Хотите, гуляя по городу, начать подмечать необычные элементы зданий? Тогда эта экскурсия для вас! Я познакомлю вас с уникальным кварталом в сердце столицы, который впитал в себя атмосферу самых разных исторических периодов. Открою для вас 7 эпох, 7 стилей и 7 чудес острова, который не найти на картах…

Описание экскурсии

Эта экскурсия — некий архитектурный ликбез. Она подойдёт и тем, кто давно увлекается историей архитектуры, и тем, кто только начал с ней знакомиться. Помимо истории, мы затронем и современность и оценим, как преобразился этот уникальный квартал в сердце столицы. О сложных вещах я буду рассказывать простым языком — так что скучно не будет! Итак, во время прогулки мы:

Проделаем путь от русского узорочья и барокко до постмодернизма и хайтека и обсудим, что всё это значит

путь от русского узорочья и барокко до постмодернизма и хайтека и обсудим, что всё это значит Посмотрим , как архитекторы разных времён делали отсылки друг на друга

, как архитекторы разных времён делали отсылки друг на друга Исследуем настоящие жемчужины зодчества, созданные в неповторимом стиле: фабрику «Эйнемъ» (ныне известную как «Красный октябрь»), Дом на набережной, ГЭС-2 и несколько малоизвестных необычных мест

настоящие жемчужины зодчества, созданные в неповторимом стиле: фабрику «Эйнемъ» (ныне известную как «Красный октябрь»), Дом на набережной, ГЭС-2 и несколько малоизвестных необычных мест Разберёмся , как различать основные архитектурные течения города с 17 по 21 века

, как различать основные архитектурные течения города с 17 по 21 века Узнаем, почему центр Москвы — это болото, как оно возникло, и правда ли, что в скором времени хипстеры отнимут заводы у рабочих

Организационные детали