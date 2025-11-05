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7 чудес острова Балчуг: от русского узорочья до ГЭС-2

Отправиться в архитектурно-историческое путешествие по стрелке Болотного острова (в группе)
Хотите, гуляя по городу, начать подмечать необычные элементы зданий? Тогда эта экскурсия для вас! Я познакомлю вас с уникальным кварталом в сердце столицы, который впитал в себя атмосферу самых разных исторических периодов. Открою для вас 7 эпох, 7 стилей и 7 чудес острова, который не найти на картах…
7 чудес острова Балчуг: от русского узорочья до ГЭС-2
7 чудес острова Балчуг: от русского узорочья до ГЭС-2
7 чудес острова Балчуг: от русского узорочья до ГЭС-2

Описание экскурсии

Эта экскурсия — некий архитектурный ликбез. Она подойдёт и тем, кто давно увлекается историей архитектуры, и тем, кто только начал с ней знакомиться. Помимо истории, мы затронем и современность и оценим, как преобразился этот уникальный квартал в сердце столицы. О сложных вещах я буду рассказывать простым языком — так что скучно не будет! Итак, во время прогулки мы:

  • Проделаем путь от русского узорочья и барокко до постмодернизма и хайтека и обсудим, что всё это значит
  • Посмотрим, как архитекторы разных времён делали отсылки друг на друга
  • Исследуем настоящие жемчужины зодчества, созданные в неповторимом стиле: фабрику «Эйнемъ» (ныне известную как «Красный октябрь»), Дом на набережной, ГЭС-2 и несколько малоизвестных необычных мест
  • Разберёмся, как различать основные архитектурные течения города с 17 по 21 века
  • Узнаем, почему центр Москвы — это болото, как оно возникло, и правда ли, что в скором времени хипстеры отнимут заводы у рабочих

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1012 ₽
Дети до 18 лет927 ₽
Пенсионеры927 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 193 туристов
Приветствую! Меня зовут Максим, я архитектор, фотограф и дипломированный московский экскурсовод. Я хочу показать свой любимый город с необычного ракурса. Буду рад видеть вас на своих экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
3
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1
Виктория
Приятная экскурсия. Много неожиданных интересных фактов даже для москвичей. Маршрут подойдем всем. Ну может маленьким детям будет не сильно интересно.
Спасибо!
Приятная экскурсия. Много неожиданных интересных фактов даже для москвичей. Маршрут подойдем всем. Ну может маленьким детям будет не сильно интересно.
Приятная экскурсия. Много неожиданных интересных фактов даже для москвичей. Маршрут подойдем всем. Ну может маленьким детям будет не сильно интересно.
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А
Спасибо большое, Максим, за отлично проведенный выходной!
Экскурсия была отлично построена и структурирована, информация доносилась понятно и очень интересно. Максим отлично подготовлен, показывал дополнительные материалы и делился своими знаниями.

Сама экскурсия нестандартная,
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будет интересна как гостям Москвы, так и местным жителям, поскольку места, которые были увидены, казалось, 100 раз, открываются с новой стороны.

Отдельное спасибо, что провели экскурсию в морозный день! Интересный рассказ согревал даже в холодное воскресенье. Маршрут позволял заходить в помещение погреться

Спасибо большое, Максим, за отлично проведенный выходной!
Спасибо большое, Максим, за отлично проведенный выходной!
Спасибо большое, Максим, за отлично проведенный выходной!
Спасибо большое, Максим, за отлично проведенный выходной!
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Ольга
Благодарю Максима за интересное и в то же время лёгкое повествование. Были на экскурсии с сыном 13 лет. Всем было интересно узнать новую информацию о родном городе. И с погодой очень повезло. Прогулка оказалась максимально приятной!
Благодарю Максима за интересное и в то же время лёгкое повествование. Были на экскурсии с сыном
Благодарю Максима за интересное и в то же время лёгкое повествование. Были на экскурсии с сыном
Благодарю Максима за интересное и в то же время лёгкое повествование. Были на экскурсии с сыном
Благодарю Максима за интересное и в то же время лёгкое повествование. Были на экскурсии с сыном
Благодарю Максима за интересное и в то же время лёгкое повествование. Были на экскурсии с сыном
Благодарю Максима за интересное и в то же время лёгкое повествование. Были на экскурсии с сыном
Благодарю Максима за интересное и в то же время лёгкое повествование. Были на экскурсии с сыном
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А
Огромное спасибо Максиму за такую познавательную экскурсию! Интересные факты из истории города, жизни людей, архитектуры, лёгкая и доступная подача очень хорошо подготовленного материала. Браво, на 5+, однозначно рекомендую 👏
Огромное спасибо Максиму за такую познавательную экскурсию! Интересные факты из истории города, жизни людей, архитектуры, лёгкая
Огромное спасибо Максиму за такую познавательную экскурсию! Интересные факты из истории города, жизни людей, архитектуры, лёгкая
Огромное спасибо Максиму за такую познавательную экскурсию! Интересные факты из истории города, жизни людей, архитектуры, лёгкая
Огромное спасибо Максиму за такую познавательную экскурсию! Интересные факты из истории города, жизни людей, архитектуры, лёгкая
Огромное спасибо Максиму за такую познавательную экскурсию! Интересные факты из истории города, жизни людей, архитектуры, лёгкая
Огромное спасибо Максиму за такую познавательную экскурсию! Интересные факты из истории города, жизни людей, архитектуры, лёгкая
Огромное спасибо Максиму за такую познавательную экскурсию! Интересные факты из истории города, жизни людей, архитектуры, лёгкая
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Е
Экскурсию "7 чудес острова Балчуг" я посещала вместе с сестрой 31 марта 2024 года. День был солнечный, что хорошо, так как маршрут проходил по весьма красивым местам. Максим встретил группу
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у метро, что очень удобно, быстро разобрались с организационными моментами. Все объекты, которые мы посещали, имеют культурную ценность и неразрывно связаны с историей нашего государства. Максим уделял внимание архитектурным особенностям, памятным историческим событиям, рассказывал о городских мифах и легендах. Много интересных и захватывающих историй, не перегруженных именами и датами, все рассказы сопровождались визуальным материалом (Максим демонстрировал фотографии, картины и планы, иллюстрирующие как выглядело место или здание в более раннюю эпоху, и даже образцы отделочных материалов). Мы получили массу положительных впечатлений, хорошо провели время. Прекрасная познавательная и интересная экскурсия, внимательный и эрудированный гид.

Экскурсию "7 чудес острова Балчуг" я посещала вместе с сестрой 31 марта 2024 года. День был
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Sergei
Спасибо Максиму за прекрасную и увлекательную прогулку по архитектурным эпохам Москвы!
Спасибо Максиму за прекрасную и увлекательную прогулку по архитектурным эпохам Москвы!
Спасибо Максиму за прекрасную и увлекательную прогулку по архитектурным эпохам Москвы!
Спасибо Максиму за прекрасную и увлекательную прогулку по архитектурным эпохам Москвы!
Спасибо Максиму за прекрасную и увлекательную прогулку по архитектурным эпохам Москвы!
Спасибо Максиму за прекрасную и увлекательную прогулку по архитектурным эпохам Москвы!
Спасибо Максиму за прекрасную и увлекательную прогулку по архитектурным эпохам Москвы!
Спасибо Максиму за прекрасную и увлекательную прогулку по архитектурным эпохам Москвы!
Спасибо Максиму за прекрасную и увлекательную прогулку по архитектурным эпохам Москвы!+2
Спасибо Максиму за прекрасную и увлекательную прогулку по архитектурным эпохам Москвы!
Спасибо Максиму за прекрасную и увлекательную прогулку по архитектурным эпохам Москвы!
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