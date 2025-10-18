Александра Марина увлечённо и увлекательно провела экскурсию. Узнали интересные факты из жизни Булгакова, прошлись по местам, которые автор описал в своих произведениях. Получили ответы на попутные вопросы. Два часа пролетели. Вечер удался. Благодарим.

Елена Великолепная экскурсия, одна из лучших, что приходилось брать в Москве.

Марина - великолепная рассказчица, увлеченная темой и влюбленная в Москву.

Маршрут красивый, продуман до деталей.

Экскурсия плавно перетекла в интерактив, где вопросы задавали не только туристы, Марина вовлекала группу в дискуссию интересными и тонкими вопросами.

Познавательно, очень интересно.

Не хотелось отпускать Марину - такой интересный человек и грамотный гид.

Однозначно рекомендуем!

Группа учителей, Таганрог.

Дмитрий 8 марта посетили увлекательную экскурсию! Особенно понравилось что не было стеснения или неудобства в общении. Марина продумала интерактив, который вовлекает в рассказ. Узнали много из жизни Булгакова и его окружения. Рекомендую!