Монументальная гостиница «Ленинградская» — кладезь архитектурных деталей и историй. Мы прогуляемся по залам и рассмотрим её богатое оформление.
Обсудим трагическую судьбу архитектора, сложности строительства и что общего между гробницей Наполеона, этой гостиницей и мавзолеем Ленина.
Обсудим трагическую судьбу архитектора, сложности строительства и что общего между гробницей Наполеона, этой гостиницей и мавзолеем Ленина.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- два бывших ресторана гостиницы с элементами барокко и средневековых замков
- помещения, оформленные в стиле боярских палат
- лифтовый портал, напоминающий алтарь в храме
- люстру из книги рекордов Гиннеса и светильник в форме церковных паникадил
- легендарную дверь, которую, как считается, создавало целое НИИ
- высотку в высотке
Я расскажу:
- какие сложности были при строительстве
- за что архитектора лишили премии, которую он получил за проект этой гостиницы
- что роднит архитектуру высотки с Московским Кремлём
- как сложилась судьба одного из первых московских казино, открытого здесь
Организационные детали
На экскурсии мы не посещаем номера в гостинице.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Ленинградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я историк и для меня прошлое Москвы — это как калейдоскоп из детства с разноцветными стёклами. По отдельности они не особо интересны, а вместе завораживают и очаровывают. Так и с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
нам все понравилось
Максим
Ответ организатора:
Спасибо большое! Рад, что было интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Гостиница «Ленинградская»: история и интерьеры»
Групповая
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей
Начало: В районе метро Красные ворота
Сегодня в 14:00
29 мая в 14:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сталинские высотки. 7 легенд послевоенной Москвы
Погрузитесь в историю послевоенной Москвы, исследуя сталинские высотки. Узнайте об их уникальных особенностях и мифах за три часа экскурсии
Начало: В районе метро Красные ворота
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
35 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
29 мая в 14:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды и мифы сталинских высоток
ВИП-экскурсия по истории строительства «семи сестер» с лучшим гидом Москвы
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
33 000 ₽ за всё до 4 чел.
1800 ₽ за человека