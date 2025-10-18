Среди булгаковских адресов в Москве есть места не менее значимые — и в чём-то даже более мистические, чем Патриаршие пруды. Речь о Тверской улице и её окрестностях. Здесь что не
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом, где писатель познакомился со своей будущей женой Еленой Сергеевной.
- Переулок, где встретились Мастер и Маргарита.
- Театр, где была поставлена одна из пьес Михаила Булгакова.
- Дом, где в 1920-х годах Булгаков часто бывал у своих друзей.
- Дом, в котором Михаил Булгаков участвовал в спиритическом сеансе.
- Патриаршие пруды — место завязки романа «Мастер и Маргарита».
- Дом, где Михаил Булгаков провёл четыре года и о котором всегда вспоминал с ужасом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 173 туристов
Приглашаю вас на прогулки по Москве, чтобы посмотреть на город заинтересованным взглядом открывателя новых земель — даже если вам кажется, что вы знаете в нём каждый камень. Я покажу известные достопримечательности и менее известные уголки города, которые наверняка подарят вам тёплые воспоминания о нашей прекрасной столице и интересно проведённом времени.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Александра
18 окт 2025
Марина увлечённо и увлекательно провела экскурсию. Узнали интересные факты из жизни Булгакова, прошлись по местам, которые автор описал в своих произведениях. Получили ответы на попутные вопросы. Два часа пролетели. Вечер удался. Благодарим.
Елена
3 авг 2025
Великолепная экскурсия, одна из лучших, что приходилось брать в Москве.
Марина - великолепная рассказчица, увлеченная темой и влюбленная в Москву.
Маршрут красивый, продуман до деталей.
Экскурсия плавно перетекла в интерактив, где вопросы задавали не только туристы, Марина вовлекала группу в дискуссию интересными и тонкими вопросами.
Познавательно, очень интересно.
Не хотелось отпускать Марину - такой интересный человек и грамотный гид.
Однозначно рекомендуем!
Группа учителей, Таганрог.
Дмитрий
15 мар 2025
8 марта посетили увлекательную экскурсию! Особенно понравилось что не было стеснения или неудобства в общении. Марина продумала интерактив, который вовлекает в рассказ. Узнали много из жизни Булгакова и его окружения. Рекомендую!
Е
Екатерина
28 фев 2025
Прогулялись с Мариной по Булгаковской Москве в теплой, камерной обстановке. Очень интересные факты узнали из биографии писателя. Приятный рассказчик и интересный гид.
Входит в следующие категории Москвы
