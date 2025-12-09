Мои заказы

Гастрономическая сказка Можайского края

Из Москвы - в Можайск, Верею и на экоферму
Вы отправитесь в поездку по живописным землям Подмосковья! Посетите древний Можайск с кремлём и Никольским собором, увидите нарядную, словно игрушечную Верею, окажетесь в святых местах — Лужецком монастыре и у источника святого Ферапонта.

А ещё заглянете на экоферму, продегустируете козьи сыры и при желании отобедаете супом из перепелов с пирогами.
Описание экскурсии

Что вас ожидает

Можайск — город-страж западных рубежей Древней Руси

  • Можайский кремль и готический Ново-Никольский собор со звёздами Давида и масонской символикой.
  • подклеты Никольского собора с сохранившимися мощными стенами и подземными сводами.
  • макет старого кремля, который помогает представить, как целиком выглядел комплекс в 17 веке.
  • колокольня собора с красивой панорамой окрестностей.

Лужецкий Ферапонтов монастырь — уединённая обитель, возведённая учеником Сергия Радонежского

  • пятиглавый храм Рождества Богородицы, отлично сохранившийся с 15 века.
  • чудотворные мощи святого Ферапонта Белозерского и Можайского.
  • святой колодец с благоустроенными купелями, поклонным крестом и карильонами (колокольницей).

Верея — городок-игрушка для фотосессий и исполнения желаний

  • белоснежные торговые ряды и Верейский кремль, сохранившие старинный облик.
  • памятник генералу Дорохову на самой высокой точке города.
  • подвесной мост через реку Протва.
  • видовая площадка Входоиерусалимского храма-цитадели с чёрными куполами.

Экоферма «Александровский Спас» — уютное место для гурманов и любителей животных

  • знакомство с породистыми козами, трогательными козлятами и разноцветной птичьей мелочью — курами, перепелами, цесарками, фазанами и павлинами.
  • дегустация козьих сыров, йогуртов, карамельной сгущёнки и творожных сладостей «Козьи рафаэлло».
  • рассказ о процессе сыроварения и особенностях фермерского хозяйства.
  • фермерский обед — суп из перепелов по-царски, который томится несколько часов и подаётся в горшочке со свежим хлебом и пирогами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: входные билеты в музеи, посещение экофермы с дегустациями, радиогиды.
  • Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичной модели (для группы до 19 чел.), на автобусе Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong или Shen.
Long (для группы более 19 чел.)
  • Дополнительно оплачивается обед — 750 ₽ за чел.
  • Ориентировочное время в пути в одну сторону — 1 час 30 минут (по Минскому шоссе ~100 км)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Новогодние праздники4280 ₽
    Стандартный4180 ₽
    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В районе станции метро «Парк Победы»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 13 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Елена
    Елена — Организатор в Москве
    Провела экскурсии для 693 туристов
    Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
    интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

