Гостиница «Ленинградская»: история и интерьеры

Познакомиться поближе с самой роскошной и самой маленькой из 7 сталинских высоток в Москве
Монументальная гостиница «Ленинградская» — кладезь архитектурных деталей и историй. Мы прогуляемся по залам и рассмотрим её богатое оформление.

Обсудим трагическую судьбу архитектора, сложности строительства и что общего между гробницей Наполеона, этой гостиницей и мавзолеем Ленина.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • два бывших ресторана гостиницы с элементами барокко и средневековых замков
  • помещения, оформленные в стиле боярских палат
  • лифтовый портал, напоминающий алтарь в храме
  • люстру из книги рекордов Гиннеса и светильник в форме церковных паникадил
  • легендарную дверь, которую, как считается, создавало целое НИИ
  • высотку в высотке

Я расскажу:

  • какие сложности были при строительстве
  • за что архитектора лишили премии, которую он получил за проект этой гостиницы
  • что роднит архитектуру высотки с Московским Кремлём
  • как сложилась судьба одного из первых московских казино, открытого здесь

Организационные детали

На экскурсии мы не посещаем номера в гостинице.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Ленинградская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я историк и для меня прошлое Москвы — это как калейдоскоп из детства с разноцветными стёклами. По отдельности они не особо интересны, а вместе завораживают и очаровывают. Так и с
читать дальше

историей Москвы, состоящей из фактов, имён и дат, которые обычно навевают только скуку. Но если их правильно собрать, то рождаются удивительные картины из судеб людей и города. Именно такие картины я и создаю на своих экскурсиях. А после обязательно делюсь фотографиями, которые показываю, чтобы всегда была возможность освежить знания самостоятельно или поделиться ими с другими.

Отзывы и рейтинг

Анатолий
нам все понравилось
Ответ организатора:
Спасибо большое! Рад, что было интересно!
