читать дальше

Светлана, была невероятно эрудированна увлечена своим делом. Она не просто рассказывала факты, а живо и интересно описывал историю, культуру и быт Москвы и москвичей. Отвечала на наши вопросы и ответы были исчерпывающими, а манера общения – дружелюбной и располагающей.

Сама экскурсия была прекрасно спланирована. Темп был комфортным, позволяющим всё спокойно осмотреть и усвоить информацию.

В общем, я очень рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей Москвы. Это было не просто путешествие, а настоящее погружение в историю и культуру, полное ярких эмоций и новых впечатлений. Огромное спасибо организаторам и гиду за незабываемые моменты!

С уважением Елена.