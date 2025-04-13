Где жили в Москве: доходные дома начала 20 века

Исследуйте, как доходные дома Москвы изменили облик города и стали частью его истории. Узнайте о первых небоскрёбах и жизни москвичей
Многоэтажные здания в Москве стали обыденностью, но когда-то они были настоящим новшеством. На экскурсии расскажут о первых доходных домах, их строителях и жителях.

Вы увидите стиль модерн на фасадах, узнаете о конкуренции братьев, которая подарила городу один из самых известных домов. Погрузитесь в атмосферу начала 20 века и откройте для себя архитектурные шедевры Москвы
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏢 Увидеть первый московский небоскрёб
  • 🎨 Изучить стиль модерн на фасадах
  • 🏠 Узнать о жизни в доходных домах
  • 📜 История и архитектура начала 20 века
  • 👥 Интересные факты о жителях и строителях
Где жили в Москве: доходные дома начала 20 века
Где жили в Москве: доходные дома начала 20 века
Где жили в Москве: доходные дома начала 20 века
Ближайшие даты:
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мая
Время начала: 13:00, 14:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Первый московский небоскрёб
  • Дом в стиле модерн
  • Дом с лучшим залом приёмов

Описание экскурсии

Мы рассмотрим:

  • первый московский небоскрёб (а может быть, и европейский).
  • стиль модерн на фасаде многоэтажки.
  • дом, который выдаёт себя за кого-то другого.
  • дом с лучшим залом приёмов в городе по версии 1918 года.
  • как минимум трёх Лениных.

Я расскажу:

  • Когда появились первые доходные дома.
  • Кто их строил и кто в них жил.
  • Кто такие «старые большевики» и как они связаны с темой экскурсии.
  • Как надо искать квартиру для возвращения с дачи.
  • Как конкуренция между двумя братьями подарила Москве один из самых открыточных домов.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет801 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Красные ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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3
2
1
Е
13 апр 2025
Благодарим Светлану за чудесную прогулку! Отлично выстроен маршрут. Экскурсия интересная, информативная! Светлана прекрасный рассказчик, логично и интересно рассказывающая историю доходных домов. Иллюстративный фотоматериал помогает восстановить исторический облик тех объектов, увидеть их в контексте исторической Москвы.
Отличный темп движения, увлекательные факты и хорошо поставленная речь. Рекомендуем!
К
9 мар 2025
Лёгкая подача, интересные факты, никакой скуки — время пролетело незаметно. Даже если вы считаете, что знаете центр Москвы вдоль и поперёк, эта экскурсия точно добавит пару неожиданных штрихов к вашей картине города.

Единственное пожелание — было бы удобно, если бы у группы были наушники, так как из-за уличного шума иногда приходилось напрягаться, чтобы расслышать гида:)
Е
9 мар 2025
Мы с мужем 09.03 2025 были на экскурсии « Где жили в Москве, доходные дома 20 века» и до сих пор нахожусь под впечатлением! Это было поистине незабываемое путешествие!
Наш гид,
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Светлана, была невероятно эрудированна увлечена своим делом. Она не просто рассказывала факты, а живо и интересно описывал историю, культуру и быт Москвы и москвичей. Отвечала на наши вопросы и ответы были исчерпывающими, а манера общения – дружелюбной и располагающей.
Сама экскурсия была прекрасно спланирована. Темп был комфортным, позволяющим всё спокойно осмотреть и усвоить информацию.
В общем, я очень рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей Москвы. Это было не просто путешествие, а настоящее погружение в историю и культуру, полное ярких эмоций и новых впечатлений. Огромное спасибо организаторам и гиду за незабываемые моменты!
С уважением Елена.

Я
23 фев 2025
Благодарю Светлану за замечательную, познавательную прогулку, построенную очень логично по заранее продуманному и представляемому слушателям в начале пути плану. Я узнала много новых и неожиданных фактов. Светлана сопроводила рассказ о
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каждом из объектов старинными фотографиями местности, обратила внимание на архитектурные детали и историю зданий в разные периоды. Это - отличная рассказчица и приятный, доброжелательный собеседник. Я от души советую интересующимся заявленной темой любителям прогулок посетить экскурсию Светланы. Надеюсь, что у нее появятся и новые маршруты.

Ю
13 янв 2025
Недавно переехала в Москву, и решила, после посещения популярных туристических мест, продолжить знакомство с городом с помощью Светланы.
Очень красивый маршрут по Мясницкой улице и интересные истории про каждый дом и его создателей.
А еще Светлана рассказывает секретики, как можно полюбоваться не только фасадами домов, но и попасть внутрь некоторых из них абсолютно легально)
Недавно переехала в Москву, и решила, после посещения популярных туристических мест, продолжить знакомство с городом с помощью Светланы.Недавно переехала в Москву, и решила, после посещения популярных туристических мест, продолжить знакомство с городом с помощью Светланы.Недавно переехала в Москву, и решила, после посещения популярных туристических мест, продолжить знакомство с городом с помощью Светланы.
Алина
13 янв 2025
Замечательная экскурсия по самым необычным историческим доходным домам и домам их владельцев)
Я бы сказала, некий кусочек северной столицы в Москве)
Светлана потрясающе и очень уютно все провела, ответила на все интересующие вопросы, было приятно поговорить как на тему экскурсии, так и на другие темы архитектуры 19-начала 20 века.
Валерия
20 ноя 2024
Были на экскурсии в начале ноября и вместе со Светланой изучали доходные дома. Я получила огромное удовольствие от нашей прогулки, экскурсия прошла душевно, и даже ноябрьская погода не стала помехой.
Светлана
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– отличный рассказчик и интересный собеседник. Сразу видно, что она очень любит город и просто прекрасно владеет материалом. Ей удалось увлечь нашу компанию, было познавательно, легко и с юмором. Наш гид не просто сухо пересказала факты, а показала интересные архитектурные фишки и детальки, на которые сам обычно не обращаешь внимание, хоть и множество раз проходил мимо зданий.
Это была моя первая индивидуальная экскурсия по городу, в котором я живу. И однозначно это стало позитивным опытом, который хочется повторить.

Были на экскурсии в начале ноября и вместе со Светланой изучали доходные дома. Я получила огромноеБыли на экскурсии в начале ноября и вместе со Светланой изучали доходные дома. Я получила огромное
Л
5 ноя 2024
Выброс пал на эту экскурсию, так как…
А. Обожаю этот район
Б. Считаю, что доходные дома с исторической точки зрения могут дать массу интересной информации о тех временах и нравах
Не смотря на
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холодную погоду, Светлана провела отличную экскурсию, ответив на все сопутствующие вопросы на понятном языке. А еще показала классную кофейню, в которой мы согрелись по пути. Доволен своим выбором, было увлекательно. Рекомендую!

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