Сокол — может быть последний оазис деревянной Москвы-деревни в самом центре города.
Это — неожиданно складно получившийся и чудом сохранившийся уютный город-сад внутри огромного мегаполиса. Здесь вы увидите, какой же могла бы быть Москва, если бы Сокол стал образцом для подражания.
И узнаете, почему мы живём совсем в другом городе, не похожем на ранний советский идеал с огородами и яблоньками.
Это — неожиданно складно получившийся и чудом сохранившийся уютный город-сад внутри огромного мегаполиса. Здесь вы увидите, какой же могла бы быть Москва, если бы Сокол стал образцом для подражания.
И узнаете, почему мы живём совсем в другом городе, не похожем на ранний советский идеал с огородами и яблоньками.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30, 12:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Приготовьтесь изучить последний островок деревенской Москвы вдоль и поперёк. Вы увидите последние отголоски деревянных домиков из 1920-х, приметы города-сада и реально интересный роддом. А также узнаете:
- куда и почему здесь упал самолёт-гигант «Максим Горький»
- как создавать оптические иллюзии силами урбанизма
- почему в посёлке художников почти совсем не жили художники
- кто тут жил по своей воле, а кого поселили
- как на застройку района повлияли ВХУТЕМАС и братья Веснины
- сколько золотых рублей приходилось платить жильцам за право жить в Соколе
- кто допустил, что в советском детском саду с детьми работали воспитальницы-немки
- где жил автор, возможно, самого огромного титанового памятника в мире — монумента с ракетой у ВДНХ
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Детям тоже будет интересно, рекомендуемый возраст — от 7 лет
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 199 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сокол»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1300 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили воЗадать вопрос
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