 за всё до 4 чел.
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
51 отзыв
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Около Башни-2000
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
80006 000 за всё до 4 чел.
Москва для кофеманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
84 отзыва
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 700 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
40 отзывов
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000 за всё до 12 чел.
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
90 отзывов
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 76006 840 за всё до 5 чел.
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000 за всё до 5 чел.
Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: в районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500 за всё до 5 чел.
Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
68 отзывов
Фотоэкскурсия Красный Октябрь: погружение в историю и стиль
Исследуйте историческое пространство Красного Октября и запечатлейте моменты в уникальных лофт-интерьерах
Начало: В районе метро Кропоткинская
9 июня в 12:00
10 июня в 10:00
70006 300 за всё до 4 чел.
Променад по Волхонке
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Променад по Волхонке
Прогуляться по древнейшей улице Москвы в мини-группе и раскрыть её тайны
Начало: У храма Христа Спасителя
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 530 за человека
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память
Начало: В районе метро Таганская
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
62005 890 за всё до 4 чел.
Тур-игра по барам Москвы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
30 отзывов
Тур-игра по барам Москвы: вечеринка, квесты и незабываемые впечатления
Погрузитесь в ночную атмосферу столицы, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В районе метро Чистые пруды, Китай-город или Кузне...
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
30002 700 за человека
Фотосессия с Москвой
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
Завтра в 13:30
9 июня в 09:30
6 000 за всё до 5 чел.
Уютная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Уютная Москва
Прогулка по столице сквозь тихие дворики, приоткрытые калитки и истории местных жителей
Начало: У метро Новослободская
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 3 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
    Супер экскурсия!!! Очень познавательно. Гиду Ольге огромная благодарность за интересные факты из истории, лёгкий и удобный маршрут, отличное настроение, яркие впечатления. Нашей семье очень понравилось. Спасибо!!!
  • Л
    Лидия
    5 июня 2024
    Москва для кофеманов
    Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.
  • А
    Ангелина
    3 июня 2024
    Ночная байкерская мотоэкскурсия
    Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
    Константин сразу нашел общий язык с нашей веселой компанией! Съемка проходила в интересных местах, самое главное, кадры делались легко и непринужденно! Уже получили фотографии на память! Спасибо!
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
    Классная, веселая, интересная прогулка с приятным гидом-фотографом. Много интересной информации и тайный тропинок в любимой Москве. Обязательно Вернемся еще.
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
    Были с мужем и дочкой 17 лет. Всем очень понравилось! Подача материала живая, узнали много "спрятанных" мест, время прошло не заметно. Ну и конечно же на память остались прекрасные фотографии) 👍
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Ночная байкерская мотоэкскурсия
    Сразу скажу, очень сильно хочется повторить! Камфортный, красивый, мощный мотоцикл, очень приятный пилот, интересный рассказчик, ночная Москва, всё вместе сложилось в отличный вечер. Два часа пролетели очень быстро, берите экскурсию на большее время) Спасибо огромное, что впечатления отличные! Рекомендую!
    Сразу скажу, очень сильно хочется повторить! Камфортный, красивый, мощный мотоцикл, очень приятный пилот, интересный рассказчик, ночная
  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    Ночная байкерская мотоэкскурсия
    Получилось довольно спонтанно, но смогла забронировать на следующий же день. Я отлично провела время) Я была одна, но Георгий очень
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    приятный и общительный человек, помог сделать крутые фотки, рассказывал про места, которые проезжаем и другие интересные истории. Насколько это безопасно? Безопасно, когда вы слушаете инструкцию и не самовольничайте на байке. В команде профессионалы своего дела, безопасность на первом месте) Однозначно рекомендую! Ни люди, ни места, ничто и никто не испортит эту экскурсию. Я приехала в Москву с плохим настроение, но эта экскурсия самое теплое и приятное воспоминание, которое перекрыло все плохое)

    Получилось довольно спонтанно, но смогла забронировать на следующий же день. Я отлично провела время) Я былаПолучилось довольно спонтанно, но смогла забронировать на следующий же день. Я отлично провела время) Я былаПолучилось довольно спонтанно, но смогла забронировать на следующий же день. Я отлично провела время) Я была
  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото
    Гид Константин понравился, рассказывает интересно, с юмором. Я таким образом отметила свой день рождения, прогулка в компании подруг, еще и фоточки будут, здорово же.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
    Восхитительно! Это первая эмоция, которая зашкаливает! Красивая, исторически сохранившаяся, тихая, уютная, прекрасная, спокойная, очаровательная, домашняя, старая Москва! Она действительно есть, существует и
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    некоторые ее детали Гил показывает в том виде, в котором они создавалась веком ранее, а то и еще раньше! Прогулки теплым вечером по улицам, дворам, скамейкам, фонарям, запахам цветущих деревьев - переносят в атмосферу спокойствия, умиротворения, загадочности и теплоты… Милейшие фото окунают в то детство, когда не было интернета, не было лайков под фотографиями, а истории были настоящими, рассказанными вслух и эмоции выражались улыбками, смехом, объятиями! Это сказка, рассказанная из первых уст, с нотками иронии и перчинкой юмора! Спасибо за прекрасную возможность ощутить реальность!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «В темпе города»

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  1. Ночная байкерская мотоэкскурсия
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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