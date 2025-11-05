Хотите, гуляя по городу, начать подмечать необычные элементы зданий? Тогда эта экскурсия для вас! Я познакомлю вас с уникальным кварталом в сердце столицы, который впитал в себя атмосферу самых разных исторических периодов. Открою для вас 7 эпох, 7 стилей и 7 чудес острова, который не найти на картах…
Описание экскурсии
Эта экскурсия — некий архитектурный ликбез. Она подойдёт и тем, кто давно увлекается историей архитектуры, и тем, кто только начал с ней знакомиться. Помимо истории, мы затронем и современность и оценим, как преобразился этот уникальный квартал в сердце столицы. О сложных вещах я буду рассказывать простым языком — так что скучно не будет! Итак, во время прогулки мы:
- Проделаем путь от русского узорочья и барокко до постмодернизма и хайтека и обсудим, что всё это значит
- Посмотрим, как архитекторы разных времён делали отсылки друг на друга
- Исследуем настоящие жемчужины зодчества, созданные в неповторимом стиле: фабрику «Эйнемъ» (ныне известную как «Красный октябрь»), Дом на набережной, ГЭС-2 и несколько малоизвестных необычных мест
- Разберёмся, как различать основные архитектурные течения города с 17 по 21 века
- Узнаем, почему центр Москвы — это болото, как оно возникло, и правда ли, что в скором времени хипстеры отнимут заводы у рабочих
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1012 ₽
|Дети до 18 лет
|927 ₽
|Пенсионеры
|927 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 193 туристов
Приветствую! Меня зовут Максим, я архитектор, фотограф и дипломированный московский экскурсовод. Я хочу показать свой любимый город с необычного ракурса. Буду рад видеть вас на своих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Приятная экскурсия. Много неожиданных интересных фактов даже для москвичей. Маршрут подойдем всем. Ну может маленьким детям будет не сильно интересно.
Спасибо!
Спасибо!
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А
Спасибо большое, Максим, за отлично проведенный выходной!
Экскурсия была отлично построена и структурирована, информация доносилась понятно и очень интересно. Максим отлично подготовлен, показывал дополнительные материалы и делился своими знаниями.
Сама экскурсия нестандартная,
Экскурсия была отлично построена и структурирована, информация доносилась понятно и очень интересно. Максим отлично подготовлен, показывал дополнительные материалы и делился своими знаниями.
Сама экскурсия нестандартная,
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Благодарю Максима за интересное и в то же время лёгкое повествование. Были на экскурсии с сыном 13 лет. Всем было интересно узнать новую информацию о родном городе. И с погодой очень повезло. Прогулка оказалась максимально приятной!
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А
Огромное спасибо Максиму за такую познавательную экскурсию! Интересные факты из истории города, жизни людей, архитектуры, лёгкая и доступная подача очень хорошо подготовленного материала. Браво, на 5+, однозначно рекомендую 👏
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Е
Экскурсию "7 чудес острова Балчуг" я посещала вместе с сестрой 31 марта 2024 года. День был солнечный, что хорошо, так как маршрут проходил по весьма красивым местам. Максим встретил группу
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Спасибо Максиму за прекрасную и увлекательную прогулку по архитектурным эпохам Москвы!
+2
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