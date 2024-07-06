Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Сокол — может быть последний оазис деревянной Москвы-деревни в самом центре города.



Это — неожиданно складно получившийся и чудом сохранившийся уютный город-сад внутри огромного мегаполиса. Здесь вы увидите, какой же могла бы быть Москва, если бы Сокол стал образцом для подражания.



И узнаете, почему мы живём совсем в другом городе, не похожем на ранний советский идеал с огородами и яблоньками.