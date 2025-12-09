Вы отправитесь в поездку по живописным землям Подмосковья! Посетите древний Можайск с кремлём и Никольским собором, увидите нарядную, словно игрушечную Верею, окажетесь в святых местах — Лужецком монастыре и у источника святого Ферапонта.
А ещё заглянете на экоферму, продегустируете козьи сыры и при желании отобедаете супом из перепелов с пирогами.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Можайск — город-страж западных рубежей Древней Руси
- Можайский кремль и готический Ново-Никольский собор со звёздами Давида и масонской символикой.
- подклеты Никольского собора с сохранившимися мощными стенами и подземными сводами.
- макет старого кремля, который помогает представить, как целиком выглядел комплекс в 17 веке.
- колокольня собора с красивой панорамой окрестностей.
Лужецкий Ферапонтов монастырь — уединённая обитель, возведённая учеником Сергия Радонежского
- пятиглавый храм Рождества Богородицы, отлично сохранившийся с 15 века.
- чудотворные мощи святого Ферапонта Белозерского и Можайского.
- святой колодец с благоустроенными купелями, поклонным крестом и карильонами (колокольницей).
Верея — городок-игрушка для фотосессий и исполнения желаний
- белоснежные торговые ряды и Верейский кремль, сохранившие старинный облик.
- памятник генералу Дорохову на самой высокой точке города.
- подвесной мост через реку Протва.
- видовая площадка Входоиерусалимского храма-цитадели с чёрными куполами.
Экоферма «Александровский Спас» — уютное место для гурманов и любителей животных
- знакомство с породистыми козами, трогательными козлятами и разноцветной птичьей мелочью — курами, перепелами, цесарками, фазанами и павлинами.
- дегустация козьих сыров, йогуртов, карамельной сгущёнки и творожных сладостей «Козьи рафаэлло».
- рассказ о процессе сыроварения и особенностях фермерского хозяйства.
- фермерский обед — суп из перепелов по-царски, который томится несколько часов и подаётся в горшочке со свежим хлебом и пирогами.
Организационные детали
- В стоимость включено: входные билеты в музеи, посещение экофермы с дегустациями, радиогиды.
- Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичной модели (для группы до 19 чел.), на автобусе Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong или Shen.
Long (для группы более 19 чел.)
Дополнительно оплачивается обед — 750 ₽ за чел. Ориентировочное время в пути в одну сторону — 1 час 30 минут (по Минскому шоссе ~100 км) Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Новогодние праздники
|4280 ₽
|Стандартный
|4180 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
