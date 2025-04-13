Многоэтажные здания в Москве стали обыденностью, но когда-то они были настоящим новшеством. На экскурсии расскажут о первых доходных домах, их строителях и жителях.
Вы увидите стиль модерн на фасадах, узнаете о конкуренции братьев, которая подарила городу один из самых известных домов. Погрузитесь в атмосферу начала 20 века и откройте для себя архитектурные шедевры Москвы
Вы увидите стиль модерн на фасадах, узнаете о конкуренции братьев, которая подарила городу один из самых известных домов. Погрузитесь в атмосферу начала 20 века и откройте для себя архитектурные шедевры Москвы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏢 Увидеть первый московский небоскрёб
- 🎨 Изучить стиль модерн на фасадах
- 🏠 Узнать о жизни в доходных домах
- 📜 История и архитектура начала 20 века
- 👥 Интересные факты о жителях и строителях
Что можно увидеть
- Первый московский небоскрёб
- Дом в стиле модерн
- Дом с лучшим залом приёмов
Описание экскурсии
Мы рассмотрим:
- первый московский небоскрёб (а может быть, и европейский).
- стиль модерн на фасаде многоэтажки.
- дом, который выдаёт себя за кого-то другого.
- дом с лучшим залом приёмов в городе по версии 1918 года.
- как минимум трёх Лениных.
Я расскажу:
- Когда появились первые доходные дома.
- Кто их строил и кто в них жил.
- Кто такие «старые большевики» и как они связаны с темой экскурсии.
- Как надо искать квартиру для возвращения с дачи.
- Как конкуренция между двумя братьями подарила Москве один из самых открыточных домов.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|801 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Красные ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 29 туристов
Меня зовут Светлана, я светодизайнер и аттестованный экскурсовод по Москве. Выпускница Школы гида. Люблю делиться историями о своем городе и находить в нем новое вместе с другими людьми. Изучая историю и архитектуру, поняла, что каждый район и период по-своему особенный и может быть интересен каждому.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
13 апр 2025
Благодарим Светлану за чудесную прогулку! Отлично выстроен маршрут. Экскурсия интересная, информативная! Светлана прекрасный рассказчик, логично и интересно рассказывающая историю доходных домов. Иллюстративный фотоматериал помогает восстановить исторический облик тех объектов, увидеть их в контексте исторической Москвы.
Отличный темп движения, увлекательные факты и хорошо поставленная речь. Рекомендуем!
Отличный темп движения, увлекательные факты и хорошо поставленная речь. Рекомендуем!
К
Коба
9 мар 2025
Лёгкая подача, интересные факты, никакой скуки — время пролетело незаметно. Даже если вы считаете, что знаете центр Москвы вдоль и поперёк, эта экскурсия точно добавит пару неожиданных штрихов к вашей картине города.
Единственное пожелание — было бы удобно, если бы у группы были наушники, так как из-за уличного шума иногда приходилось напрягаться, чтобы расслышать гида:)
Единственное пожелание — было бы удобно, если бы у группы были наушники, так как из-за уличного шума иногда приходилось напрягаться, чтобы расслышать гида:)
Е
Елена
9 мар 2025
Мы с мужем 09.03 2025 были на экскурсии « Где жили в Москве, доходные дома 20 века» и до сих пор нахожусь под впечатлением! Это было поистине незабываемое путешествие!
Наш гид,
Наш гид,
Я
Яна
23 фев 2025
Благодарю Светлану за замечательную, познавательную прогулку, построенную очень логично по заранее продуманному и представляемому слушателям в начале пути плану. Я узнала много новых и неожиданных фактов. Светлана сопроводила рассказ о
Ю
Юлия
13 янв 2025
Недавно переехала в Москву, и решила, после посещения популярных туристических мест, продолжить знакомство с городом с помощью Светланы.
Очень красивый маршрут по Мясницкой улице и интересные истории про каждый дом и его создателей.
А еще Светлана рассказывает секретики, как можно полюбоваться не только фасадами домов, но и попасть внутрь некоторых из них абсолютно легально)
Очень красивый маршрут по Мясницкой улице и интересные истории про каждый дом и его создателей.
А еще Светлана рассказывает секретики, как можно полюбоваться не только фасадами домов, но и попасть внутрь некоторых из них абсолютно легально)
Алина
13 янв 2025
Замечательная экскурсия по самым необычным историческим доходным домам и домам их владельцев)
Я бы сказала, некий кусочек северной столицы в Москве)
Светлана потрясающе и очень уютно все провела, ответила на все интересующие вопросы, было приятно поговорить как на тему экскурсии, так и на другие темы архитектуры 19-начала 20 века.
Я бы сказала, некий кусочек северной столицы в Москве)
Светлана потрясающе и очень уютно все провела, ответила на все интересующие вопросы, было приятно поговорить как на тему экскурсии, так и на другие темы архитектуры 19-начала 20 века.
Валерия
20 ноя 2024
Были на экскурсии в начале ноября и вместе со Светланой изучали доходные дома. Я получила огромное удовольствие от нашей прогулки, экскурсия прошла душевно, и даже ноябрьская погода не стала помехой.
Светлана
Светлана
Л
Леонид
5 ноя 2024
Выброс пал на эту экскурсию, так как…
А. Обожаю этот район
Б. Считаю, что доходные дома с исторической точки зрения могут дать массу интересной информации о тех временах и нравах
Не смотря на
А. Обожаю этот район
Б. Считаю, что доходные дома с исторической точки зрения могут дать массу интересной информации о тех временах и нравах
Не смотря на
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