Прогуляемся по окрестностям Китай-города — по необычным дворам, уютным скверам и красивым паркам.
Я покажу колорит старого центра и создам снимки, где ваше настроение переплетается с характером московских улиц.
Я покажу колорит старого центра и создам снимки, где ваше настроение переплетается с характером московских улиц.
Описание фото-прогулки
Организационные детали
- Снимаю на фотоаппарат Canon 5D Mark III.
- Через неделю после встречи вы получите 100 фото в цветокоррекции и 15 фотографий в тщательной ретуши.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — ваш гид в Москве
Портретный фотограф в Москве. Снимаю на природе, в московских парках, дворах, на улицах. Подберу место съёмки под ваши пожелания. Фотосессии у меня проходят комфортно и всегда интересно.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оксана
13 дек 2025
Катя — чудесный фотограф! Она очень тонко чувствует город и человека в кадре. Прогулка была лёгкой и живой: заглянули в красивые и неочевидные уголки, поймали нужное настроение и сделали очень классные снимки. На 100% рекомендую)
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 25 чел.
По центру Москвы - пешком и на автобусе
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
Начало: У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
18 дек в 11:30
20 дек в 11:30
1900 ₽ за человека
Билеты
Царствующий град: пешком по центру Москвы
Погрузитесь в атмосферу Москвы, посетив Красную площадь, Храм Василия Блаженного и другие знаковые места столицы. Узнайте тайны древних сооружений и их историю
Начало: Рядом с Красной площадью
Завтра в 11:00
16 дек в 11:00
800 ₽ за билет
Фотопрогулка
до 8 чел.
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Погрузитесь в атмосферу Москвы через объектив профессионального фотографа. Вдохновляющие локации и незабываемые кадры гарантированы
16 дек в 10:00
17 дек в 10:00
17 000 ₽ за всё до 8 чел.